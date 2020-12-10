«Такие дети долго не живут»: Следователи проверяют историю про цыганок, которые попрошайничают в Кудрово со «славянскими» грудничками

Женщину проверяют следователи Фото: Движение "Альтернатива"

В приграничном с Санкт-Петербургом Кудрово в Ленинградской области местные жители пожаловались на цыганок, которые сидят на морозе вместе с грудными детьми, собирая подаяния. Первыми на это обратили внимание общественники из движения "Альтернатива", которые занимаются проблемами рабства. Их сотрудник выехал на улицу Областную и изучил обстановку.

- Наш сотрудник нашел двух цыганок, которые сидели на улице с детьми, - рассказал "КП-Петербург" волонтер движения "Альтернатива" Максим. - Он заметил, что малышам от силы пять месяцев, и они славянской внешности. Он позвонил в полицию, наряд приехал к месту происшествия. Одну из дам задержали, вторая начала убегать, но полиция не стала ее преследовать. Поэтому наш волонтер сам ее догнал и передал силовикам. Обеих женщин увезли в отдел полиции.

Следователи организовали проверку Фото: Движение "Альтернатива"

Женщины предъявили сотрудникам полиции свидетельства о рождении. Но волонтеры считают, что они поддельные.

- Местные жители говорили нам, что дети у этих женщин периодически меняются, - поясняет Максим. - По опыту такие дамы зарабатывают тем, что всегда попрошайничают. Они покупают детей у психически больных рожениц. Если вы посмотрите наши последние дела, то недавно мы предотвратили три попытки продать младенца. По нашему опыту такие дети долго не живут. Им специально добавляют какое-то успокоительное, чтобы малыши не кричали. Орущие дети не вызывает сочувствие.

Сейчас эту историю проверяют сотрудники Следственного комитета.

- Организована доследственная проверка по факту вовлечения малолетних в антиобщественные действия во Всеволожском районе, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - В информации волонтеров говорится, что женщины неславянской внешности попрошайничают с малолетними детьми на улице. Кроме того, утверждается, что у женщин несколько свидетельств о рождении, но значительно больше детей, которые меняются. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка деятельности указанных граждан, а также должностных лиц контролирующих органов.