«Познакомили общие друзья»: Красавица, которой приписали роман с Аршавиным, рассказала об отношениях с футболистом

Девушка прокомментировала свой роман с Аршавиным Фото: www.instagram.com/kozyrnova/

"Новая возлюбленная Андрея Аршавина". Так СМИ представили жительницу Санкт-Петербурга Татьяну Козырнову, которую недавно заметили на вечеринке в компании известного футболиста. Красавицу и Аршавина сняла на видео и выложила в соцсети их общая подруга - экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова. На кадрах Аршавин мило воркует с Татьяной и постоянно смеется. Как тут не подумать о романе? Сама же девушка ситуацию комментировать отказывалась. Но для "КП-Петербург" сделала исключение, честно рассказав, что на самом деле их связывает с Андреем.

- Я недавно переехала в Санкт-Петербург, тут у меня обозначился определенный круг друзей, и в этой компании я познакомилась с Андреем, - призналась Татьяна. - В тот вечер, когда было снято видео, мы были на праздновании дня рождения нашей подруги Катрины Гайсиной. За столом мы сидели рядом с Андреем, но это ничего не значит. У нас дружеские отношения, ничего более. Он за мной не ухаживает. Я за ним тоже (смеется). Мое сердце абсолютно свободно, на него можно претендовать!

Татьяна признается, что такой интерес СМИ к ее персоне стал для нее полной неожиданностью.

- Я, безусловно, удивилась, что люди знают о моей личной жизни больше меня, - смеется девушка. - В какой-то момент я подумала: сейчас мне репутацию подпортят, приписывая роман с Андреем. А я ведь свободна, жду своего мужчину, и такие новости могут отпугнуть мою будущую любовь!

Тем не менее Татьяна отнеслась к сплетням с юмором. Девушка даже опубликовала у себя в сториз в Инстаграм заголовок одного из СМИ, где ей посоветовали не рожать детей от Аршавина и предрекли участь Барановской. На это Козырнова не без иронии отреагировала "критикуете? Тогда предлагайте свои варианты".

- Много людей спрашивают об этой ситуации, - не скрывает Татьяна. - Но мое близкое окружение, к счастью, не задает вопросов, правда или нет то, что пишут в желтой прессе. Они достаточно интеллектуально развитые, чтобы говорить об этом.

Известно, что Татьяна переехала в Санкт-Петербург из Новосибирска. Работает официальным представителем одного из брендов косметики, интересуется спортом. Но увидеть ее можно не только на трибунах футбольного матча, но и на хоккее.

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