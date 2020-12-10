Опаснее, чем кажется: Новое свойство коронавируса обнаружили ученые из Санкт-Петербурга

Петербургские ученые обнаружили, что коронавирус способен активировать в организме человека спящие инфекции. И в первую очередь - хламидиоз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские ученые обнаружили новое свойство коронавируса SARS-CoV-2. Как выяснилось, инфекция, ставшая за последний год притчей во языцех, вдобавок ко всему прочему способна «пробуждать» в человеческом организме «спящие» хронические заболевания – причем такие, о которых сам человек может и не подозревать. Об этом «КП-Санкт-Петербург» в четверг, 10 декабря, рассказал доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг.

По словам Цинзерлинга, речь идет в первую очередь о… хламидиозе.

Новое свойство вируса может осложнить течение болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Хламидиоз более известен как урогенительная инфекция, - отмечает ученый. – Но вместе с тем он может иметь так называемые «висцеральные» формы – то есть, такие, которые поражают различные внутренние органы. Кроме того, существует нейрохламидиоз, который вызывает неврологические нарушения – в том числе менингит, энцефалит и даже психозы.

Опаснее всего, продолжает Цинзерлинг, то, что эта инфекция в большинстве случаев протекает либо бессимптомно, либо с очень «стертыми», неявными симптомами. Однако коронавирус способен как бы «растормаживать» ее и переводить из хронической формы в острую. Прежде такая способность была замечена за вирусом гриппа. То, что ей обладает в том числе и SARS-CoV-2, петербургские ученые доказали первыми в мире.

- Известен, к примеру, случай, когда мужчина среднего возраста с минимально выраженной сопутствующей патологией – легкой степенью ожирения – около месяца лечился от «свиного» гриппа и спустя месяц умер, - продолжает эксперт. – Посмертные исследования показали, что смерть наступила от генерализованного хламидиоза, поразившего его легкие, который грипп активировал. Проявления же самого гриппа к этому времени оставались минимальными.

Одно из возможных проявлений такой созависимости, отмечает Цинзерлинг - бронхиальная астма.

По словам ученых, их открытие может потребовать пересмотра терапевтических процедур, принятых для лечения COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что астма неплохо изучена, во многих случаях остается неясным, что является ее триггером – то есть, что спровоцировало ее развитие, - отмечает ученый. – В большинстве случаев триггером становятся экзогенные, то есть, внешние факторы – какие-то аллергены, домашняя пыль или пыльца растений. Тем не менее порой – это также описано в литературе – к возникновению астмы могут приводить инфекции. В том числе – хроническая хламидийная инфекция, которую, как мы помним, способен активировать SARS-CoV-2.

Существует вероятность, что хламидиоз - не единственная инфекция, которую может «растормаживать» коронавирус. Так, по словам Цинзерлинга, еще предстоит изучить его взаимное влияние с ВИЧ и туберкулезом.

По словам Цинзерлинга, эти новые сведения требуют дальнейшего изучения и возможно, потребуют уточнения терапевтических подходов, которые используются сейчас при коронавирусной инфекции. Как минимум нужно будет ввести дополнительные анализы для выявления «активированного» хламидиоза у человека, а также- при получении положительных результатов - назначить антибиотики, к которым он чувствителен.