Петербуржец с коронавирусом умер на улице спустя пару часов после выписки из больницы

Пациент с коронавирусом умер на улице в день выписки из больницы Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины, больного коронавирусом. В первом часу дня во вторник, 8 декабря 2020 года, прохожие обнаружили труп человека на улице Доблести в Красносельском районе. Очевидцы быстро позвонили в скорую помощь, однако прибывшие медики были вынуждены констатировать смерть мужчины. Также они передали информацию в полицию.

- Стражи правопорядка выехали на вызов. У дома 7, корпус 2, на улице Доблести он обнаружили труп 65-летнего мужчину, зарегистрированного в квартире дома 72/2 Ленинского проспекта, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Следователи выяснили, что утром во вторник мужчину выписали из больницы №15, где он лежал с коронавирусом. Пациенту стало лучше и врачи отправили его долечиваться дома на самоизоляции.

Мужчина договорился встретиться с сыном на перекрестке Ленинского проспекте и улицы Доблести. Тот должен был отвести его в квартиру, которую снял для отца для изоляции. Однако по пути мужчине резко стало плохо. Со слов очевидцев, он стал задыхаться, упал на землю и умер до приезда помощи.

Труп умершего отправлен в морг на вскрытие. Материалы дела переданы в следственный комитет.