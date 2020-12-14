Как выглядит второй купол Исаакиевского собора и правда ли, что у ангелов на балюстраде лица Романовых

Исаакиевский собор - одна из главных достопримечательностей Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В октябре «Комсомолка» запустила проект «Неизвестный Петербург», в котором мы рассказываем о тайных комнатах известных петербургских достопримечательностей. Доступ сюда имеют только сотрудники, туристам вход запрещен. В первом выпуске мы рассказали о заброшенных казематах и арсенале Петропавловской крепости и поднялись на колокольню Петропавловского собора. Теперь на очереди величественный Исаакиевский собор.

ПОДВАЛЫ

Сегодня мы заходим в Исаакий не с парадного, а с северного входа - того, что напротив Александровского сада. Практически сразу ныряем в подвал по каменной винтовой лестнице. Стены освещает тусклый свет, но даже его достаточно, чтобы понять: этим кирпичам с неровной поверхностью и желто-зеленым налетом более ста лет.

Спускаемся вниз по винтовой лестнице Фото: Олег ЗОЛОТО

В подземельях знаменитого Исаакия заново осознаешь его масштаб. Здесь нет богатого убранства, и кажется, что по коридорам можно бродить часами, открывая одну дверь за другой. Но на самом деле это круговой марш. Заблудиться здесь не получится при всем желании. По бокам от основного прохода расположены небольшие комнатки под нужды сотрудников и техническое оснащение.

Кажется, что в подвалах можно заблудиться, но на самом деле это круговой марш Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое, что приходит на ум, когда оказываешься здесь, - это бомбоубежище. Ассоциация не так далека от правды. Во время Великой Отечественной войны в Исаакие организовали Объединенное хозяйство музеев и стали свозить сюда экспонаты, которые не успевали эвакуировать вглубь страны из Гатчинского, Петергофского и других музеев.

В подвалах есть экспозиция о работе собора в годы блокады Фото: Олег ЗОЛОТО

- Считалось, что собор хорошо замаскировали и он будет меньше подвержен бомбежке, - говорит старший научный сотрудник Исаакиевского собора Вероника Хорина. - Кроме того, специалисты рассчитывали, что толстые стены храма защитят ценности не только от возможных авиаударов, но и от холода.

В таких комнатах жили смотрители Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в подвалах находится в том числе экспозиция, которая демонстрирует хранилище. Одним из самых известных экспонатов музея является маятник Фуко.

- Его подвесили в 1931 году, - говорит Вероника. - В демонстрации физического опыта с маятником был антирелигиозный посыл, определяющий превосходство науки над догматами церкви.

В ночь с 11 на 12 апреля 1931 года в присутствии семи тысяч зрителей был продемонстрирован опыт с маятником. Заключался он в следующем: в центре собора строго под куполом было огороженное пространство, входить туда разрешалось только экскурсоводам. Внутри, прямо через центр, раскачивался шар с наконечником, подвешенный на проволоке под куполом. Вначале экскурсовод ставил на внешнюю окружность брусок в нескольких сантиметрах от того места, где шар пересекал окружность. За время рассказа расстояние между бруском и наконечником неизменно сокращалось. Наконец брусок падал, сбитый при очередном полете шара.

Маятник провисел 55 лет, сейчас его просто так не увидеть ФОТО: СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»

В 1986 году крепления маятника устарели, его сняли из соображений безопасности, и больше под купол он не возвращался. Вскоре его место занял голубь - символ Святого Духа, который был там изначально и находится до сих пор.

ОТКУДА РАСТУТ КРЫЛЬЯ

Покинув подвалы, мы поднимаемся вверх. У туристов путь по винтовой лестнице на колоннаду может занимать пять-десять минут. Преодолев 262 ступеньки, можно здорово запыхаться! Мы же держим путь на крышу, и он занимает буквально пару секунд, а все потому, что поднимаемся на лифте.

На крышу мы поднялись на лифте Фото: Олег ЗОЛОТО

Лифт в музее появился в 2012 году и стал доступен только для посетителей с ограниченными возможностями. Всем остальным по-прежнему приходится пользоваться лестницами, и, надо признаться, романтики в этом куда больше.

Интересно рассмотреть скульптуры с другого ракурса Фото: Олег ЗОЛОТО

В день нашего путешествия шел дождь со снегом и дул шквалистый ветер. Здесь, на высоте, все прелести петербургской погоды ощущаются острее. Однако первое, что бросается в глаза, крылья ангелов. Даже с земли эти фигуры, установленные по углам собора, кажутся огромными и величественными. Вблизи они поражают еще больше. Ангелы преклонили колени, но даже в таком положении человек по сравнению с ними очень маленькое существо.

Так ангелы выглядят со спины Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чаши, которые держат ангелы, - это светильники, - говорит Вероника. - Раньше по большим праздникам в них зажигали огонь, например, на Пасху и по высокоторжественным дням, связанным с царской семьей.

Раньше огонь в этих чашах зажигали по большим праздникам ФОТО: Гравюра К. Вейермана

Чугунные трубы для подачи газа шли под землей и по стенам здания собора - там они были окрашены под цвет мрамора, гранита или бронзы. Каждый светильник состоял из 2100 горелок. В 2018 году активисты предлагали восстановить традицию зажигать эти светильники, но в Смольном говорили, что для этого нужно провести серьезные работы, которые могут навредить самому зданию.

ГОЛОС ИСААКИЯ

Крыша собора покрыта зелеными металлическими листами. Кажется, что покрытие очень хрупкое и ступать нужно осторожно, но это, конечно, иллюзия, и, сделав пару шагов, мы становимся смелее. Преодолевая порывы ветра, добираемся до первой звонницы. Всего их в соборе четыре.

На крыше четыре колокольни Фото: Олег ЗОЛОТО

- Первые колокола для собора в царские времена были отлиты из сибирских пятаков, вышедших из оборота, - говорит Вероника. - Всего их было одиннадцать, самый большой достигает веса тридцать тонн. Они провисели до 1930-х годов, а потом их сняли и переплавили на нужды индустриализации.

Почти столетие Исаакий молчал. Сейчас колоколов даже больше - четырнадцать. Первый из них появился в 2012-м, последний - через три года. Каждый из них настоящий гигант, но закреплен таким образом, что не шелохнется даже при шквалистом ветре. Кажется, что ничто не способно нарушить их покой, но нет, каждый день в полдень над городом звучит перезвон с Исаакиевского собора. Эта традиция зародилась в 2013 году.

Праздничный колокол Фото: Олег ЗОЛОТО

- Система автоматизирована, но, если есть необходимость, звонарь может играть и вручную, - отмечает пресс-секретарь Исаакиевского собора Игорь Стахеев.

Когда смотришь на Исаакий с улицы, кажется, что все колокола одинаковые, но вблизи становится ясно, что это не так - каждый из них может считаться своего рода произведением искусства. Богаче всех выглядит Праздничный - не зря у него такое название. Он самый большой в современном наборе, весит шестнадцать тонн.

АНГЕЛЫ С ЛИЦАМИ РОМАНОВЫХ?

На ангельскую балюстраду собора в советские времена еще водили экскурсии. Теперь это запрещено из соображений безопасности. Подняться сюда можно с узких винтовых лестниц колоннады.

Это фото сделано не во время нашего путешествия, но посмотрите как красиво на балюстраде зимой! ФОТО: СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»

Места здесь не так много, как на колоннаде и ощущения от пребывания совсем другие. Во-первых, мы на высоте шестидесяти одного метра от земли. Это уже не шуточки, особенно для тех, кто боится высоты. Во-вторых, ощущение воздушности: здесь нет крыши и массивных колонн, которые визуально ограничивают пространство. Но постоять рядом с ангелами - дорогого стоит. Всего скульптур 24. Вы удивитесь, но все они разные. Есть даже легенда, что лица некоторых ангелов списаны с членов семьи Романовых. Вглядываемся. Разница в лицах действительно есть, но никто из императоров и императриц отчетливо не угадывается.

Ангелы особенно красивы при ночной подсветке ФОТО: СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»

- Подобных легенд в Петербурге много, - говорит Вероника. - Научного подтверждения этому факту нет. Как и истории, что Монферрану предсказали смерть, как только он достроит собор. В действительности так и вышло, но никаких задокументированных упоминаний об этом пророчестве не найдено.

ВЗГЛЯД НА ИГРУШЕЧНЫЙ ГОРОД

С балюстрады можно попасть в купол Исаакия. Здесь ждет сюрприз, потому что внутри находится… второй купол!

Так выглядит купол в разрезе Фото: Олег ЗОЛОТО

- Монферран не хотел складывать купол полностью из кирпича и предложил использовать трехчастную систему, - говорит Вероника. - Внизу, в основании, находится сферическая часть, над ней возвышается коническая, а сверху все это покрывает тот самый купол, который мы видим с улицы. По тем временам это был инженерный прорыв.

Сотни металлических стяжек удерживают эту конструкцию ФОТО: СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»

Между куполами находятся сотни металлических стяжек, которые удерживают эту сложную конструкцию.

Выше купола только световой фонарик. Подняться туда можно по узкой винтовой лестнице (ох уж эти винтовые лестницы!). Главная местная достопримечательность - тот самый голубь, о котором мы говорили в самом начале. Когда стоишь внутри храма, его едва видно, а между тем скульптура огромная, в природе таких голубей с размахом крыльев более двух метров, точно не встретить!

Вес голубя - 84 килограмма! ФОТО: СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»

Но это еще не все. Не менее, чем голубь, восхищают виды, которые открываются отсюда. Высота Исаакия составляет 101,5 метра, и мы почти на вершине. Из окон хорошо видно купол Казанского собора, чуть дальше - Троице-Измайловского, стройные шпили Адмиралтейства и Петропавловки.

Один из самых красивых видов на город Фото: Олег ЗОЛОТО

Серые крыши, разноцветные дома и узкие улочки старого центра. Город с высоты выглядит как игрушечный, и возвышаются над ним молчаливые ангелы Исаакия. Многие называют их хранителями Петербурга, и, возможно, не просто так.

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