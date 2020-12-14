«Подозрительная динамика»: эксперт объяснил, почему не стоит радоваться выходу на плато по коронавирусу в Санкт-Петербурге

По словам эксперта, плато в Санкт-Петербурге выглядит довольно подозрительно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгожданное плато по коронавирусу в Санкт-Петербурге может быть уже достигнуто. По крайней мере об этом говорят сразу два важных показателя: динамика заболеваемости и летальных исходов. Однако у специалистов к происходящему в Северной столице все равно остаются вопросы.

Так, по словам эксперта по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, официальные данные действительно свидетельствуют о наступлении плато.

- Количество летальных исходов, а также ежедневный прирост числа новых случаев действительно стабилизировались и остаются стабильными на протяжении последних семи дней, - констатирует аналитик. – К тому же мы видим, что в других городах и регионах эпидемия уже пошла на спад – а значит, и в Санкт-Петербурге должно наметиться улучшение ситуации.

Еще один тревожный знак - недавний рекорд по госпитализациям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Исходя из текущей динамики, продолжает Тавадян, можно предположить, что уже до конца 2020-го года количество смертей и новых случаев заражения в Северной столице снизится на 10-15 %. Другими словами, если сейчас в день выявляют порядка 3 700 новых случаев, то уже через две-три недели их количество сократится до 3 300 – 3 100.

- Однако это не означает, что сейчас подходящее время для того, чтобы отменять ограничения или пренебрегать мерами индивидуальной безопасности, - отмечает ученый. – В текущих условиях любое ослабление может привести к новой вспышке, после которой все достигнутые результаты будут потеряны.

Кроме того, определенные сомнения вызывает то, насколько резко образовалось плато по заболеваемости. С 29 ноября динамика заболеваемости резко остановилась, в результате чего на графике образовался своего рода «слом».

- С чем это может быть связано – я, если честно, не могу даже предположить, - признается аналитик. – Остается надеяться, что эта статистика действительно говорит о стабилизации ситуации.

Напомним: в воскресенье, 13 декабря, председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что система здравоохранения Санкт-Петербурга испытывает критическую нагрузку. В самом комздраве это объяснили тем, что в городе продолжает развиваться эпидемический процесс.