«Зенит» - «Спартак» 16 декабря 2020: Прогноз на матч 19 тура чемпионата России по футболу

Последний раз в Чемпионате России «Зенит» проигрывал «Спартаку» в ноябре 2017 года на гостевом поле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Календарный год «Зенит» закрывает матчем с одним из принципиальнейших соперников – московским «Спартаком». Встреча пройдет 16 декабря 2020 года на «Газпром Арене».

Чтобы понять, насколько важна эта игра для обеих команд, надо посмотреть на турнирную таблицу, где лидеры идут практически ноздря в ноздрю. До прошлого тура «Зенит» и «Спартак» по количеству набранных очков делили первое место. Но в минувшие выходные петербургский клуб обыграл столичное «Динамо», а красно-белые, в свою очередь, на выезде уступили «Сочи».

Теперь расклад такой: на первом месте «Зенит», у него 38 очков. На втором «Спартак» с 35 очками. На одно очко от него отстает ЦСКА - шанс выйти на второе место был, но армейцы его упустили.

Что в итоге может получиться? Если «Зенит» обыграет «Спартак» или играет с ним вничью, то на зимнюю паузу сине-бело-голубые уходят на чистом первом месте. Если проигрывает: снова делит лидерство со столичными соперниками, да еще и подпускает к себе слишком близко другие команды. Когда две трети чемпионата позади, это – лишний риск.

При этом уже известно, что у «Зенита» против «Спартака» не выйдет Михаил Кержаков. Голкипер получил на тренировке травму и пропускает второй матч подряд. В стане красно-белых тоже бреши: в Петербурге не сыграет Александр Кокорин, тоже из-за травмы.

История встреч

Встреча команд в первом круге нынешнего чемпионата закончилась вничью – 1:1 Всего же «Зенит» и «Спартак» провели друг против друга более 150 игр. Из них в современной Премьер-лиге – 53. Причем явного фаворита нет: петербургский клуб выиграл 20 игр, московский – 18. Еще 15 матчей окончились ничьей.

Любопытный факт: последний раз в чемпионате России «Зенит» проигрывал «Спартаку» в ноябре 2017 года на гостевом поле. Дома же и стены помогают, москвичи увозили из Петербурга победу аж в 2012 году.

Прогноз на матч «Зенит» - «Спартак» 16 декабря 2020

Букмекеры слабо верят в то, что «Зенит» на своем стадионе уступит «Спартаку. Коэффициент на победу сине-бело-голубых колеблется около 1,7. На победу гостей дают в районе 5. Ничья чуть более вероятная – поставить на нее можно с коэффициентом 4,1 – 4,5.