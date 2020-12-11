Более 1 миллиона петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии

Более 1 миллиона петербуржцев переболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала пандемии порядка 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга уже переболели коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Европейского университета города, сотрудники клиники "Скандинавия", лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени Смородинцева на основе третьего этапа исследования распространенности антител к инфекции.

По итогам почти двухмесячного мониторинга, который начался 10 октября 2020 года, у 24% горожан, принимавших участие в исследовании, были обнаружены антитела к коронавирусу. При этом, в последние две недели ноября этот показатель приблизился к 30%. Ученые отмечают, что у большинства переболевших COVID-19 весной и летом антитела сохраняются по сей день.

- К сожалению, пока рано говорить, что положительный тест отражает факт долговременной защиты. Но мы были удивлены, что антитела до сих пор определяются почти у всех участников первого этапа. С учетом того, что сообщений о повторных инфекциях относительно немного, это хорошие новости, - отметил соавтор исследования Антон Барчук.

Также ученые отметили, что среди курильщиков реже встречаются люди с положительным тестом на антитела.

Отметим, что по данным оперативного штаба по коронавирусу, в Петербурге инфекция была выявлена у 166 942 человек.