Звезда сериалов «Тайны следствия» Магдалина Баурова рассказала о пропаже сына-шестиклассника

Актриса рассказала о пропаже ребенка Фото: СОЦСЕТИ

В семье актрисы сериалов «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Магдалины Бауровой накануне произошло ЧП. Пропал ее 13-летний сын - ученик шестого класса. Артистка подала заявление в полицию, в котором указала, что ушел из дома веером в 16:30 и до полуночи домой так и не вернулся. Силовики сразу же начали розыск ребенка. К счастью, поиски завершились благополучно. Об этом "КП-Петербург" сообщила сама Магдалина.

- Все уже закончилось, ребенок вернулся, у нас все хорошо, - пояснила "КП-Петербург" Магдалина Баурова. - С ним ничего не случилось, он был у друзей.

Известно, что до этого ребенок Бауровой никогда из дома не уходил, мальчик на учете в МВД не состоит, характеризуют положительного.

Напомним, Магдалина Баурова живет в Санкт-Петербурге. Подробности своей личной жизни она не разглашает.