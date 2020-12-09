В Ленобласти запустили новый проект о кулинарных традициях коренных народов

Национальные блюда - это не только необычно, но еще и очень вкусно! Фото: lenobl.ru.

Русские, вепсы, ижора, водь, карелы и ингерманландские финны - это коренные народы, которые живут на территории Ленинградской области. Каждый из них уникален и сохранил свои традиции, в том числе национальную кухню. Например, вепсы с давних пор пекли открытые пирожки с различной начинкой, от риса до ячневой каши, - калитки. А у ижорцев был особый способ приготовления рыбы, когда ее укладывали на край кочерги и жарили на открытом огне в печи. Перечислять можно долго, но сейчас эти рецепты неизвестны широкому кругу. Чтобы познакомить с ними хозяюшек и тех, кто просто любит готовить, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области запустил новый проект «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня».

- Всего мы записали шесть роликов. Это больше, чем просто кулинарные мастер-классы. Это рассказ о кулинарной культуре народов: чем они питались, что входило в их рацион и, конечно, как готовили национальные блюда, - рассказывают в комитете. - Каждый народ выбрал по два-три блюда, с которыми их чаще всего ассоциируют. Это могут быть и супы, и выпечка, и десерты. Например, есть у нас серые щи, ижорская похлебка, жареная минога, уха.

Чтобы снять ролики, отправились в населенные пункты, где коренные народы проживают до сих пор. В этом проекте зрители смогут насладиться не только рецептами традиционной кухни, но и красотами этих мест.

- Интересно, что куда бы мы ни приезжали, везде готовят в русской печи, - продолжают в комитете. - Всех объединила русская печь.

Конечно, теперь хозяйки в русской печи почти не готовят. Поэтому все рецепты адаптированы под современность - ингредиенты для них легко найти в магазинах, а в пошаговой инструкции говорится, сколько и при какой температуре запекать блюда в обычном духовом шкафу.

- Мы видим, что национальная кухня сейчас любима, - продолжают в комитете. - На фестивалях и национальных праздниках она всегда пользуется большим спросом. Теперь каждый сможет посмотреть ролик и приготовить эти блюда самостоятельно. Особенно актуально это сейчас, когда во время пандемии люди стали больше готовить дома.

Первые ролики уже можно увидеть в программе «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня» на телеканале «ЛенТВ». В будущем они также будут доступны на сайте комитета по местному самоуправлению и Дома дружбы Ленинградской области.