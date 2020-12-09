Амфитеатр, экозона и площадки у воды: Показываем проект благоустройства берегов Охты и Оккервиля в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе появится новое общественное пространство. Фото: "Проектные решения"

В Петербурге представили финальный проект благоустройства участка у берегов рек Охта и Оккервиль. В основу концепции нового общественного пространства в Красногвардейском районе легли пожелания горожан. Обустраивать его будут в рамках проекта «Твой город» по принципу соучаствующего проектирования. Преобразится левый берег реки Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и оба берега реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского моста.

ОТДЫХ У ДОМА

С конца весны проходили обсуждения этого участка с местными жителями, проектировщиками, представителями власти и экспертами. С учетом пожеланий всех сторон в пространстве предусмотрели три зоны отдыха. Так, на правом берегу Оккервиля от Уткина до Заневского мостов будет территория для тихих прогулок. Там проложат деревянную экотропу, сохранив ландшафт. К слову, на этой стороне нашли несколько яблонь, возраст которых составляет около ста лет! Их обязательно сохранят, как и другие насаждения. На этой территории будет и площадка для выгула собак.

Одна из входных зон будет располагаться у моста Шаумяна. Фото: "Проектные решения"

На противоположной стороне, около жилых домов, расположится небольшие детская и спортивная площадка, зона отдыха и видовая площадка. Здесь тоже будут проложены деревянные пешеходные дорожки. А вот от велосипедной в этой части отказались. Дело в том, что в Петербурге уже существует план развития велосипедной сети. Поэтому путь для любителей крутить педали в соответствии с ним перенесли в третью зону пространства.

ДЛЯ ПРОГУЛОК И ВСТРЕЧ

Наиболее широкую и свободную часть представляет собой левый берег Охты от Заневского моста до моста Шаумяна. Как раз у последней переправы будет расположена одна из входных зон в пространство (их будет несколько в каждой из частей). И там же на территорию «зайдет» велодорожка. Вдоль берега она протянется в параллели с пешеходной зоной. У этого входа, кстати, будет небольшой эколабиринт, фигуры которого при просмотре с определенного угла будут складываться в слово «Охта».

Под навесом можно обустроить выставочную зону. Фото: "Проектные решения"

Еще один вход (можно сказать, центральный) будет расположен чуть дальше – по Республиканской улице напротив новостроек. Прямо перед ним откроется вид на большой цветник. Рядом с входной зоной будет променад, который может использоваться и как выставочное пространство: над ним сделан навес, который защитит и от дождя, и от солнца. С навесами будет и зона отдыха со скамейками и столами – например, для игры в шахматы. Расположат на территории и большие качели. Отдельно от них построят и большую детскую площадку.

– Жители просили сделать ее более динамичной формы. Мы немного ее изменили И теперь из оборудования на ней будет выстроена небольшая полоса препятствий, – рассказали в компании «Проектные решения», которая разработала проект.

Будет в этой части пространства также небольшая спортивная площадка. А вот вишенкой на торте станет амфитеатр со сценой.

В амфитеатре с небольшой сценой можно будет устраивать мероприятия. Фото: "Проектные решения"

– Это не концертная площадка: шума много не будет. Это скорее лекторий. Он тоже оборудован навесом для всесезонного использования и скамьями разного уровня, чтобы можно было сидеть, – добавляют в «Проектных решениях».

Кстати, во всех трех частях общественного пространства у воды будут и видовые площадки. Что немаловажно, на территории будут предусмотрены общественные туалеты.

КОНКРЕТНО

Проект уже согласован с профильными ведомствами. Построить новое пространство планируют уже в 2021 году. Потратить на него планируют около 100 миллионов рублей. Часть из этих средства выделят из бюджета Петербурга, а часть работ возьмет на себя инвестор – застройщик близлежащей территории.