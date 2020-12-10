Лошадь откусила нос петербуржцу, который полез к ней целоваться

Лошадь откусила нос подгулявшему петербуржцу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один случай «расчлененки», точнее «отчлененки» произошел в Санкт-Петербурге. В самом центре города, на перекрестке улицы Белинского и Литейного проспекта, в ночь на 10 декабря молодой мужчина лишился носа. Причем не абы как - часть тела ему откусила лошадь.

- Мужчина был пьян, заметил женщину на лошади и стал приставать. Сначала пытался заигрывать с наездницей, а потом, получив отказ, начал целовать лошадь. При этом его предупредили, что животное может и укусить, но он не послушал, - рассказал источник «КП-Петербург».

В итоге кобыла не сдержалась и откусила кончик носа приставучему кавалеру. 25-летнего петербуржца госпитализировали, его жизнь вне опасности. Будут ли мужчине пришивать нос обратно, или же эта часть безвозвратно потеряна в лошадином организме, не сообщается.

Как уточнил источник «КП», пострадавшему еще повезло. Если бы он полез к животному не спереди, а не с тыла, мог и погибнуть. Лягнувшая лошадь легко может пробить копытом череп. Такие случаи нередки.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него, примут по ее окончанию.