Петербуржец продает картину Гитлера за 30 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу картину Адольфа Гитлера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Петербуржец взорвал соцсети объявлением о продаже картины… самого Адольфа Гитлера. За полотно фюрера нацисткой Германии просят ни много ни мало 30 миллионов рублей. Сам автор объявления неохотно идет на контакт, потому что, как он написал «Комсомолке», «картина не нуждается в огласке». По его словам, Гитлер подарил полотно немецким офицерам, а уже после победы в Великой Отечественной войне она оказалась в России.

Автор объявления просит за творчество фюрера 30 млн рублей. Фото: avito.ru

О подлинности картины петербуржец прямо не говорит, но документ об экспертизе имеет. В углу полотна, на котором изображен одинокий седой старик, потягивающий трубку в комнате, видна едва заметная подпись художника. Ее, очевидно, пытались затереть и скрыть – оно и понятно, в советское время за хранение творчества предводителя нацистов можно было сесть в тюрьму.

Искусствовед и член Санкт-Петербургского Союза художников России Дмитрий Северюхин не раз выступал с лекциями о художниках Третьего рейха. Эксперт заверил «Комсомолку», что с творческими способностями у Адольфа Гитлера было все, мягко говоря, «очень средне». Особенно его критиковали за неумелое изображение архитектуры. По мнению искусствоведа, данная картина не несет никакой художественной ценности и продается за такие деньги исключительно из-за авторства.

- С точки зрения этики недопустимо вообще продавать данную картину и объявлять об этом на публике. Я бы понял, если бы это обсуждалось в узком кругу искусствоведов, но не сайте объявлений же, - подчеркнул Дмитрий Северюхин.

В углу картины есть потертая подпись Гитлера. Фото: avito.ru

После критики продажи полотна автор объявления все-таки вышел на связь с «КП» и нашел, что ответить.

- То, что картина военного преступника и фашиста, нам известно. Как и тот факт, что имеются любители его творчества. Экспонат нам не принадлежит, я являюсь доверенным лицом владельца. Что касается якобы завышенной цены, то это желаемая стоимость владельца картины. Все обговариваемо по факту сделки, - отметил автор объявления.

Добавим, что диктатор никогда не был успешным художником. Живописью он занимался во время жизни в Вене, с 1908 по 1914 годы. Гитлер дважды проваливал вступительные экзамены в местную академию художеств. Некоторые из его картин уже далеко после поражения во Второй Мировой войне продали через аукционы за десятки тысяч долларов.