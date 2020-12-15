«К прежним темпам вернемся лет через 10»: две строящиеся линии метро в Санкт-Петербурге готовят к консервации

По словам экспертов, приход новой компании - событие скорее позитивное, но строить большие планы пока рано. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Метрострой» умер, да здравствует «Метрострой». Именно так можно кратко описать ситуацию, сложившуюся в последние дни в Санкт-Петербурге. На смену старой компании, ведавшей капитальным строительством в Северной столице на протяжении 27 лет (а то и всех 79, если учитывать советский период) пришла новая, учрежденная в октябре этого года ВТБ. В минувший понедельник, 14 декабря, 65 % акций новой компании безвозмездно передали Смольному, на фоне чего губернатор Александр Беглов заявил о «начале нового этапа петербургского метростроения». Однако люди знающие оптимизма не разделяют: по их словам, прирост городской подземки новыми станциями и ветками может не только не ускориться, но и вообще застопориться на несколько лет.

Несмотря на то, что Санкт-Петербург - огромный город, темпы строительства метро здесь, мягко говоря, не радуют. Фото: Александр ГЛУЗ

Для начала – минутка истории. Прежний «Метрострой» примерно с середине 2018-го года находится в состоянии крутого пике. Невыплата зарплаты рабочим, масса недоделок на уже построенных станциях, многочисленные срывы сроков строительства новых, суды, долги, забастовки и как итог – процедура наблюдения по делу о банкротстве, установленная в феврале 2020-го. Ну а поскольку свято место пусто не бывает, сместить прежнего монополиста ринулись сразу несколько крупных игроков – в том числе и учрежденная ВТБ компания «Метрострой Северной столицы». Ход с передачей большей части акций в ведение города выглядит логичным и оправданным – разговоры о том, что Смольный намерен разрушить монополию и взять бразды правления подземным царством в свои руки, ходили как минимум с конца 2018-го. Однако у экспертов к смене игроков возникли серьезные вопросы.

По словам экспертов, учредить новую компанию мало - нужно еще подумать, где брать оборудование и людей. Фото: Александр ГЛУЗ

- Во-первых, совершенно непонятно, чем, собственно, располагает новая компания, - отмечает генеральный директор СРО «Подземдорстрой» Сергей Алпатов. – Собственной техники и профильных сотрудников у нее нет – это я могу заявлять с полной уверенностью. Соответственно, их придется где-то брать. Где? Приобретать на собственные средства? Не уверен, что это возможно – если мы говорим об оснащении, то это колоссальное количество самой разной техники – от проходческих щитов, тюбингоукладчиков и экскаваторов до банальных напильников и плоскогубцев. Окончательно банкротить «Метрострой» и выставлять имущество на торги? Что касается сотрудников – опять же, все грамотные специалисты по глубокой проходке на данный момент сосредоточены в «Метрострое». Получается, нужно будет их как-то переводить в новую компанию. Все это в совокупности потребует огромных финансовых вложений и, что тоже немаловажно, времени. На мой взгляд, при текущих обстоятельствах выйти на прежние уровни строительства – я имею в виду период до 2018-го года, когда прежний «Метрострой» еще не испытывал таких проблем – удастся только лет через десять, не раньше.

По словам источника "Комсомолки", сейчас две строящиеся ветки метро в Петербурге готовят к консервации. Фото: Тимур ХАНОВ

О том, что процесс выхода отрасли из кризиса затянется, говорит и еще один любопытный факт. По данным «Комсомолки», в данный момент научно-исследовательский проектно-изыскательный институт «Ленметрогипротранс» готовит для Смольного справку о консервации объектов, уже запущенных в работу. Это нужно для того, чтобы передать наработки «Метростроя» «Метрострою Северной столицы». Речь идет о Лахтинско-Правобережной линии («оранжевая ветка») от станции «Спасская» до станции «Горный институт» и о Красносельско-Калининской («коричневая ветка») от «Казаковской» до «Путиловской». В рамках консервации объекты (всего их, в зависимости от методики подсчета, набирается от 20 до 40) необходимо обеспечить вентиляцией, организовать охрану и еще многое, многое другое – то есть, вновь необходимы денежные вливания. И, опять же, необходимо время – и время немалое.

- В целом, если подводить итог – радоваться рано, - констатирует Алпатов. – Как все будет работать на практике – пока совершенно непонятно.

Как долго строящиеся ветки будут находиться в состоянии консервации - пока не известно. Фото: Александр ГЛУЗ

Но даже если все пройдет благополучно, надеяться на то, что темпы строительства метро в Санкт-Петербурге догонят московские, пока что не стоит. Так, по словам инженера и специалиста по метрополитену Дмитрия Графова, даже с появлением новой перспективной компании основная проблема никуда не исчезнет.

- Увы, но тут приходится думать прежде всего не о желаниях, а о возможностях, - констатирует эксперт. – Реалии таковы, что в Москве расходная часть бюджета составляет порядка трех триллионов рублей. Из них на строительство метро еще недавно выделялос порядка 160 миллиардов. В Санкт-Петербурге – 14 миллиардов, более чем в десять ращ меньше. И пока город не обеспечит по крайней мере сопоставимых денежных вливаний в развитие отрасли, ни о каком наращивании темпов речи быть не может.

Печально известная "Дунайская". Несмотря на то, что станцию открывали дважды, в первый же день работы на ней заметили протечки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе с тем, отмечает Графов, новой компании было бы полезно сосредоточиться не на количестве, а на качестве. Не секрет, что все крайние станции метро в Северной столице сдавались в эксплуатацию со множеством недоделок: те же самые протечки на свежеоткрытой «Дунайской» давно уже стали притчей во языцех.

- Вместе с тем появление новой компании – на мой взгляд, событие скорее позитивное, - продолжает эксперт. – В отрасли действительно наметился застой, который необходимо было устранить. К тому же город добился своей цели – получил право принимать ключевые решения в вопросах строительства метро. Поэтому положительные изменения будут – нужно только их дождаться.

Чтобы прояснить ситуацию, мы направили официальный запрос в компанию ВТБ. На момент публикации материала ответ на него не поступил.