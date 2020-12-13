В 5-15 раз больше официальной статистики: Ученые выяснили, сколько переболевших коронавирусом на самом деле может быть в Санкт-Петербурге и Москве

Количество больных коронавирусом может быть в 10 раз больше официальной статистики. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге – равно как и во всей России и за ее пределами – может в разы превышать официальную статистику. А если быть точным – по меньшей мере в 10 раз. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 13 декабря, рассказал эпидемиолог, соавтор научного исследования в Европейском Университете в Санкт-Петербурге, Антон Барчук.

Для начала напомним: вот уже на протяжении нескольких месяцев специалисты Европейского университета в Петербурге, а также сотрудники клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России проводят масштабное популяционное исследование, цель которого – выяснить, как много жителей Санкт-Петербурга уже имеют антитела к новой коронавирусной инфекции. Антитела в данном случае являются наиболее надежным маркером заражения, а специальные методы обеспечивают репрезентативность выборки.

В Санкт-Петербурге, по оценке ученых, количество жителей, получивших антитела, может уже превышать миллион человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Понятно, что мы не можем просто взять и обследовать весь пятимиллионный город, - отмечает Барчук. – Для этого делается специальная выборка – мы обзваниваем людей, приглашаем их пройти тестирование, записываем характеристики тех, кто согласился и тех, кто отказался. А после полученные результаты масштабируем на весь Санкт-Петербург.

В первом этапе исследования приняли участие более 6 000 человек, во втором – около 8 000.

По словам ученого, такой способ вполне надежен и уже давно и успешно используется разными странами для оценки эпидемиологической ситуации. Самое любопытное, что поскольку вирус у нас один, и развивается он что в Питере, что в Москве, что в Нижнем Новогороде, в целом, по одной и той же стратегии, результаты, полученные в одном городе или регионе, можно с определенными поправками перенести и на другой.

- На данный момент этот очень грубый коэффициент, который зависит от многих факторов, в том числе интенсивности ПЦР тестирования – примерно от 5 до 15, - отмечает Барчук. – То есть, в Санкт-Петербурге официально с начала эпидемии заболели почти 175 000 человек, а по нашим данным – более миллиона. Соответственно, с некоторыми оговорками можно судить о том, что в Москве, например, количество заболевших на деле приближается к нескольким миллионам.

Вместе с тем констатирует эксперт, надеяться на «естественный иммунитет» не стоит: он формируется слишком медленно и к тому же может иметь свойство со временем исчезать. Поэтому «сама по себе» эпидемия коронавируса пойдет на спад не очень скоро, а может и никогда.

Городская система здравоохранения пока справляется с ситуацией - но меры предосторожности соблюдать все же нужно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент единственным адекватным и эффективным способом глобальной борьбы с вирусом является масштабная вакцинация, - констатирует Барчук. – Плюс к этому, разумеется, нельзя забывать про промежуточные меры – соблюдение санитарной дистанции, ношение средств индивидуальной защиты и так далее. Полученные нами результаты наглядно демонстрируют – как только в Санкт-Петербурге были введены жесткие ограничительные меры, рост заболеваемости сразу замедлился. А позже – вновь возобновился. Конечно, важно соблюдать баланс пользы и вреда от вводимых мер, но в отношении распространения вируса они точно работают.