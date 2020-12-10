«Протеста больше нет» На карте сопротивления нашли «фейковые» рестораны

Противостояние бизнеса и власти в Санкт-Петербурге официально окончено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект «Карта сопротивления» до недавнего времени набирал обороты. Ранее бизнесмен и главный идеолог протестного движения Александр Коновалов обещал, что количество ее участников к пятнице, 11 декабря, достигнет 500. По состоянию на четверг, 10 декабря, к проекту присоединилось уже более 300 баров, ресторанов и кафе. Правда, стоит приглядеться к списку «оппозиции» повнимательнее – и ощущение всенародного единения сразу как-то блекнет.

«ПЕХОТА» И «ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ»

Напрягают три вещи. Во-первых, на «Карте сопротивления» каким-то образом оказались заведения, которые совершенно нельзя заподозрить в том, что в новогоднюю ночь они собирают невероятные прибыли. Например – кафе «Шашлычный дом Хинкали» на проспекте Художников. И точно – когда мы туда позвонили, испуганный менеджер заявил, что ни в каких проектах кафе участия не принимает, про карту он слышит впервые – после чего спешно засобирался по делам и трубку больше не брал.

Раскол начался с улицы Рубинштейна. Пока одни бары (как тот, что на фото) честно закрывались после 23:00, другие - продолжали принимать клиентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дальше – больше. Почему-то в список «ковидной оппозиции» попала целая сесть кофеен Coffee Like, которая специализируется на торговле навынос и закрывается не позже 23:00. В некоторых точках сети нет даже посадочных мест. А иногда на карте и вовсе попадаются странные позиции – так, например, заведение на Константиновском проспекте, якобы тоже объявившее бойкот политике Смольного, поименовано просто как «Кафе». Когда в самом «Кафе» нас заверили, что про свое участие в сопротивлении слышат впервые и будут разбираться – мы уже не удивились.

Ну и как вишенка на торте – в ряды «оппозиции» те, кто заведует технической стороной проекта, записали сразу несколько ресторанов известного бренда ТОКИО-CITY. Видимо, в расчете на то, что среди небольших авторских баров, веганских кафе и кальянных крупный «сетевик» будет смотреться как танк среди пехоты. Расчет, впрочем, не оправдался.

- Я могу вам заявить со всей уверенностью – собственник и создатель сети ТОКИО-CITY Сергей Симарев категорически против этого протестного движения, - отмечает исполнительный директор петербургского объединения рестораторов «Рестоград» Александр Ружинский. Симарев, к слову, в «Рестоград» тоже входит – является действительным членом координационного совета. – Он не раз подчеркивал это во всех интервью и публичных выступлениях. Я передам ему эту информацию – скорее всего, будет готовится какое-то официальное опровержение. Собственно, это еще раз доказывает, что «Карта сопротивления» - не более чем фейк. И такого внимания со стороны СМИ она, конечно, не стоила.

Протест СМИ, властей и общества инициатива рестораторов вызвала на фоне постоянных новостей о росте заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА

По словам других экспертов, в «оппозицию» кафе и рестораны могут записывать не только по ошибке, но и из злого умысла.

- Фактически, присутствие заведения на этой карте – это как метка для городских властей: «Здесь нарушают закон!», - отмечает менеджер объединения рестораторов улицы Рубинштейна Анжелика Ефремова. – Поэтому не исключено, что она служит двум целям: во-первых, сведению счетов – ведь можно безнаказанно натравить проверку практически на кого угодно – а во-вторых, дискредитации конкурентов.

Отметим, что помимо «Карты сопротивления» большой интерес вызывает и личность основателя протестного движения – Александра Коновалова. На страницах «КП-Санкт-Петербург» он впервые появился еще в начале ноября и тоже в связи с «ресторанной оппозицией» - именно Коновалов одним из первых выступил против инициативы Смольного ограничить время работы общепита до 23:00. Между тем люди знающие отмечают: в Северной столице имя Коновалова периодически всплывает уже на протяжении как минимум пяти лет – пусть и в довольно узких кругах.

В Смольном к решению проблемы ресторанной оппозиции подключили правоохранительные органы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Это фигура районного масштаба, - рассказал один из собеседников «Комсомолки», пожелавший сохранить анонимность. – Конкретно – Центрального района, самого насыщенного и прибыльного в плане полулегальной и нелегальной уличной торговли. Там у него репутация человека, который «решает проблемы». Все лоточники, лавочники и прочая подобная публика находятся – или, по крайней мере, находились до недавнего времени – под его защитой и покровительством. Хочешь ездить на лошадях? Торговать сосисками? Кофе продавать из машины? Без проблем – плати тысячу рублей в день и делай, что хочешь. А с учетом того, что количество таких деятелей в Центральном районе, повторюсь, очень велико – особенно в период наплыва туристов – обороты выходят миллиардные. В общем-то, ни для кого это не было секретом. Единственное, что совершенно непонятно – зачем он сейчас вышел из тени и начал делать какие-то политические заявления? Ведь ни к чему хорошему это не приведет.

По данным «Комсомолки», в прошлом Александр Коновалов работал в полиции и в 2003-м году вышел в отставку в звании лейтенанта.

Ранее власти предложили рестораторам несколько вариантов работы в новогодние праздники. Один из них - участие в традиционных зимних ярмарках. Фото: Олег ЗОЛОТО

ИНИЦИАТИВА ПРОТИВ ИНИЦИАТОРОВ

Между тем сам предприниматель обсуждать с журналистами эти сведения отказался.

- К сожалению, на данный момент я не могу вам ничего ни подтвердить, ни опровергнуть, - отметил Коновалов. – Ситуация зашла очень далеко и вдобавок перетекла в совершенно нежелательное русло. Нас выставили бунтарями, изменниками, провокаторами и бог весть кем еще. В таких условиях давать какие бы то ни было комментарии – значит, лишь еще больше ее усугублять.

Что касается «Карты сопротивления», то здесь, по словам Александра Коновалова, все то же самое: инициатива обернулась против инициаторов.

- Изначально мы создавали эту карту в даркнете, чтобы ее нельзя было сразу удалить, - объяснил предприниматель. – И на ней действительно были те заведения, владельцы которых разделяли наши взгляды и готовы были бороться против закручивания гаек. Потом, во-первых, началась шумиха в СМИ, нас превратили чуть ли не в людоедов, для которых прибыль важнее человеческой жизни, многие на это поддались и попросили свои заведения оттуда убрать. Во-вторых, ошибкой было делать открытый интерфейс, чтобы любой мог добавить на карту кафе, ресторан или бар. В итоге этим тоже стали пользоваться для сведения каких-то счетов и нашей дискредитации.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что Санкт-Петербург замер в шаге от нового тотального локдауна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам предпринимателя, сейчас «Карта сопротивления» официально переименована в «Карту объединения», поскольку удалить ее по-прежнему нельзя. Никакого протестного смысла в ней отныне нет.

- Мы добились главного – власть услышала бизнес, - констатирует Александр Коновалов. – Сейчас проводятся совещание, наметились какие-то пути выхода на полноценный диалог. Вот это было главным. Со своей же стороны я хотел бы принести извинения всем предпринимателям, чьи заведения оказались на нашей карте по ошибке или по чьему-то злому умыслу.