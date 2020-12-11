Семья с двумя детьми отравилась после купания в ванной в Ленинградской области

Семья с маленькими детьми из Ленобласти отравилась после купания в ванной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Шлиссельбург, расположенном в Кировском районе Ленинградской области, семья из четырех человек - мама, папа и двое малолетних детей - отравились после принятия ванны. В пятницу, 11 декабря 2020 года, следственный комитет 47-го региона начал проверку, чтобы выяснить причину госпитализации семейства.

- Вечером родители купали свои детей в ванной, с использованием специальных косметических средств для воды. Мужчина с женщиной почувствовали резкий запах ароматизатора, однако не придали этому никакого значения, - сообщили в комитете.

Уже ночью все четверо почувствовали себя плохо, вызвали карету скорой помощи, которая экстренно госпитализировала всю семью в больницу. В медицинском учреждении им диагностировали отравление неизвестными парами. На данный момент их состояние улучшилось и оценивается как удовлетворительное.

Следствие назначило химическую экспертизу средства, которое родители использовали для купания детей, чтобы установить наличие ядовитых веществ. После проведения всех необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана правовая оценка.