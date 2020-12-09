Александр Дрозденко: Каждый может исполнить желание ребенка в Новый год

Правительство Ленинградской области открыло елку желаний для детей-сирот / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области в преддверии Нового года появилась елка желаний. Волшебной дерево с мечтами детей-сирот установили в холле здания правительства на Суворовском проспекте, 67. Ель украшена бумажными шариками, на которых написаны новогодние желания ребят, оставшихся без родителей.

- Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание детей, у которых нет родителей. Это дает ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и Деда Мороза, - отметил Александр Дрозденко на открытии.

Собственно, губернатор и стал первым участником акции. Глава региона выбрал три шарика, он будет осуществлять мечту о фитнес-браслете 11-летней Иры, подарит 7-летней Насте набор парикмахера, а 15-летней Виктории - кольцевую лампу для селфи и косметичку.

Исполнить мечту ребенка может каждый. Для этого нужно прийти в правительство Ленинградской области и сказать на охране кодовые слова от губернатора: «Хочу шарик с елки желаний».

Подарки можно будет отнести в правительство, а в конце декабря их вручат детям-воспитанникам ресурсных центров.