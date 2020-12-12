Загадочная смерть Энди Картрайта: Могла ли Марина Кохал провернуть «идеальное убийство» мужа

Причины смерти Энди Картрайта не установлены Фото: СОЦСЕТИ

Смерть рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко – наст. имя) даже спустя полгода вызывает головную боль у целого десятка следователей (а именно столько занимается расследованием этого загадочного дела). Расчлененное тело музыканта нашли в июле в квартире на Невском проспекте в Петербурге. В полицию обратилась его законная жена Марина Кохал, которая поведала удивительную историю. Марина рассказала, что супруг записывал новый хит в своей комнате, когда неожиданно скончался. Кохал решила, что эпатажный рэпер переборщил с наркотиками, и захотела скрыть его бесславную смерть от поклонников, чтобы сохранить доброе имя супруга.

Для этого она в одиночку расчленила тело любимого, пока их общий сын был в соседней комнате. После чего расфасовала его по пакетам и заморозила в холодильнике. В планах было избавиться от останков, но через три дня она решила позвонить адвокату и во всем признаться. Ведь расчленение тела - это не преступление. Так выглядит все со стороны Марины Кохал. Но если покопаться в деталях, то смерть Энди Картрайта – это история, которая могла стать самым идеальным преступлением…

Марина Кохал уверяет, что не убивала супруга Фото: СОЦСЕТИ

ЗАМЕТКИ ОТЧАЯННОЙ ДОМОХОЗЯЙКИ

Эта смерть с самого начала ставила силовиков в тупик. Следователи первое время даже взяли небольшую паузу для себя, попросив суд дать им дополнительные 72 часа, чтобы собрать улики для ареста. Ведь никаких прямых доказательств убийства не было. А Марина Кохал и ее три адвоката выглядели крайне убедительно.

Прямых улик против жены рэпера нет и спустя полгода. Судмедэксперты, на которых была основная надежда следователей, так и не смогли установить причину смерти. Более того – никаких следов в квартире на Невском найти не удалось. Даже ультрафиолетовая лампа криминалистов не выявила никаких замытых следов крови. Перед следователями предстали лишь мешки с останками. А потому восстанавливать историю его возможного убийства им пришлось по крупицам.

Главной уликой в деле против Кохал у следователей стали телефон и ноутбук. Правда, и здесь все оказалось непросто. И мобильный, и компьютер у супругов были одни на двоих. Поэтому сказать точно, кто из них в какой момент что делал на устройствах, невозможно. Тем не менее, одна зацепка все же есть – заметки Марины Кохал в телефоне, которые проливают свет на то, какие планы были у женщины (орфография и пунктуация сохранены):

«Сколько хранятся записи авторегистраторов и камер во дворах и куда они бьют и на сколько высоко и в сторону и тд. Как сохранить свободу и опеку. Что будет с мамой 67 лет и с сыном? Если сдамся».

Марина Кохал сейчас в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

«Заброшка, свалка, стройка, туалет, дача пустырь лес поле вниз, погреб, болото, колодец, крысы, сумка икея почти подо все, лопата, пакеты, влажные салфетки, перчатки, уф лампа, достать новую доску для рисования дитю, жидкость для розжига, спички и зажигалки, замеры максимум 59*38*28, уксус чистый в пятерочке, порожек отодрать от двери, все тряпки и футболка, ключи от шлагбаума и ворот! Сменка в пакете. Решетки в душе и раковине, лейка, трубка, ламинат, вентель в душе, стиралка, холодильник, морозилка, паспорта, кроссовки, билеты 22,23,23 августа и ранее, пачка сигарет, постирай штаны, все белье, тряпки и футболка, маска».

«Гаврилово озеро почтовое и озеро чернь. Левее должны быть топи, а правее грибники».

СКРЫЛА СЛЕДЫ КАК КРИМИНАЛИСТ

На первый взгляд может показаться обычными заметками домохозяйки, если не знать, что Марина Кохал планировала избавиться от тела. И к этому она подошла как гениальный гроссмейстер. По итогу квартира должна была остаться стерильной, а муж бесследно исчезнуть.

Тело было расчленено ножом и ножовкой. После того, как с этим было покончено, Марина приступила к заметанию следов. Морозилка и стиральная машина были упомянуты в заметках неслучайно. Кохал измерила каждый сантиметр своей морозильной камеры, отсюда и обозначение: 59*38*28. Так она узнавала, какие части тела куда поместятся. Ко всему прочему она промыла останки и засыпала их солью, чтобы избежать трупного запаха и не привлечь внимание соседей. Для этого же она плотно завесила тканью все окна.

Картрайт писал новый хит перед смертью Фото: СОЦСЕТИ

В стиральной машинке Марина Кохал решила простирать все вещи и белье, упомянутые в ее списке. Судя по всему, для того, что на них не нашли следы крови. Следствие при этом считает, что там же она могла постирать и некоторые органы мужа, чтобы запутать токсикологов. Ведь силовики уверены, что Кохал убила своего мужа с помощью инъекции препарата для инсулинозависимых. При этом следователи утверждают, что причину смерти не удалось установить, потому что пропала часть органов, в которых могут быть следы отравления…

Про препарат следователям удалось узнать из поисковых запросов с гаджета. В малых дозах лекарство может быть использовано для похудения. В очень больших - привести к летальному исходу. След от инъекции – это единственное, что удалось найти на теле Картрайта после его смерти. Сама же Марина утверждает, что она уколола мужа булавкой после его смерти, чтобы удостовериться, что он действительно умер, а не лежит без сознания.

Причину отсутствия замытых следов крови тоже можно найти в заметках. Марина Кохал воспользовалась методом криминалистов, записав, что нужно купить ультрафиолетовую лампу. Также она указала, что нужно не забыть про паркет. Судя по всему, следы крови она замывала уксусом. Для этого ей понадобились перчатки. Кохал также отмыла все решетки в душе и раковине, лейку от душа, вентиль и трубку. Напоследок, отодрала порожек у двери, возможно, там оставались какие-то следы.

Предполагаемая любовница Картрайта Фото: СОЦСЕТИ

И третий, последний пункт, на который Марина так и не решилась - избавиться от тела. Для этого она изучала камеры наблюдения, чтобы не попасть в них, вынося тело. Среди возможных вариантов она рассматривала: болото, озеро, погреб, колодец или лес. Для этого ей нужны были сумка, перчатки и влажные салфетки. Возможно, среди вариантов она рассматривала место, где тело могут изъесть крысы.

После скрытия трупа Марина планировала покинуть Петербург с ребенком, для этого она смотрела билеты на конец августа.

«ГОТОВИЛА РОДСТВЕННИКОВ К ПРОПАЖЕ»

Последним пунктом исчезновения Энди Картрайта должны были стать родственники музыканта, которые живут на Украине. Мать и сестру рэпера Марина якобы плавно подготавливала к исчезновению. Об этом на допросах рассказала сестра погибшего Екатерины Юшко. В последние месяцы перед смертью Марина Кохал жаловалась на своего супруга. Женщина рассказывала, что Юшко не может ужиться с ее матерью, которая якобы советует «избавиться от мужа».

- Кохал жаловалась, что он не уделяет ей внимание, не ночует дома, - рассказала сестра рэпера следователям. – Она говорила при звонках, что он ушел гулять с друзьями, либо не пришел ночевать. Мол, может куда-нибудь пропасть и не вернуться домой, и мы так и не узнаем, где он.

Картрайта нашли мертвым в квартире на Невском Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

При этом Марина Кохал около пяти раз спрашивала у сестры – не страдает ли тот сахарным диабетом. Говорила, что у него скачет сахар и больное сердце. Спрашивала – не может ли это быть наследственным. В одном из звонков, по словам Екатерины Юшко, Марина упомянула, что если Юшко пропадет, то ей будет жаль его маму, но уточнила, что «та сама виновата, потому что так воспитала сына».

Но самое главное, Екатерина Юшко сообщила на допросе, что Марина жестко высказывалась про своего мужа. Якобы она говорила, что у того очень крепкий сон и если она «захочет его грохнуть», то он даже не проснется.

РЕВНОСТЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ?

Чтобы временно скрыть пропажу мужа, Марина вела его соцсети и отвечала от его имени на сообщения друзей. Она умудрилась даже пообщаться с его любовницей. К слову, именно многолетние измены, по версии следствия, могло толкнуть Марину на убийство.

Однако у защиты есть объяснения на все доводы следствия.

- Заметки Марины Кохал в телефоне - это вопросы для адвоката, которые она хотела мне задать, - рассказала «Комсомолке» адвокат Марины Ирина Скурту. - Она написала заметку за час до встречи со мной. Она спрашивала: «Что мне будет, что будет с мамой, что будет с ребенком?» Я у нее спросила: «Ты продумала вариант, как бы ты его вывезла?». На что она ответила: «Нет, у меня ни машины, ни прав». Она промывала органы, она их не выкидывала. В наволочки полоскала, потому что они гнили. Потом посыпала солью, потому что соль останавливает процесс разложения. Да, лампой светили ее квартиру, это делал эксперт-криминалист.

Энди Картрайт жил с женой, тещей и ребенком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам защитников, заметки в телефоне Марины говорят лишь о том, что она хотела скрыть труп. Этого сама Кохал не отрицает. По ее же словам, на этот шаг она пошла из-за большой любви к мужу.

PS

Марине грозит до 15 лет колонии. Но поверит ли Фемида следствию и тем доказательствам, которые удалось собрать, большой вопрос.

ЗВОНОК ПСИХИАТРУ

- Чтобы расчленить тело, нужно иметь определенную твердость характера, - рассказывает судебный психиатр Артем Гилев. - Не каждый человек может это сделать, некоторые люди не решаются выпотрошить рыбу. Но данная женщина явно обладает крепкой психикой и не страдает недостатком интеллекта. Конечно, вопрос больше к следователям. Но вероятность того, что она в последний момент испугалась или ее замучила совесть, и поэтому она сдалась, исключать нельзя. Если бы она все-таки довела свой умысел до конца, сложно сказать, вышли бы на нее силовики.

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