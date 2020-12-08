Ужесточение ограничений по коронавирусу в Ленинградской области с 8 декабря 2020 года: Новогодние запреты на елки, корпоративы и фуд-корты в ТЦ

Ужесточение ограничений по коронавирусу приняли в Ленинградской области с 8 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вслед за Санкт-Петербургом и в Ленинградской области приняли ужесточение ограничений по коронавирусу, которые вступили в силу уже с 8 декабря 2020 года. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

Если обобщить новые ограничения одним словом, то их можно назвать не иначе как новогодними. Все корпоративы, а также городские или районные елки в общественных местах и, тем более, в кафе и ресторанах – под запретом. Культурный досуг тоже попал под удар, поскольку театрам, кинотеатрам и концертным организациям разрешили заполнять залы максимум наполовину. При этом со зрителей потребуют соблюдать масочный режим. С Домов культуры, что находятся в «красной зоне» (по росту заболеваемости коронавирусом – Прим.ред.) потребуют проводить репетиции, кружки и другие мероприятия исключительно в онлайн-режиме. А вот в «желтой» и в «зеленой» зонах в ДК можно собираться вживую, но с условием масок и при заполняемости залов не больше, чем на 50%.

Последние данные по коронавирусу в Ленобласти. Фото: "Яндекс"

Число присутствующих на свадьбах, банкетах, дней рождения и поминках в общепите сократили до 18 человек. Не везде теперь позволят и трапезничать.

- На период с 30 декабря по 3 января включительно запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов во всех ТЦ и ТК Ленобласти, - добавляют в пресс-службе правительства 47-го региона.

Детские оздоровительные лагеря продолжат работу, однако там ввели важное ограничение – группы можно заполнять лишь наполовину. К тому же необходимо строго соблюсти требование одновременного заезда и выезда всех отдыхающих ребят и сотрудников на всю смену.

Из хорошего есть два момента. Во-первых, медработники получат полную компенсацию стоимости путевок в лагеря для своих детей как в 2020-м, так и в 2021-м году. Во-вторых, для тех, кто находится на изоляции из-за заболевания инфекцией или контакта с зараженным, предусмотрена помощь волонтеров и соцработников для решения бытовых вопросов.

Добавим, что уже 10 дней заболеваемость коронавирусом в Ленобласти находится примерно на одном уровне – каждый день в регионе выявляют инфекцию у 209-216 человек.