Держи хвост кисточкой: Благодаря фотошедеврам собака Ханна и ее хозяйка стали известны во всем мире

Какая героиня картины «Девушка с жемчужной сережкой» вам больше нравится? Фото: Личный архив героя публикации

Как бы выглядел Ван Гог, если бы был собакой? А Пушкин? А Сальвадор Дали? Петербурженка Елена Колачева знает ответ. Точнее ее трехлетняя питомица Ханна, которую уже окрестили самой известной арт-собакой России. Милашка стараниями своей хозяйки сначала стала звездой флешмоба «Изоизоляция», а потом всего Рунета.

Особенная тяга к искусству у этой парочки - Елена и Ханна - проявилась весной, во время карантина. Фото: Личный архив героя публикации

В ХОД ИДЕТ ВСЕ, ЧТО ПОД РУКОЙ

Особенная тяга к искусству у этой парочки - Елена и Ханна - проявилась весной, во время карантина.

- Я увидела в Инстаграмме конкурс, где нужно было воссоздать известный шедевр. Даже не знаю как, но мне пришла в голову идея не самой стать героиней картины «Девушка с жемчужной сережкой», а задействовать Ханну – моего стаффордширского терьера, - вспоминает Елена. – Подготовила реквизит, усадила Ханну, ей все было интересно, очевидно, подумала, что это что-то новенькое. Удачно так вышло, что сняли фото всего с третьего дубля. Конкурс прошел, увы, мы ничего не заняли, но зато получили предложение выставить свои работы в группе «Изоизоляция» на Фейбуке. Вот там подписчики работу оценили, было столько позитивных комментариев, что у меня появились крылья за спиной.

И понеслось – одна фотография, другая, а самоизоляцию все продлевали и продлевали, времени было все больше, идей - тоже. В ход шло все, что было под рукой: ткань, картон, старая одежда, бинты, пластилин…

Чтобы воссоздать картину «Время чая» Руди Хурцльмайера, струю чая пришлось сделать из клея Фото: Личный архив героя публикации

- К примеру, чтобы воссоздать картину «Время чая» Руди Хурцльмайера, струю чая пришлось сделать из клея. А для портрета Дали усы я смастерила из проволоки, только тканью обмотала, чтобы Ханне было удобно держать, - показывает Елена нам снимки. – Кстати, эта работа была, наверное, одной из самых сложных. Обычно уходит час на все про все: подготовка реквизита и сама съемка, но для этого фото понадобилось два дня! Нужно было поймать взгляд, ракурс, поворот головы. Уф, но зато как вышло!

Снимает Елена на простенький телефон. Кто-то писал комментарии, мол, мучаете животное. Но оказывается, Ханне это все нравится. Как только она видит, что хозяйка начинает готовиться к фотосессии – прикалывает ткань, подбирает антураж, – уже заранее входит в образ. Садится по центру экспозиции и ждет. Научилась строить глазки, делать бровки «домиком».

- Заставить ее невозможно – только уговорить, убедить, ну и дать вкусняшку как награду, - улыбается Елена. – Конечно, бывает, что не с той лапы встала. Ничего, нас же никто не гонит, попробуем потом.

Как когда-то справедливо заметил почтальон Печкин, «а усы и подделать можно». Получились два Сальвадора Дали. Фото: Личный архив героя публикации

ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО «МОНА ЛИЗА»

К слову, Елена не занимается искусством профессионально, у нее даже нет художественного образования. По образованию она учитель географии и экономики, сейчас в отпуске по уходу за ребенком с особенностями здоровья.

- Да и дрессировкой собак я никогда не занималась, честно, скажу, чужих псов на улице опасалась, и это вообще это первый в моей жизни питомец, - рассказывает Елена. – Но потом я познакомилась с этой породой, разведением которой занимается мой дядя и просто влюбилась в этих лапушек. Долго уговаривала мужа взять. Только вот когда он согласился того самого щенка, который мне понравился, забрали другие. Я проревела всю ночь, а наутро позвонили и сказали, что Ханну вернули – она не понравилась новым хозяевам, скулила, плакала. Муж сдался, и мы рванули в Новгород и взяли ее!

«Девочка с персиками» или «Собака с грушами» - какой картиной вы бы украсили свои стены Фото: Личный архив героя публикации

Уже в 8 месяцев Ханна научилась «считать» - пролаивать цифры на карточках, про нее даже снимал сюжет Первый канал. Потом собака освоила слово «Мама». На это, кстати, обижается муж Елены. Ведь теперь Ханна его любимица и он сам не понимает, как мог отказываться от такого чуда. А теперь вот еще и талант позирования проявился, который принес Ханне мировую славу. Про них писали в Times, приглашали делать сюжеты на английское телевидение.

- За этот неполный год у нас уже готова 51 работа, - говорит Елена. – Недавно мы сделали календарь с лучшими из них. Правда, не рассчитали, заказали небольшой тираж, все уже раскуплено. Сейчас думаем о том, чтобы сделать полноценный альбом, уже есть несколько заказов. Вот кто бы мог подумать, что это будет кому-то интересно!

«Ай да, Пушкин, ай да сукин сын!» - так и хочется воскликнуть вслед за классиком, глядя на его портрет в новой интерпретации. Фото: Личный архив героя публикации

Ханна уже была в образе известных людей, героиней знаменитых полотен, даже зверей героев книг изображала. Что дальше?

- Конечно, Мона Лиза! – говорит Елена. - Правда, не знаю, как к этому шедевру подступиться. Пока готовимся, стараемся. Тут либо не делать вообще, либо создать идеально.

*Косплей – костюмированная игра.