Петербуржец из шоу «Давай поженимся» получил 13 лет колонии за развращение малолетних

Жених из "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за пристрастие к маленьким девочкам. Фото: кадр с видео youtube.com/ Канал «Давай поженимся!»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняли в развращении маленьких девочек. Особенность процесса была в том, что ранее петербуржец засветился в шоу «Давай поженимся».

- Обвиняемый признан судом виновным в действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На самом деле, потерпевшим было от 7 до 12 лет. По версии следствия, мужчина приглашал девочек домой, делал их фото в обнаженном виде, и сам активно совершал различные манипуляции интимного характера, в том числе, возможный половой акт с несовершеннолетней.

Некоторое время жители микрорайона ничего не подозревали, но потом в полицию обратилась одна из обеспокоенных мам, которая рассказала о странном соседе. Взрослый мужчина очень любил общество маленьких девочек и водил их к себе домой, заманивая старым способом - конфетами, прочими сладостями и мелкими подарками.

Сам подсудимый вину отрицал, но представленные следователями доказательства убедили суд. Приговор - 13 лет колонии строгого режима плюс два года ограничения свободы.

Отметим, что в эфир шоу «Давай поженимся» жених приходил в 2018 году (эфир был в сентябре), а примерно через год его задержали. Вероятно, уже тогда мужчина мог развращать девочек. Неизвестно, действительно ли он хотел найти себе пару на шоу, но устроить личную жизнь у петербуржца так и не получилось.