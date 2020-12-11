«Тайные» слуги народа

Эксперты отмечают, что вместо сокращения управленческого аппарата, он наоборот прирастает новыми должностями. Фото: Евгения Гусева.

Институт спецпредставителей губернатора в Санкт-Петербурге не раз попадал в поле зрения СМИ самых разных уровней. Основная причина - его крайняя закрытость. Спецпредставители редко появляются в газетах и на телевидении, их обязанности и статус размыты. Мы попытались разобраться в вопросе.

УБРАТЬ, НО ОСТАВИТЬ В СТРОЮ

По словам людей, разбирающихся в хитросплетениях петербургской политики, штат спецпредставителей появился при Смольном еще во времена губернатора Георгия Полтавченко. При этом, как отметили опрошенные нами эксперты, спецпредставители без пяти минут чисто петербургское изобретение. Помимо губернатора Северной столицы, они есть только у президента России и больше ни у кого из крупных чиновников.

- Самая близкая аналогия - чиновник по особым поручениям, - отмечает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, политик и общественный деятель Борис Вишневский. - Это не государственная должность, а следовательно, люди, которые ее занимают, не обладают какой-либо реальной властью и реальными полномочиями. В их компетенцию входит сбор и запрашивание информации, составление докладов и аналитических записок, участие в каких-то совещаниях, но только по личному распоряжению губернатора.

По словам Вишневского, состав института спецпредставителей, а также новости о новых назначениях, периодически проскакивающие в СМИ, позволяют предполагать, что этот институт не более чем способ оставлять в строю чиновников, отслуживших свое и отставленных с занимаемых прежде должностей.

- Я не вижу в этом большой необходимости, - признается политик. - У губернатора есть большой аппарат помощников и советников, которыми можно было бы без труда обойтись.

ВОПРОСЫ К КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

По словам доктора медицинских наук, экс-председателя петербургского Комитета по здравоохранению Александра Редько, такая должность, как спецпредставитель, вызывает сразу ряд вопросов.

- Я не занимался изучением института спецпредставителей вплотную, - отмечает Редько. - Тем не менее мой опыт позволяет судить, что для Петербурга это излишне. Во-первых, вызывает определенные вопросы кадровая политика. К примеру, сейчас у нас пять или шесть действительно высокопрофессиональных советников по медицине, а у предыдущего губернатора эту работу выполнял человек вообще без медицинского образования. Непонятно отличие советников от спецпредставителей, которые не перечислены в Уставе города. Во-вторых, если помните, у нас городскими руководителями всегда, особенно перед выборами, декларируется обязательное сокращение расходов на управленческий аппарат. Это на словах. А что мы видим на деле? В 2018 году на содержание администрации из бюджета выделялось более двух миллиардов, а 2019-м уже свыше трех. То есть, наоборот, сокращение, но зато появились такие люди, как спецпредставители. Представители где? Могу сказать так: я в своей сфере - медицинской - ни разу ни с какими спецпредставителями не сталкивался. То есть их деятельность либо незаметна, либо в принципе не нужна. Или это вариант золотого парашюта. Но вот советники, конечно, нужны. Только их надо слушать. Тогда не будет столько ошибочных решений.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СТАРЫМ ПРОБЛЕМАМ

Напомним, ранее СМИ писали о новом спецпредставителе губернатора Сергее Смирнове, который, по данным журналистов, с недавних пор курирует всю городскую «похоронку». У экспертов к кандидатуре Смирнова возник ряд вопросов, связанных прежде всего с его компетентностью и знанием местной специфики. Увы, за прошедший месяц, судя по всему, ничего кардинально не поменялось.

- Если говорить просто, профессиональное сообщество до сих пор не понимает, кто этот человек и чем он конкретно занимается, - констатирует президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш. - Приведу наглядный пример. Недавно по профильным ведомствам и учреждениям разошлось письмо за подписью заместителя председателя Комитета по здравоохранению: «Оказать Смирнову С. Ю. содействие в организации объезда патолого-анатомических отделений города» (копия письма есть в распоряжении редакции). Возникает вопрос: каким образом это нужно сделать? Транспорт ему предоставить? Если человек приезжает с проверкой, в письме так и должно быть отражено: «Предоставить доступ к архивам, документам, договорам и так далее». И при чем тут Комитет по здравоохранению, если похоронная сфера подчинена Комитету по промышленной политике? То есть вопросы так и остаются без ответов. Похоронная сфера в Санкт-Петербурге никогда не была в отстающих. Я знаю регионы и субъекты, где существуют большие проблемы, вплоть до того что люди, которые по каким-то причинам не могут нормально похоронить своих близких, приносят гробы к зданиям администраций. У нас в Петербурге такого не было никогда. Поэтому нужно, чтобы господин Смирнов объяснил свои обязанности и полномочия профессиональному сообществу, рассказал, какие задачи ему поставил губернатор города и какие именно проблемы он намерен решать.