Что произошло после матча "Зенит" – "Динамо"

"Зенит" обыграл "Динамо" Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Вечером в субботу, 12 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" прошел матч 18 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Динамо". "КП" рассказывает о том, что происходило после матча.

Итак, после финального свистка...

..."Зенит" вышел на чистое первое место турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые обыграли "Динамо" со счетом 3:1, тогда как "Спартак" проиграл "Сочи" и отстал от петербургской команды на три очка.

... Алексея Сутормина признали лучшим игроком матча. А он, в свою очередь, сказал, что ждет победы в игре со "Спартаком".

.... Артем Дзюба, сделав дубль в ворота "Динамо", вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита». От того, чтобы сравняться с Юрием Желудковым Артема отделяют три гола.

.... Болельщики обеих команд стали обсуждать решение арбитра, который назначил пенальти в ворота "Динамо". Сергей Иванов после просмотра VAR счел серьезным нарушением подкат Паршивлюка. Традиционно, нашлись несогласные. Преимущественно среди фанатов "Динамо".

... Стало известно, что Михаил Кержаков пропустит и матч со "Спартаком". Голкипер получил травму на тренировке и поэтому не смог стоять в воротах сегодня.

Дубль на счету Артема Дзюбы Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Что сказали после матча главные тренеры команд

Сандро ШВАРЦ:

- Мы играли против очень сильной команды, ребята проявили себя хорошо. После пропущенного мяча начались технические ошибки и неточные передачи. Мы хорошо вошли в игру. Первые 10-15 минут сыграли хорошо. Могли забить мяч. Очень хорошо сыграли во втором тайме, забили ответный мяч, могли сравнять, но, к сожалению, пропустили третий гол. Конечно, мы расстроены.

Сергей СЕМАК:

- Сложная игра. Первые минуты остались за соперником. Позволили им создать момент. После пенальти в наши ворота игра пошла нервная. Но хорошо, что смогли забить третий и довести матч до победы. Поздравляю ребят, они молодцы. График тяжелый, эмоций потрачено много. Но сегодня смотрелись неплохо. Не все получалось, но действовали неплохо. Не на всех позициях мы действовали как надо. Но достаточно быстро разобрались.