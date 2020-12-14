Какие стоматологические инновации доступны жителям Санкт-Петербурга

Рассказываем о самых передовых методах лечения зубов в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоматология - отрасль медицины, которая не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Наводящие ужас бормашины ушли в прошлое, а им на смену приходят современное оборудование и материалы, которые делают лечение зубов безопасным, безболезненным, быстрым и комфортным для пациента. Новейшие технологии коснулись всех направлений: терапии, протезирования, имплантации, ортодонтии, эстетической стоматологии и других. В сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге открылся филиал сети клиник семейной стоматологии «МедГарант», оборудованный по последнему слову не только техники, но и европейских стандартов. Вместе с главным врачом Петром Киселевым рассказываем об инновациях в стоматологии, уже сегодня доступных жителям Северной столицы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Врачи сети клиник «МедГарант» 18 лет помогают петербуржцам сохранить здоровую и красивую улыбку. За это время пациентами стоматологии стало более 40 тысяч человек. До 2020 года в состав сети входили три адреса: клиника в Девяткино, у станции метро «Проспект Большевиков» и филиал рядом со станцией метро «Фрунзенская». Осенью список расширился - в сентябре распахнулись двери клиники у станции метро «Беговая».

Все кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Современное и просторное помещение оформлено в соответствии с прогрессивными мировыми трендами: открытое пространство, много света и комфортные условия для пациентов. На входе посетителей встречает приветливый персонал, готовый ответить на любые вопросы и записать на прием к нужному специалисту. В клинике принимают врачи, способные решить любую проблему - от обычного кариеса до сложных хирургических операций, имплантации и протезирования.

- Мы реализуем комплексный подход - все необходимые услуги человек может получить в нашей клинике. Оснащение клиники позволяет помочь пациентам даже в самых сложных случаях, где требуется участие челюстно-лицевого хирурга и применение общей анестезии, - пояснил Петр Киселев. - Для точной диагностики в распоряжении врачей сверхсовременный компьютерный 3D-томограф, который позволяет проводить исследования без излишнего облучения пациентов.

На входе пациентов встречает приветливый персонал. Фото: Олег ЗОЛОТО

В работе используются инновационные материалы, инструменты и приборы, микроскоп для лечения каналов, аппарат для профессиональной чистки зубов последнего поколения. Главная гордость клиники - полноценная операционная, укомплектованная самым современным наркозно-дыхательным оборудованием. В ней созданы все условия для проведения сложных операций по имплантации, костной пластике, пластике мягких тканей с использованием общей анестезии и поверхностной седации под закисью азота.

- Также это оборудование необходимо при оказании помощи пациентам, испытывающим непереносимость местных анестетиков, пациентам с патологиями, детям, которые по разным причинам не могут лечиться в обычных условиях, - объясняет Петр Киселев. - Все лечение под наркозом проходит под бдительным вниманием профессиональной бригады анестезиологов, которая контролирует состояние пациента с помощью передовых систем мониторинга. Для этого у нас имеются все необходимые условия.

Операционная укомплектована самым современным наркозно-дыхательным оборудованием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рядом с хирургическим кабинетом располагается палата пробуждения, где пациенты могут отдохнуть после операции. Удобная кушетка в одно касание меняет положение и подстраивается под человека. А в самом помещении по-домашнему уютно.

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Боязнь зубных врачей - один из самых распространенных страхов, который, как правило, зарождается еще в детстве. Поэтому особое внимание в клинике уделяют маленьким пациентам. Важно показать малышам, что опасаться стоматолога не нужно. Персонал «МедГаранта» хорошо знаком с детской психологией, поэтому может найти подход даже к самому требовательному ребенку. Специалистам клиники удается заинтересовать и расположить малышей к себе игрушками, разговорами и мультиками. Над креслом в детском кабинете установлен телевизор, чтобы пациент не скучал во время сеанса.

В кабинете для детей телевизор показывает мультики. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если ребенок боится или у него есть какие-то противопоказания, мы проводим лечение под общей анестезией. То, что у нас есть такая возможность, - огромный плюс для подрастающего поколения, - говорит главный врач. - Именно в младшем возрасте человек получает психологическую травму и начинает ненавидеть стоматологов, а впоследствии обходит их стороной. Это становится причиной серьезных проблем в полости рта, которые нам потом приходится решать уже радикальными методами. Чтобы этого избежать, диалог между врачом и пациентом надо выстроить с самого детства.

Стоматолог-ортопед, главный врач Петр Киселев. Фото: Олег ЗОЛОТО

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ

«МедГарант» охотно перенимает успешный опыт зарубежных коллег. Еще одна фишка, которую внедрили в клинике, - кабинет дезинфекции инструментов с прозрачными стенами. Любой человек может понаблюдать за процессом обработки и стерилизации инструментов.

- В каждом кабинете есть несколько комплектов наконечников, которые стерилизуются после приема пациента, - продолжает Петр Киселев. - Да, такие комплекты стоят очень дорого, но мы пошли на этот шаг, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность пациентов и исключить передачу инфекционных заболеваний - гепатита В, С и ВИЧ.

Любой пациент может понаблюдать за тем, как дезинфицируются и стерилизуются инструменты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В клинике применяется не только комплексный, но и коллегиальный подход. В стоматологии большое значение имеет согласованность действий. Все специалисты должны слышать друг друга и совместно искать лучший вариант решения проблемы. Команда, которая трудится в клинике на Туристской улице, 10, отвечает всем этим требованиям. Медики успешно работают бок о бок более пяти лет.

Одна из услуг клиники - лечение зубов под микроскопом. Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас ведется тщательный отбор персонала. Важно, чтобы человек был профессионалом - владел технологиями и передовыми методиками, которые мы применяем в работе, - продолжает главный врач. - Все новые сотрудники вне зависимости от предыдущего опыта проходят стажировку под присмотром наставника. Но навыки - не единственное, на что мы обращаем внимание. В коллектив мы принимаем только тех, кто искренне заботится о пациентах и готов сделать все, чтобы сохранить их здоровье.

При этом сотрудники постоянно повышают свою квалификацию: проходят обучения от производителей оборудования и материалов, чтобы сразу же применять все новшества в работе. До пандемии врачи участвовали в семинарах в Швеции, Италии, Израиле и других странах.

В клинике установлен сверхсовременный компьютерный 3D-томограф. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В современном мире стоматология развивается семимильными шагами. И, чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно обучаться, - объясняет Петр Владимирович. - Врач физически не может одновременно быть экспертом во всех областях стоматологии. Поэтому мы делаем ставку на узкоспециализированный персонал, но при этом разбирающийся в смежных направлениях и умеющий работать в команде.

А ЧТО ЕЩЕ?

В ближайшее время завершится оборудование комнаты переговоров, где специалисты и пациент смогут оговорить детали предстоящего лечения.

- Это так называемый европейский подход. Когда я учился в Германии, отметил, что большинство обсуждений проходит не в кабинете, а в отдельной комнате за чашкой чая или кофе. Там всегда приятная атмосфера - стоят аквариумы, цветы. Это позволяет пациенту чувствовать себя комфортнее, - уточняет Петр Киселев.

Окно в операционную. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас «МедГарант» готовится к открытию кабинет косметологии и остеопатии. Зубочелюстная система входит в состав нейромышечной системы организма, с которой работают остеопаты. При помощи специальных техник они уменьшают напряжение в мягких тканях и возвращают подвижность суставам.

- Между патологией прикуса и осанкой выявлена прямая взаимосвязь. С помощью остеопатический коррекции, особенно в детском возрасте, можно повлиять на рост и развитие челюстей, - объясняет главный врач. - При совместной работе ортодонта и остеопата срок ортодонтического лечения может быть значительно сокращен.

Клиника "МедГарант" находится в 200 метрах от метро "Беговая". Фото: Олег ЗОЛОТО

Но красивая улыбка - это не только здоровые зубы. Для достижения идеального результата иногда требуется коррекция мягких тканей. В клинике «МедГарант» это тоже предусмотрели. В ближайшее время пациенты смогут воспользоваться услугами опытного косметолога.

Узнать подробнее о процедурах, работе клиники, а также записаться на прием можно на сайте medgarant-spb.ru.