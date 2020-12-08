Защитит от гриппа и коронавируса: Стало известно, когда начнется выпуск первой вакцины двойного действия

На данный момент препарат находится на этапе доклинических испытаний. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге разрабатывают уникальную вакцину «двойного действия». В случае успеха она будет одновременно защищать человеческий организм и от вируса гриппа, и от нового коронавируса SARS-CoV-2. Детали проекта «Комсомолке» во вторник, 8 декабря, сообщил директор Института экспериментальной медицины Александр Дмитриев.

По словам Дмитриева, работа ведется совместно с компанией БИОКАД. Ее участники связаны договорами о неразглашении, поэтому много подробностей рассказать не получится при всем желании. Тем не менее кое-какие любопытные сведения «в открытом доступе» уже есть.

В отличие от уже существующих вакцин разработка петербургских ученых будет представлять собой спрей для носа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Это будет препарат на основе живой гриппозной вакцины со встроенным фрагментом генома SARS-CoV-2, - отметил собеседник издания. – Этот геном кодирует определенный, подобранный методом компьютерного моделирования иммуногенный участок, на который как раз и должен вырабатываться иммунитет.

Способ, отметим, не нов: вирус гриппа наиболее хорошо известен ученым. Современные знания и технологии позволяют буквально «собирать» его в пробирке в любой необходимой конфигурации и встраивать в него практически любые дополнительные «детали».

Насколько эффективной окажется вакцина, и как долго будет сохраняться иммунитет после ее применения, сказать пока трудно – для этого нужны масштабные дополнительные исследования. Зато уже определена ее лекарственная форма. Препарат планируется изготавливать в виде спрея для носа.

Пока что вакцина в Санкт-Петербурге распространяется только среди медиков. Однако власти готовятся начать масштабную вакцинацию уже в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Во-первых, спрей по сравнению с инъекционными вакцинами элементарно проще вводить, - отмечает Дмитриев. – Во-вторых, слизистые оболочки носа и для вируса гриппа и для SARS-CoV-2 служат своего рода входными воротами в человеческий организм – а значит, местное применение вакцины может также оказаться более эффективным, нежели внутримышечное. Кроме того, формирование иммунитета именно в верхних дыхательных путях крайне важно в защите от острых респираторных инфекций. Ну, и наконец, дети, например, просто боятся, когда к ним подходят со шприцом – начинают капризничать и плакать, не дают ввести вакцину.

Однако тем, кто возлагает на разработку петербургских ученых большие надежды, придется немного подождать. На данный момент вакцина «двойного действия» находится на этапе доклинических испытаний. Первую пробную партию, если все сложится благополучно, специалисты намереваются выпустить в 2022-м году.