Репетиторы, секции, кружки: На внешкольное образование детей в Петербурге родители тратят около 4 млн рублей

Аналитики подсчитали, сколько родители в Петербурге тратят на внешкольные занятия детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские родители – из тех, кто активней всех в стране вкладывается в дополнительное образование и развитие детей. Доля таких в городе 95 процентов – такая же, как и в Москве. К такому выводу пришли аналитики, проведя опрос.

Причем платят за всевозможные кружки, секции и репетиторов для детей с самых малых лет и вплоть до окончания вуза (в опросе приняли участие те, кто имеет ребенка в возрасте до 25 лет). По мнению специалистов за всю внешкольную образовательную жизнь своих детей петербуржцы вкладывают нехилую сумму, сравнимую с ценой за однокомнатную квартиру. По средним подсчетам это 4 миллиона рублей. В Москве сумма чуть больше – 4,3 миллиона. На третьем месте Екатеринбург – 2,2 миллиона.

У средних петербургских семей наиболее популярны траты на спортивные секции, творческие и технические кружки, курсы иностранных языков, занятия с репетиторами. Платят также за музыкальные школы и компьютерные курсы. А еще – за частные детские сады и школы, обучение в вузе. В месяц дополнительные расходы на образование юных горожан составляет порядка 11,9 тысяч рублей. Москвичам развитие нового поколения обходится дороже: 13,6 тысяч рублей.

У средних петербургских семей наиболее популярны траты на спортивные секции, творческие и технические кружк Фото: Олег ЗОЛОТО

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

По мнению сопредседателя общественной организации «Родительский комитет» Михаила Богданова, все же стоит разделять понятия репетиторства и дополнительного образования.

– Что касается классического дополнительного образования – кружки, секции, музыкальные школы и так далее – ситуация в Петербурге существенно лучше, чем во многих других регионах. У нас есть практически неограниченные возможности для посещения детьми разного рода занятий. Это и занятия в школах, где есть секция начиная от бисероплетения и шахмат и заканчивая, допустим, наукой. Это и целая сеть бюджетных организаций – начиная от клубов заканчивая Дворцом творчества юных на Невском, – рассказал «КП-Петербург» Михаил Богданов.

В среднем индивидуальный урок в Петербурге стоит около 1 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такие кружки и секции в Северной столице работают на бюджетной основе, а значит, обходятся родителям бесплатно. Немного другая ситуация с музыкальными, художественными и спортивными школами – они обычно финансируются бюджетом лишь отчасти.

– В них родителям приходится доплачивать, хоть и не полную стоимость. Тем не менее это уже считается профессиональным обучением, – добавляет Михаил Богданов.

В месяц дополнительные расходы на образование юных горожан составляет порядка 11,9 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем другое дело репетиторы, языковые курсы, подготовка к экзаменам. В занятия, которые помогают поступлению в вузы их чаду, родители, кажется, готовы «вбухать» любую сумму. Обычно причина одна: школьных уроков не хватает для подготовки к ЕГЭ. Если прикинуть, что ученик ходит к репетиторам хотя бы по двум предметам и занятия по каждому проходят один раз в неделю, то уже выйдет немалая сумма. В среднем индивидуальный урок в Петербурге стоит около 1 тысячи рублей. Итого в месяц – уже 8 тысяч.

– Я считаю, что от историй с репетиторством нужно уходить, это уже изжито. Потому что это позор, если дети сегодня не могут поступить в вуз, просто обучаясь в школе. Значит, что-то неправильно в этой системе и ее нужно приводить в порядок. Школа должна давать возможность поступления ребенка на специальность, которую он выбрал, без дополнительных трат со стороны родителя, – говорит Михаил Богданов.