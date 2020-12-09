Вместе мы сила!

Диана, Наталья и Никита очень рады, что их проекты оказались полезными. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Пожалуй, таких масштабов, как в 2020-м, волонтерское движение в нашей стране еще не достигало. Взаимопомощь стала важной и необходимой частью жизни и касалась самых разных направлений. Это и поддержка врачей, которые оказались на первой линии борьбы с COVID-19, и помощь пожилым, попавшим под удар вируса, и семьям, оказавшимся в трудном положении из-за режима самоизоляции или сокращения на работе. Добровольцы работали в приютах для животных, развозили лекарства больным, собирали продукты и вещи нуждающимся. Волонтерские движения как ответ пандемии коронавируса возникали по всей стране, и Ленинградская область не осталась в стороне.

ПРОРЫВ ГОДА

Во время пандемии число добровольцев выросло, и теперь в проектах все чаще участвует не только молодежь, но и люди среднего возраста. Тысячи людей помогали тем, кому сложно и тяжело. Некоторые развозили по адресам врачей поликлиник, кто-то приносил пенсионерам продукты. Люди совершенно бесплатно оказывали психологическую поддержку, брали на передержку животных, чьи хозяева заболели.

В Ленинградской области работу волонтеров объединил Ресурсный добровольческий центр. Идея о его создании появилась в период начала пандемии коронавируса, когда многие ленинградцы активно вступили в ряды добровольцев в рамках акций #МыВместе и #ДобрыйСосед. Сейчас центр объединяет двенадцать с половиной тысяч областных волонтеров!

Во время пандемии число желающих помочь выросло. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Для нас 2020-й стал годом прорыва. Мы провели более восьмидесяти мероприятий, стали частью Всероссийской акции «Мы вместе» и очень гордимся, что сумели привлечь в свою команду активных людей. Людей, которым не все равно, что происходит в нашей стране, которые понимают, что кому-то может быть хуже, чем им, и которые готовы помочь, - говорит руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева. - Предприниматели, студенты, лидеры некоммерческих организаций, сотрудники компаний - я благодарю всех, кто присоединился к нам и делал этот непростой год проще.

Сегодня в Ленинградской области работает пять волонтерских центров в Волховском, Киришском, Приозерском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Соглашения о развитии добровольчества с муниципальными образованиями заключил региональный Ресурсный добровольческий центр.

Сейчас специалисты центра работают над дорожной картой - планом по развитию волонтерского движения. В него войдут совместные с муниципальными волонтерскими центрами проекты и федеральные программы, в том числе «Молоды душой» для волонтеров старшего поколения, программа развития добровольчества в студенческой среде «Свои» и другие.

ПОМОГАТЬ - ЗНАЧИТ ЖИТЬ

Всероссийская акция «Мы вместе» стартовала в конце марта этого года и возобновилась в сентябре в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Она направлена на поддержку пенсионеров, маломобильных граждан и медиков в период пандемии коронавируса. Присоединиться к акции мог (и может сейчас. - Прим. ред.) почти любой желающий. И ленинградцы этой возможностью активно пользуются. Кто эти люди и почему им не сидится дома?

- У каждого есть свое воспитание, свое понимание жизни. В моей семье было принято помогать другим, - рассказывает врач-стоматолог из Шлиссельбурга, волонтер Всероссийской акции «Мы вместе» Ашот Арутюнян. - Неважно, из какой ты организации, какой национальности. Важно, что ты видишь тех, кому нужна помощь, и готов потратить для них свое свободное время. Если мой ближний чувствует себя хорошо, то и мне хорошо.

Ни один праздник в этом году не обходился без волонтеров. В том числе День Победы. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Всего с начала пандемии волонтеры регионального движения «Мы вместе» помогли почти четырем тысячам жителей Ленинградской области. Несмотря на то что внимание добровольцев было сконцентрировано на пандемии, о других потребностях жителей региона - пожилых и людей с ограниченными возможностями - никто не забыл. Волонтеры Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области помогали тем, кому нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, оплатой услуг ЖКХ и в решении других бытовых вопросов.

- У каждого из нас есть ресурс, и если мы объединимся, то нам не нужно будет ничего ни у кого просить. Вместе мы со всем справимся и сможем решить любые проблемы, - считает руководитель автономной некоммерческой организации «Добровольчество Киришского района» Ольга Халамова.

А еще ленинградские волонтеры активно включились в Международную акцию «Сад памяти», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции было высажено 27 миллионов саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Наша деятельность направлена на сохранение памяти об истории нашей страны, уважение к ее прошлому. Если мы не будем знать, что было, своей истории, мы не сможем построить будущее, - считает руководитель Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дарья Гаврилова.

В честь Дня добровольцев прошел региональный молодежный форум. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Добровольцы Ленобласти - лучшие!

Сразу три жителя Ленобласти стали финалистами конкурса «Доброволец России - 2020». Проекты ленинградцев привлеки внимание жюри своей социальной значимостью. Житель Тихвина Никита Бедовый представил проект, пропагандирующий здоровый образ жизни среди детей и подростков. Жительница Кудрово Диана Ушакова работала над пропагандой бережного отношения к природе и продвигала способность подарить джинсовым вещам, которые мы носим ежедневно, новую жизнь. Наталья Дайнеко из Соснового Бора представила проект по защите диких животных.

Кроме победителей Всероссийского конкурса, награды от представителей областной администрации получили тридцать региональных активистов от 13 до 66 лет. Все эти люди были отмечены в региональном конкурсе «Доброволец Ленинградской области».

- Я думаю, все добрые дела возвращаются нашим добровольцам сторицей в виде хороших эмоций, внутреннего осознания того, что ты нужен. Когда человек живет не только для себя, это вызывает в нем чувство внутренней гордости, из которого рождается личность, а личность - это уже полноценный гражданин нашей страны, - поздравил добровольцев губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ЦИФРЫ

12 500 добровольцев Ленинградской области делают мир лучше каждый день.

80 мероприятий провел Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области в 2020 году.

5 самостоятельных волонтерских центров в Волховском, Киришском, Приозерском, Ломоносовском и Всеволожском районах.

Около 4 тысяч жителей Ленобласти получили помощь волонтеров.