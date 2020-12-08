«Любила фотографироваться»: Модель погибла от удара током, уронив в ванну мобильный телефон

Девушка фотографировалась для магазина одежды Фото: СОЦСЕТИ

В Архангельске простились с 24-летней девушкой, которую убило током, когда она принимала ванну. Олеся случайна выронила в воду телефон - смерть была мгновенной.

Девушка не расставалась со смартфоном, так как постоянно делала селфи. Она работала продавцом-консультантом в одном из салонов и таким образом делала рекламу одежды. Снимки в соцсети Олеся выкладывала по нескольку раз в день.

Олеся редко расставалась с телефоном Фото: СОЦСЕТИ

- Да, она погибла, когда телефон упал в воду, а она принимала ванну, - сухо подтвердила "КП-Петербург" соседка по комнате Олеси, обнаружившая ее тело.

Для семьи девушки ее гибель стала шоком.

- Ее мама в разбитом состоянии, - поделились с "КП" родственники девушки. - Нам тяжело что-то комментировать, извините.

Девушка мылась с телефоном, который был подключен к питанию Фото: СОЦСЕТИ

Падение телефона в ванну - сейчас основная версия ее гибели.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили "КП" в СУ СКР по Архангельской области.