«Непослушных били и заставляли оголяться»: Воспитателей детского сада в Петербурге подозревают в истязаниях малышей

Силовики провели проверку жалоб родителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабная проверка в детском саду № 19 Приморского района в Санкт-Петербурге закончилась возбуждением уголовного дела. К силовикам обратилась мама одного из малышей, которая в своем заявлении указала, что воспитатели заставляют детей раздеваться и трогают их за разные части тела. Как только правоохранители нагрянули в учреждение, нянечки стали отнекиваться, а многие родители и вовсе встали на их защиту, убеждая полицию, что те не могли такого себе позволить.

- Для нас произошедшее - как гром среди ясного неба, - признались "КП-Петербург" родители деток. - Воспитатели всегда были очень добры.

Сами педагоги детского учреждения были шокированы проверкой силовиков. Но, как оказалось, возможно, пожаловавшаяся на их поведение мама все же была права. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Пока в нем нет фигурантов, сообщается, что над детьми издевались "неустановленные лица".

- Воспитатели раздражались из-за непослушания малышей, поэтому систематически наносили удары детям руками по разным частям тела воспитанников, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Детей принуждали оголяться, в отношении них совершали иные насильственные действия.

Отмечается, что дети испытывали психические и физические страдания.