«Без паники!»: Невролог объяснил, почему переболевших коронавирусом мучают головные боли

Если голова болит один раз в месяц – это не опасно. Фото: Иван МАКЕЕВ

К одному из частных симптомов, который беспокоит пациентов больных COVID-19, наравне с отсутствием обоняния, повышением температуры, кашлем, отдышкой, болями в мышцах, относят головную боль. Жалуются на нее и те, кто уже поборол коронавирус: «Соседка болела в июне, до сих пор мучают головные боли», «у меня после ковида уже месяц не проходит легкое головокружение, головные боли и тошнота», «переболела в августе, не так давно появились головные боли, потемнения в глазах, потеря сознания, начала терять вес». В чате, где люди делятся, с чем им пришлось столкнуться во время и после болезни, таких историй не одна сотня. Чтобы разобраться, в чем же причина, «Комсомолка» решила поговорить с врачом.

По мнению профессора и руководителя Центра диагностики и лечения головной боли Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Александра Амелина, причины могут быть разные. Все зависит от того, на каком этапе болезни эта боль появилась.

- В острой стадии заболевания вирусная инфекция вызывает сильнейшую интоксикацию, как и при любой другой инфекции, например гриппе, ОРВИ, бактериальной пневмонии. Именно из-за этого человек может ощущать головную боль, - рассказывает «КП» Александр Амелин. - В случаях неблагоприятного развития инфекции вирус может вызывать воспаление в оболочках мозга, тромбоз в венах и артериях мозга. Это также может стать причиной недуга.

По мнению невролога, паниковать раньше времени не нужно. Сначала лучше обратиться к врачу. Он осмотрит и назначит необходимое обследование пациенту.

- Отправит на компьютерную томограмму или магнитно-резонансную томографию мозга. В некоторых случаях может потребоваться люмбальная пункция для исследования цереброспинальный жидкости, - поясняет Александр Амелин.

В случаях неблагоприятного развития инфекции вирус может вызывать воспаление в оболочках мозга, тромбоз в венах и артериях мозга. Фото: Иван ВИСЛОВ

Наиболее частая причина «постинфекционных головных болей», как утверждает врач, - стресс и тревожно-депрессивные расстройства.

- Длительно существующие тревога и депрессия могут проявляться не только головными болями, расстройствами эмоций, но и проблемами сна, нарушением функции желудка и кишечника, снижением или повышением аппетита, и другими нарушениями функции внутренних органов, - обращает внимание Александр Амелин. – Если у пациента есть сопутствующие заболевания, например, внутренних органов, эндокринной системы, то они тоже могут вызывать головную боль.

По словам специалиста, если голова болит один раз в месяц – это не опасно, несколько дней в неделю или ежедневно – надо обращаться за помощью к медикам.

- Ситуация становится тревожной, если боль за короткий промежуток времени нарастает по интенсивности и частоте, приобретает постоянный круглосуточный характер, сопровождается оглушением, сонливостью, тошнотой, рвотой, непереносимостью яркого света, громких звуков, - поясняет он.

Главное – не заниматься самолечением. Как уверяет доктор, анальгетики не лечат причину боли, они ее только устраняют.