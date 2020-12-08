Финский гипермаркет Laplandia вышел в онлайн. Фото предоставлено компанией Atma Trade Oy group.

Закрытые из-за пандемии границы оставили многих россиян не только без заморского отдыха, но и без импортных товаров. Особо этот дефицит ощутили жители Петербурга и Ленобласти, так полюбившие финские продукты. Эту ситуацию взялась исправить компания Atma Trade Oy group (финский гипермаркет Laplandia). Открытие онлайн-магазина стало как раз кстати накануне новогодних праздников.

- Пандемия стала для ритейла очень мощным вызовом, - признался владелец компании Atma Trade Oy group Мохамед Дарвич. - Выдержали проверку на прочность не все, но те, кто справится, станет сильнее. Очевидно, что лучше всего перенес первый удар пандемии бизнес, который активно цифровизируется. Многим компаниям пришлось значительно ускорить процесс цифровизации, и мы не исключение. Гипермаркет Laplandia, прежде всего, ориентирован на туристический поток из приграничных российских регионов. Сегодня мы обязаны выстраивать новые каналы коммуникации и предлагать своим постоянным клиентам, которых у нас в России более полумиллиона, максимальное качество сервиса. Учитывая стремительное развитие Интернет-торговли в России, я убежден, что принятая стратегия работы на рынке e-commerce России станет точкой роста для ритейл бизнеса Финляндии.

Несколько тысяч финских товаров, с постоянно пополняемым ассортиментом, теперь доступны для онлайн-заказа на сайте laplandia.fi. Здесь можно выбрать не только продукты здорового питания, но и витамины, шоколад, кофе, предметы бытовой химии, одежду и обувь. Единственное исключение по доставке пока составляют продукты питания, хранящиеся в холодильнике. На данный момент их доставка невозможна.

Заказать финские товары прямиком из Суоми могут жители любого региона России. Доставкой будет заниматься непосредственно Laplandia Market, а не перекупщики, что заметно скажется на стоимости товара.

- Совершая покупки в интернет-магазине, россияне автоматически сэкономят часть средств, так как стоимость товаров будет указана уже с вычетом инвойс, - пояснили в компании.