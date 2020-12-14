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Фильм о блокадном дневнике Тани Савичевой выйдет в 2021 году: Кто сыграет главную героиню

Трагическую короткометражную картину «Осталась одна Таня» снимает кинорежиссер Антон Бойко. Он же автор сценария
Полина ШАНДРАК
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Роль Тани Савичевой исполнит Маргарита Байко из Беларуси.

Роль Тани Савичевой исполнит Маргарита Байко из Беларуси.

В Санкт-Петербурге начались съемки нового белорусско-российского проекта – короткометражного фильма «Осталась одна Таня». Это трагическая история о жизни 11-летней девочки Тани Савичевой, которая вела дневник в годы блокады Ленинграда. Об этом журналистам на пресс-конференции в понедельник, 14 декабря, рассказал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

- Идея создания этого фильма рождена в Беларуси, а мы ее поддержали и всячески помогли реализовать. В итоге родилась совместная работа, которая продолжается до сих пор, - отметил Евгений Григорьев. - И Россия, и Беларусь столько вложили в победу над фашизмом, что это должно оставаться в памяти у потомков. Это попытка увидеть то страшное, и то хорошее, что было. Вы только вдумайтесь: девять страниц детских писем, в которых фигурирует слово «смерть».

По словам кинорежиссера и автора сценария Антона Бойко, первый блок картины уже снят. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

- Снимали дом Тани Савичевой на Василеостровском. Удалось заснять дверь ее квартиры, чему я безумно рад, и историческую часть города, - рассказал он. - Сейчас готовимся к съемкам второго блока. Он пройдет в Беларуси. Будем работать на интерьерной площадке музея. Там полностью восстановим кабинет отца Тани.

Историю Тани Савичевой узнают и в США, и в Европе.

Историю Тани Савичевой узнают и в США, и в Европе.

Главный герой фильма, как утверждает режиссер картины, - дневник девочки. Лента расскажет именно его историю.

- Не будем показывать злых сотрудников НКВД, которые расстреливают бойцов. Немцев, которые кормят детей шоколадками. Мы покажем ту боль, тот страх и слезы, которые были, через детей. Это очень трогательно, - пояснил Антон Бойко.

Таню Савичеву в короткометражке сыграет актриса из Беларуси 9-летняя Маргарита Байко. Утвердили ее на роль совершенно случайно: режиссер, работая над одним из своих проектов с девочкой, увидел в ней копию юной ленинградки. Попросил заплакать, она заплакала. Больше он никого искать не стал. Несмотря на то, что юная артистка уже не первый раз снимается в кино, работать на съемочной площадке ей не всегда просто.

- Очень трогательная история. Трудно перестраиваться: сначала приходится играть веселую Таню, а потом грустную, - пояснила Маргарита.

Картину «Осталась одна Таня» снимает кинорежиссер Антон Бойко

Картину «Осталась одна Таня» снимает кинорежиссер Антон Бойко

- Замечательный и талантливый ребенок. Репетируем каждый день. Чувствует свою героиню очень хорошо, все переживает изнутри. Очень впечатлительная, - добавил режиссер картины. – В Петербурге были съемки на морозе. Но наша Маргарита держалась молодцом.

Работу над картиной планируют закончить к середине февраля 2021 года. В мае устроят закрытый показ, а к концу года фильм выйдет на большие экраны. Создатели фильма уверены, что посмотреть его получится не только в странах СНГ, но и в США, Европе и Китае.

КСТАТИ

Бюджет у проекта нулевой, поэтому на краудфандинговой платформе Planeta.ru запущен сбор денег на съемки: аренду оборудования, оплату расходного материала, приобретение и изготовление реквизита, пошив костюмов. А также транспортные расходы.

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