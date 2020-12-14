Полицейский спас петербуржца, упавшего с моста в ледяную Фонтанку

Мужчина упал в Фонтанку с Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудник патрульно-постовой службы МВД кинулся на помощь тонущему человеку в реке Фонтанке. Все произошло около 19:00 в понедельник, 14 декабря. Прохожие сообщили в полицию, что в ледяную воду рухнул неизвестный мужчина. По словам очевидцев, он упал в Фонтанку прямиком с Аничкова моста. Первыми к месту происшествия прибыли полицейские из взвода №3 2 батальона полка ППС. Старший сержант Андрей Хабаров без раздумий вызвался спасать утопающего.

Тонущего мужчину вызвался спасать полицейский Андрей Хабаров. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- 34-летний полицейский снял верхнюю одежду, затем обвязал себя страховочным ремнем и пополз по льду в сторону тонущего мужчины, который уже находился в пяти метрах от берега. Напарники Андрея Хабарова помогли ему вытащить утопающего на берег и передали его медикам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства падения мужчины в Фонтанку сейчас выясняются. Известно, что ему 39 лет, зовут его Дмитрий. Врачи заверили, что жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает. Бравому сотруднику полиции медпомощь не понадобилась. Более того, после спасения Андрей Хабаров продолжил службу.