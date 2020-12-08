Комната-купе и русская печь в «тамбуре»: Инженер из Петербурга построил креативный дом-музей

Как былинный богатырь, Владимир спит на печи Фото: СОЦСЕТИ

Можно ли прокатиться на поезде, находясь в собственном доме? Можно, если ваш мозг разрывается от количества идей, а руки вставлены правильным концом. Когда петербургский путешественник Владимир Шулояков решил построить жилище своей мечты, он понял, что в нем обязательно должна быть частичка дорожной романтики. Так одна из комнат и превратилась в полноценное купе - с полками, столиком и попутчиками.

Находясь в комнате-купе, уже через пять минут забываешь, что ты не в поезде, а в доме Фото: СОЦСЕТИ

- У меня много друзей, и здорово, когда в небольшом помещении два на два метра я могу разместить четверых человек, - делится Владимир. – Причем люди сюда просятся, даже если я предлагаю им мягкую кровать с периной. А как здесь комфортно устраивать посиделки! Кухней уже никого не удивишь, а тут прекрасный антураж.

Чтобы добавить своему микропоезду убедительности, Владимир на место окна установил плазму, где крутится ролик с проносящимися мимо деревьями под стук колес. По словам мужчины, чтобы полностью потерять чувство реальности достаточно 5 минут.

Убедительности купе добавляет большой экран, установленный вместе окна Фото: принтскрин видео.

- Я сам иногда забываю, где я. Сижу такой в поезде, а потом вспоминаю: блин, я же дома! – смеется Владимир. – Это, по сути, еще и аттракцион. Особенно дети, которые в гости приходят, в восторге от моего купе. Ну а если нам надоест на поезде кататься, мы можем устроить киносеанс – плазма все-таки и есть плазма.

По профессии Владимир – инженер. Он проектирует предприятия, которые занимаются добычей золота и бриллиантов. А в свободное от работы время мужчина путешествует по России. Вместе с друзьями он несколько раз вдоль и поперек пересек страну. О своих странствиях петербуржцы снимают фильмы.

Украшение дома - резные полочки с сувенирами Фото: СОЦСЕТИ

- Мы очень много ездим на мотоциклах, и когда направляемся в большие города, то обязательно заезжаем в деревни, - делится Владимир. – Я не мог не влюбиться в эти чудесные домики! Захотел себе такой же. Купил семь лет назад участок в СНТ «Красная Заря», и первые 4 года жил там в маленьком вагончике, как Робинзон. Ну а потом меня друзья достали, мол, чего ты дом не построишь. Ну я и построил – русскую избу!

В результате получился не просто дом, а настоящий музей! Помимо комнаты-купе, здесь есть русская печь, полати, резные полочки с различными сувенирами, уйма деревенской утвари, баня, купель во дворе, замаскированная под колодец, и… советский холодильник, недавно отметивший юбилей.

2 года назад холодильник отметил 60-летний юбилей Фото: СОЦСЕТИ

- Я этот холодильник на помойке нашел, - рассказывает Владимир. – Починил его, дал ему новую жизнь. Он 1958 года производства, и два года назад мы отмечали его 60-летие. Просто собрались и устроили праздник. Ну а что? Видите, какой он красивый – красный, весь в магнитиках.

Дом радушного петербуржца всегда полон гостей. Многие приходят сюда, как на экскурсию. А Владимир только радуется. Говорит, для жизнелюбивого, креативного человека, коим он и является, лучше и придумать нельзя. Да и от центра Петербурга чудо-изба находится не так уж и далеко – всего около часа езды.