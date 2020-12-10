Учить и учиться: как организуют школьные экзамены в Петербурге

Тысячи специалистов задействованы в том, чтобы экзамены у школьников прошли без проблем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр оценки качества образования и информационных технологий работает в Петербурге с 2001 года. Горожанам он знаком как структура, отвечающая за проведение ЕГЭ, а 2020-й обозначил другую важную роль - организацию дистанционного обучения.

Но направлений работы намного больше. В обязанности центра входит проведение диагностических работ, позволяющих оценивать качество образования петербургских школьников, информатизация образования, повышение квалификации учителей и многое другое. При этом задачи все усложняются и расширяются.

Как в городе готовятся к ГИА, итоговой аттестации 9-х и 11-х классов и о многом другом «Комсомолка» поговорила с директором центра Александром Федосовым.

ОБ ЭКЗАМЕНАХ

ГИА - это не просто «сел и сдал». Это сложный процесс, и задача центра под руководством Комитета по образованию при взаимодействии с районными администрациями - обеспечить его организационно и технически. В том числе обучить специалистов и экспертов, а это несколько тысяч сотрудников образовательных учреждений.

- Неукоснительное соблюдение процедуры экзамена во многом обеспечивает спокойствие выпускников, сводя к минимуму конфликты и страхи, - подчеркивает Федосов. - То есть факторы, которые всегда мешают процессу.

Горячая пора в центре не сводится к паре месяцев и, по сути, не прекращается. Уже сейчас в Петербурге проводят различные апробации. Как федеральные, так и региональные.

- В ноябре мы проводили тренировочный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в компьютерной форме, - рассказывает Александр Федосов. - Еще провели апробацию новых моделей заданий по восьми предметам для ЕГЭ-2022. Это будет первый выпуск школьников, учившихся по новым образовательным стандартам.

Александр Федосов. Фото:Личный архив.

О ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЯХ

Члены предметных комиссий - это сотрудники школ, вузов и колледжей. Возглавляет каждую комиссию председатель, кандидатуру которого ежегодно утверждает Рособрнадзор.

Ответственность на экспертах лежит колоссальная: ошибка в оценивании может испортить выпускнику будущее. Поэтому члены предметных комиссий должны каждый год проходить курсы повышения квалификации и сдавать квалификационное испытание. Кто не справится, того в текущем году к проверке не допустят.

- Кстати, каждую работу проверяют двое независимых экспертов, - рассказывает Александр Федосов. - Если баллы, которые они выставили, существенно различаются, работа пойдет на проверку к третьему - с самой высокой квалификацией. Его голос решающий.

Если ученик с чем-то не согласен, он может подать апелляцию. Ее примет другая комиссия - конфликтная. В день экзамена она рассматривает жалобы на порядок его проведения, а после получения результатов - апелляции на выставленные баллы.

ПОЧЕМУ ОЦЕНКИ НЕ ВЫСТАВЛЯЮТ СРАЗУ?

Это достаточно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов.

- Сканирование или прием в электронном виде бланков начинается сразу после экзамена. Этот этап должен завершиться к полуночи.

- Распознавание и верификация кратких ответов, а также проверка экспертами развернутых занимает до шести дней.

- Все работы по предметам по выбору, включая профильную математику, должны быть проверены за четыре календарных дня, - подчеркивает Александр Федосов. - Русский язык - за шесть дней. Это самый сложный экзамен.

-Оценивание. Баллы ОГЭ в оценку переводят в центре автоматизированно. С ЕГЭ сложнее: в Петербурге оценивают только развернутые ответы, краткие же отправляют в Москву, где их сравнивают с ключами, а затем объединяют результаты, переводят в стобалльную шкалу и возвращают в город.

О КУРСАХ

Весной центр вместе с Комитетом по образованию организовал онлайн-подготовку к ГИА. Тогда провели более 150 вебинаров для выпускников и учителей.

- Этот опыт мы хотим продолжить, - говорит Александр Федосов. - В январе опубликуем анализ ошибок выпускников и рекомендации по подготовке.

Все материалы находятся в открытом доступе. Но, если есть желание «копнуть глубже», можно пойти на курсы. Их проводят как очно (с соблюдением всех эпиднорм), так и дистанционно.

А еще в феврале и марте организуют тестирование, максимально приближенное к настоящему экзамену. Однако в этом году оно будет дистанционным. После, на вебинаре, руководители предметных комиссий разберут типичные ошибки, а слушатели смогут задать им вопросы.

Кстати, каждый год подготовку надо проходить и учителям, работающим с выпускными классами. Они должны знать о грядущих изменениях, чтобы подготовить к ним ребят.

- Например, в этом году в математике ОГЭ добавили блок заданий, выполняемых на основе рисунка, - рассказывает наш собеседник. - Они несложные, но их непривычный вид может сбить с толку ученика.

О ДИСТАНТЕ

Городской портал дистанционного обучения теперь знает каждый. На слуху два варианта обучения: полноценный дистант, а также смешанное обучение - с видеоуроками по основным предметам. Их ведут школьные учителя и методисты Академии постдипломного педагогического образования.

- Востребованными оказались курсы для самостоятельного изучения: можно восполнить пробелы в пройденных темах или, наоборот, забежать вперед, - рассказывает Александр Федосов. - Наши электронные ресурсы оказались востребованы в других регионах России и даже других странах. Мы организуем вебинары и курсы повышения квалификации - помогаем педагогам разобраться с дистанционными образовательными технологиями.

Сейчас на портале зарегистрировано более 650 тысяч пользователей - примерно на 100 тысяч больше, чем весной. И это не считая ежедневных посетителей без регистрации. Доступ к своему виртуальному пространству получили практически все школы. При этом система работает без сбоев.

- Учитель может заранее дать ссылку на электронные ресурсы к будущему уроку, передать файл с заданием, - перечисляет нововведения Александр Федосов. - В «электронный дневник» теперь можно загрузить выполненное домашнее задание на проверку. Для учителей, работающих из дома, реализована возможность работать с электронным журналом.

Кроме того, Комитет по информатизации арендовал до конца учебного года для всех школ систему видео-конференц-связи Mind. Учитель при необходимости может вести занятия онлайн из дома или из школы.

О РАБОТЕ ЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

События 2020-го, конечно, повлияли на деятельность центра. Здесь сумели оперативно отреагировать на вызовы, а также осознали, насколько различны форматы онлайн- и офлайн-мероприятий.

- Мы частично перенесли в онлайн курсы повышения квалификации, - рассказывает Александр Федосов. - Систему меняли буквально на ходу. Сочетали лекции с самостоятельной работой, синхронное обучение - с асинхронным.

Коснулась пандемия и масштабной конференции «Информационные технологии для новой школы» (ИТНШ). В этом году - впервые за 11 лет его существования - мероприятие пришлось полностью переносить в онлайн.

- Конечно, удалось реализовать лишь часть запланированного, но это был полезный опыт, - уверен Александр Федосов. - Кстати, к ИТНШ-2021 мы уже имеем два сценария. Надеемся на лучшее, но онлайн-версии не исключаем.

КОНКРЕТНО

Направления деятельности центра

- Оценка качества образования. Это не только ЕГЭ, ОГЭ или ВПР, но и международные сравнительные исследования, федеральные исследования. Еще одна задача - исследования компетенций самих учителей и руководителей образовательных организаций.

- Информатизация образования. В частности, главная петербургская информационная система «ПараГраф», где сосредоточены все сведения о системе образования. Здесь же другие базы данных, дистанционное образование, а также методическая поддержка и сопровождение разных технических решений.

- Повышение квалификации. В городе трудно найти специалиста системы образования, который бы не проходил в центре курсовую подготовку.

- Редакционно-издательская и информационная деятельность. Центр издает аналитические, методические и информационные материалы, сборники по итогам конференций и фестивалей. В копилке уже более 250 изданий.

НА ЗАМЕТКУ

Оперативно отслеживать информацию, связанную с проведением ГИА в Петербурге, можно на официальном сайте ege.spb.ru. Здесь публикуют все важные сведения (кроме самих заданий, конечно): от регистрации на экзамен и адресов пунктов проведения до результатов и сроков подачи апелляций. При этом участник экзамена может не только узнать свои баллы, но и увидеть отсканированные образцы работ.

ЦИФРА

1755 экспертов ЕГЭ и 1814 экспертов ОГЭ есть в Санкт-Петербурге.

При этом экзамены сдает порядка 35 тысяч выпускников 11-х классов и 40 тысяч 9-х классов.