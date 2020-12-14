Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Прокурор запросила у суда для историка Соколова 15 лет колонии

По ее словам, она учла смягчающие обстоятельства - наличие детей и положительные характеристики
Роман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий
Олег Соколов признал свою вину

Олег Соколов признал свою вину

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закончили судебное следствие по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Бывший доцент СПбГУ полностью признал свою вину. При этом Соколов отрицает то, что он планировал расправу над своей невестой. По его словам, все произошло "неожиданно".

- Я страдаю каждый день от этого, у меня было состояние полного умопомрачения, - эмоционально пояснил суду Соколов. - Она, как сумасшедшая, кричала: "Чтобы сдохли твои дети!". Была полная потеря контроля над собой. Если это умышленное убийство, пускай умышленное. Но для меня это абсолютно спонтанный, неконтролируемый, непредвиденный жест. Да, это я стрелял, я это сделал. Я раскаиваюсь, мне ужасно, чудовищно, у меня душа болит от этого. Я сознаюсь и раскаиваюсь. Я днями и ночами думаю об этом. И о предумышленном убийстве речи даже не может идти.

Адвокат Соколова часто консультирует своего защитника во время процессы, чтобы сдержать эмоциональные речи историка

Адвокат Соколова часто консультирует своего защитника во время процессы, чтобы сдержать эмоциональные речи историка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После пламенной речи Соколова гособвинитель зачитала обвинение Соколова - "выстрелил в голову, стал душить жертву, после чего произвел еще три выстрела, затем расчленил тело". По словам прокурора, историк заявляет, что полностью признает вину, но на самом деле он признал вину частично.

- Соколов показал, что у него и Ещенко возникли взаимные чувства, - пояснила прокурор. - Соколов заявил о травле со стороны Понасенкова. По словам Соколова, Анастасия в один момент стала раздражительной. Из чего он сделал вывод, что у нее появился любовник. В ночь преступления между ним и Анастасий, по его словам, возник конфликт, во время которого она выбежала из квартиры. В этот момент она, по его словам, вела переговоры со сторонниками Понасенкова и любовником, от которых получили указания продолжить конфликт. Когда она вернулась, он решил ее испугать выстрелом из обреза, так как не мог терпеть ее оскорбления. Она бросилась на него, он выстрелил и больше ничего не помнит.

Анастасия была невестой Соколова

Анастасия была невестой Соколова

Фото: СОЦСЕТИ

Следствие назвало причиной роковой ссоры - ревность.

- Ещенко стремилась к браку и хотела детей от Соколова. Она даже звала своих родителей на свадьбу. Однако все это затянулось. Соколов и Ещенко предъявляли претензии друг другу, подозревая в измене. Мотив убийства - ревность установлен правильно, - заявила гособвинитель. - Соколов после убийства не находился в стрессовом состоянии, которое бы мешало ему заниматься бытовыми вещами, он звонил в газовую службу, в посольство Франции.

Экспертизы показали, что выстрелы были произведены, когда Анастасия, по словам прокурора, лежала на кровати на боку. Гособвинитель уточнила, что у Соколова была психотравмирующая ситуация из-за ссоры с Понасенковым, но он не был в состоянии аффекта.

- Прошу суд учесть отягчающие обстоятельства с использованием оружия, смягчающего - наличие двух детей у подсудимого, - пояснила прокурор. - Явка с повинной не является смягчающим обстоятельством, была дано им уже после задержания. Прошу учесть его положительные характеристики, сведения о его личности. Прошу признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые