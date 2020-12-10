«Зенит» - «Динамо» 12 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура Чемпионата России по футболу 2020/21

«Зенит» продолжает борьбу за лидерство в Российском чемпионате. Фото: ФК "Зенит"

Минорно закончив выступление в Лиге Чемпионов, «Зенит» продолжает борьбу за лидерство в Российском чемпионате. Вечером, 12 декабря 2020, сине-бело-голубые на домашней арене принимают гостей из столицы. Матч начнется в 19.00.

Для обеих команд игра – принципиальнейшая. Напомним, после 17 туров расклад в турнирной таблице такой. «Зенит» делит первую строчку со «Спартаком», впрочем, при равном количестве очков, обходя его по прочим показателям. «Динамо» - на четвертом месте с отставанием от лидера всего лишь в пять очков.

Победа необходима обеим командам. Москвичи, обыграв клуб из Петербурга, и при определенном везении, имеют шансы ворваться в тройку лидеров. «Зенит» в свою очередь не готов уступать первую строчку, тем более именно со «Спартаком» сине-бело-голубые играют в последнем туре перед зимней паузой. А еще надо взять реванш: ведь в первом круге «Динамо» отобрало у сине-бело-голубых три очка.

Прогноз на игру сделать непросто. У «Зенита» есть определенные кадровые проблемы, но по крайней мере в чемпионате не проигрывает с конца октября (хотя выиграны лишь три игры из шести). «Динамо» сейчас играет нестабильно. То разносит в пух и прах «Локомотив», то практически с таким же разгромным счетом проигрывает «Ростову».

Тем не менее, букмекеры склонны отдать победу петербургской команде: на победу «Зенита» дают коэффициент порядка полутора, тогда как на «Динамо» он составляет от 4,2 до 5,6. Коэффициент на ничью – 4,2.

Трансляцию матча «Зенит» - «Динамо»

Трансляция начнется на телеканале «Матч премьер» в 19.00.