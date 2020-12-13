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Держи хвост кисточкой: Благодаря фотошедеврам собака Ханна и ее хозяйка стали известны во всем мире

Первые снимки появились во время флешмоба «Изоизоляция»
Алена ЧИЧИГИНААлена ЧИЧИГИНА
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Какая героиня картины «Девушка с жемчужной сережкой» вам больше нравится?

Какая героиня картины «Девушка с жемчужной сережкой» вам больше нравится?

Фото: Личный архив героя публикации

Как бы выглядел Ван Гог, если бы был собакой? А Пушкин? А Сальвадор Дали? Петербурженка Елена Колачева знает ответ. Точнее ее трехлетняя питомица Ханна, которую уже окрестили самой известной арт-собакой России. Милашка стараниями своей хозяйки сначала стала звездой флешмоба «Изоизоляция», а потом всего Рунета.

Особенная тяга к искусству у этой парочки - Елена и Ханна - проявилась весной, во время карантина.

Особенная тяга к искусству у этой парочки - Елена и Ханна - проявилась весной, во время карантина.

Фото: Личный архив героя публикации

В ХОД ИДЕТ ВСЕ, ЧТО ПОД РУКОЙ

Особенная тяга к искусству у этой парочки - Елена и Ханна - проявилась весной, во время карантина.

- Я увидела в Инстаграмме конкурс, где нужно было воссоздать известный шедевр. Даже не знаю как, но мне пришла в голову идея не самой стать героиней картины «Девушка с жемчужной сережкой», а задействовать Ханну – моего стаффордширского терьера, - вспоминает Елена. – Подготовила реквизит, усадила Ханну, ей все было интересно, очевидно, подумала, что это что-то новенькое. Удачно так вышло, что сняли фото всего с третьего дубля. Конкурс прошел, увы, мы ничего не заняли, но зато получили предложение выставить свои работы в группе «Изоизоляция» на Фейбуке. Вот там подписчики работу оценили, было столько позитивных комментариев, что у меня появились крылья за спиной.

И понеслось – одна фотография, другая, а самоизоляцию все продлевали и продлевали, времени было все больше, идей - тоже. В ход шло все, что было под рукой: ткань, картон, старая одежда, бинты, пластилин…

Чтобы воссоздать картину «Время чая» Руди Хурцльмайера, струю чая пришлось сделать из клея

Чтобы воссоздать картину «Время чая» Руди Хурцльмайера, струю чая пришлось сделать из клея

Фото: Личный архив героя публикации

- К примеру, чтобы воссоздать картину «Время чая» Руди Хурцльмайера, струю чая пришлось сделать из клея. А для портрета Дали усы я смастерила из проволоки, только тканью обмотала, чтобы Ханне было удобно держать, - показывает Елена нам снимки. – Кстати, эта работа была, наверное, одной из самых сложных. Обычно уходит час на все про все: подготовка реквизита и сама съемка, но для этого фото понадобилось два дня! Нужно было поймать взгляд, ракурс, поворот головы. Уф, но зато как вышло!

Снимает Елена на простенький телефон. Кто-то писал комментарии, мол, мучаете животное. Но оказывается, Ханне это все нравится. Как только она видит, что хозяйка начинает готовиться к фотосессии – прикалывает ткань, подбирает антураж, – уже заранее входит в образ. Садится по центру экспозиции и ждет. Научилась строить глазки, делать бровки «домиком».

- Заставить ее невозможно – только уговорить, убедить, ну и дать вкусняшку как награду, - улыбается Елена. – Конечно, бывает, что не с той лапы встала. Ничего, нас же никто не гонит, попробуем потом.

Как когда-то справедливо заметил почтальон Печкин, «а усы и подделать можно». Получились два Сальвадора Дали.

Как когда-то справедливо заметил почтальон Печкин, «а усы и подделать можно». Получились два Сальвадора Дали.

Фото: Личный архив героя публикации

ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО «МОНА ЛИЗА»

К слову, Елена не занимается искусством профессионально, у нее даже нет художественного образования. По образованию она учитель географии и экономики, сейчас в отпуске по уходу за ребенком с особенностями здоровья.

- Да и дрессировкой собак я никогда не занималась, честно, скажу, чужих псов на улице опасалась, и это вообще это первый в моей жизни питомец, - рассказывает Елена. – Но потом я познакомилась с этой породой, разведением которой занимается мой дядя и просто влюбилась в этих лапушек. Долго уговаривала мужа взять. Только вот когда он согласился того самого щенка, который мне понравился, забрали другие. Я проревела всю ночь, а наутро позвонили и сказали, что Ханну вернули – она не понравилась новым хозяевам, скулила, плакала. Муж сдался, и мы рванули в Новгород и взяли ее!

«Девочка с персиками» или «Собака с грушами» - какой картиной вы бы украсили свои стены

«Девочка с персиками» или «Собака с грушами» - какой картиной вы бы украсили свои стены

Фото: Личный архив героя публикации

Уже в 8 месяцев Ханна научилась «считать» - пролаивать цифры на карточках, про нее даже снимал сюжет Первый канал. Потом собака освоила слово «Мама». На это, кстати, обижается муж Елены. Ведь теперь Ханна его любимица и он сам не понимает, как мог отказываться от такого чуда. А теперь вот еще и талант позирования проявился, который принес Ханне мировую славу. Про них писали в Times, приглашали делать сюжеты на английское телевидение.

- За этот неполный год у нас уже готова 51 работа, - говорит Елена. – Недавно мы сделали календарь с лучшими из них. Правда, не рассчитали, заказали небольшой тираж, все уже раскуплено. Сейчас думаем о том, чтобы сделать полноценный альбом, уже есть несколько заказов. Вот кто бы мог подумать, что это будет кому-то интересно!

«Ай да, Пушкин, ай да сукин сын!» - так и хочется воскликнуть вслед за классиком, глядя на его портрет в новой интерпретации.

«Ай да, Пушкин, ай да сукин сын!» - так и хочется воскликнуть вслед за классиком, глядя на его портрет в новой интерпретации.

Фото: Личный архив героя публикации

Ханна уже была в образе известных людей, героиней знаменитых полотен, даже зверей героев книг изображала. Что дальше?

- Конечно, Мона Лиза! – говорит Елена. - Правда, не знаю, как к этому шедевру подступиться. Пока готовимся, стараемся. Тут либо не делать вообще, либо создать идеально.

*Косплей – костюмированная игра.

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