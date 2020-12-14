Прокурор запросила у суда для историка Соколова 15 лет колонии

Олег Соколов признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закончили судебное следствие по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Бывший доцент СПбГУ полностью признал свою вину. При этом Соколов отрицает то, что он планировал расправу над своей невестой. По его словам, все произошло "неожиданно".

- Я страдаю каждый день от этого, у меня было состояние полного умопомрачения, - эмоционально пояснил суду Соколов. - Она, как сумасшедшая, кричала: "Чтобы сдохли твои дети!". Была полная потеря контроля над собой. Если это умышленное убийство, пускай умышленное. Но для меня это абсолютно спонтанный, неконтролируемый, непредвиденный жест. Да, это я стрелял, я это сделал. Я раскаиваюсь, мне ужасно, чудовищно, у меня душа болит от этого. Я сознаюсь и раскаиваюсь. Я днями и ночами думаю об этом. И о предумышленном убийстве речи даже не может идти.

Адвокат Соколова часто консультирует своего защитника во время процессы, чтобы сдержать эмоциональные речи историка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После пламенной речи Соколова гособвинитель зачитала обвинение Соколова - "выстрелил в голову, стал душить жертву, после чего произвел еще три выстрела, затем расчленил тело". По словам прокурора, историк заявляет, что полностью признает вину, но на самом деле он признал вину частично.

- Соколов показал, что у него и Ещенко возникли взаимные чувства, - пояснила прокурор. - Соколов заявил о травле со стороны Понасенкова. По словам Соколова, Анастасия в один момент стала раздражительной. Из чего он сделал вывод, что у нее появился любовник. В ночь преступления между ним и Анастасий, по его словам, возник конфликт, во время которого она выбежала из квартиры. В этот момент она, по его словам, вела переговоры со сторонниками Понасенкова и любовником, от которых получили указания продолжить конфликт. Когда она вернулась, он решил ее испугать выстрелом из обреза, так как не мог терпеть ее оскорбления. Она бросилась на него, он выстрелил и больше ничего не помнит.

Анастасия была невестой Соколова Фото: СОЦСЕТИ

Следствие назвало причиной роковой ссоры - ревность.

- Ещенко стремилась к браку и хотела детей от Соколова. Она даже звала своих родителей на свадьбу. Однако все это затянулось. Соколов и Ещенко предъявляли претензии друг другу, подозревая в измене. Мотив убийства - ревность установлен правильно, - заявила гособвинитель. - Соколов после убийства не находился в стрессовом состоянии, которое бы мешало ему заниматься бытовыми вещами, он звонил в газовую службу, в посольство Франции.

Экспертизы показали, что выстрелы были произведены, когда Анастасия, по словам прокурора, лежала на кровати на боку. Гособвинитель уточнила, что у Соколова была психотравмирующая ситуация из-за ссоры с Понасенковым, но он не был в состоянии аффекта.

- Прошу суд учесть отягчающие обстоятельства с использованием оружия, смягчающего - наличие двух детей у подсудимого, - пояснила прокурор. - Явка с повинной не является смягчающим обстоятельством, была дано им уже после задержания. Прошу учесть его положительные характеристики, сведения о его личности. Прошу признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет