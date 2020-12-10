QR-коды и запрет на захоронение: В Ленобласти прошло первое чтение закона о регулировании оборота отходов

Одна из целей проекта - борьба с самовольными свалками. Фото: Артем КИЛЬКИН

В парламенте Ленобласти в первом чтении приняли законопроект о регулировании оборота отходов. Это логичный шаг в реформировании системы по обращению с отходами, которая поэтапно реализуется в регионе уже более года. На заседании обсуждение шло очень бурно: вопросов у парламентариев было немало. Депутатов очень заинтересовала тема штрафов.

- Закон ставит целью обеспечить безопасность наших территорий, запретить самовольные свалки и наведение порядка, - отметил председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Олег Петров. - На мой взгляд, лучше вообще не вводить штрафы, чем делать их мизерными. Чем больше будет размер штрафа, тем меньше будет нарушителей.

Штрафы - это поправки в еще один Закон об административных правонарушениях. Так, физические лица заплатят до ста тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица - до девяноста тысяч. Сильнее всего санкции ударят по организациям, им могут выписать штраф до полутора миллионов рублей. Один из центральных пунктов документа - обязательное получение разрешения на перевозку отходов, и неотъемлемая часть разрешения - QR-коды. Это называется Единая система контроля.

- В Ленинградской области давно уже ждут закон по обращению с отходами, - резюмировал председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Юрий Терентьев. - Данный закон является базовым, на основании которого будут приниматься в дальнейшем нормативные и другие законодательные акты, необходимые для осуществления этой важной деятельности.

КОНКРЕТНО

Что предусматривает законопроект

- Рекультивацию нарушенных земель.

- Процедуру разрешения на перемещение отходов.

- Применение QR-кодов как обязательной части разрешения.

- Оснащение мусоровозов устройствами, которые могут фиксировать их перемещение.

- С 1 января 2023 года запрет на захоронение отходов, если они могут быть утилизированы.

- Штрафы за перевозку отходов без разрешения или с нарушениями.

- Полный запрет на прямое сжигание мусора с 2021 года.