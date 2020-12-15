Эффект от всеобщей вакцинации в Санкт-Петербурге ожидают увидеть через год

Минздрав поставил задачу довести число привитых взрослых до 60 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург и Ленобласть объявили о готовности приступить к всеобщей вакцинации от коронавируса. Дело остается за вакциной, которую в регионы поставляют из федерального центра и на федеральные деньги.

– Мы находимся в тяжелой ситуации, заметен небольшой, но неуклонный прирост количества заболевших и госпитализированных, – подчеркивает первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. – Выход видим в ограничительных мероприятиях и массовой вакцинации.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – МЕДИКИ И ПЕДАГОГИ

На сегодня в Петербурге по-прежнему открыто два пункта вакцинации. До конца недели обещают открыть еще 12, а до конца года – еще 56. Итого Новый год Петербург встретит с 70 прививочными пунктами.

– Пока прививаем только медработников. С приходом большой партии вакцины приступим к вакцинации работников общественного транспорта и социальной сферы, полицейских и охранников, сотрудников ЖКХ и ПНД, волонтеров и пограничников – всех, кто соприкасается с большим количеством людей, – отмечает Сарана. – А затем стартует вакцинация всего населения.

Сейчас в городе на Неве привили уже 164 медработника. На очереди – педагоги: у учебных заведений уже запросили списки желающих, ведь прививка – дело добровольное.

– В единичных случаях в течение суток у привитых кратковременно поднималась температура до 38,5 градуса, – отмечает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева. – Других негативных реакций не зафиксировано. Количество антител нарастает.

Вакцинировать петербуржцев будут двумя препаратами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург уже получил 5150 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») московского центра Гамалеи, а сегодня ожидают доставку 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского «Вектора». Этого количества хватит на то, чтобы привить более 3000 человек: обе вакцины двухкомпонентные, вводят две дозы с интервалом в две-три недели.

К концу декабря Петербург получит еще 100-110 тысяч доз вакцины, а в январе есть предварительная договоренность о полумиллионе доз. Город – как и другие регионы России – затрачивается только на саму организацию вакцинации, открытие пунктов и закупку морозилок, в которых нужно хранить препараты.

В Ленинградской области развернули уже шесть пунктов вакцинации на базе больниц Всеволожска, Выборга, Кингисеппа, Тихвина, Тосно и Ленинградской областной клинической больницы. В 47 регионе привили 79 медработников, а до конца недели планируют привить еще 500.

– Поставлено 1542 дозы, еще более 1600 поступит до конца года, – сообщает главный внештатный специалист эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова. – До конца года заработает 23 пункта вакцинации – в каждом районе Ленобласти.

НА ПРИВИВКУ ВПЯТЕРОМ

Пока по всей стране вакцинируют лишь взрослых – людей от 18 до 60 лет. Минздрав поставил задачу довести число привитых из этой группы до 60 процентов. Клинические исследования действия вакцин на людей старше 60 и младше 18 лет продолжаются, итоги ожидают в январе.

– Для взрослых вакцины безвредны, это доказано исследованиями на шести видах животных в течение 4,5 месяца, – обращает внимание Ирина Катаева. – Исследовались не только токсичность и аллергические свойства, но и мутагенность.

Механизм всеобщей вакцинации будет следующим: любой желающий сможет записаться (как именно, сейчас прорабатывают) и прийти в пункт вакцинации. Никаких анализов предварительно сдавать не нужно: прямо на месте человека осмотрит либо специалист, проводящий вакцинацию, либо дополнительный терапевт – пациенту измерят давление и температуру, с его слов соберут анамнез. Также человеку придется заполнить анкету и подписать информированное согласие на вакцинацию.

Вскоре записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет так же легко, как на прививку от гриппа. Фото: Артем КИЛЬКИН

После введения препарата пациент продолжит держать социальную дистанцию и носить маску: иммунитет вырабатывается примерно к 42 дню после первого укола. Вакцинированному обещают организовать наблюдение медиков. Для сбора реакций и побочных эффектов хотят задействовать портал Госуслуг, на котором каждый сможет добровольно описать все, что с ним происходит после прививки.

Так как вакцина поставляется во флаконах сразу из пяти доз, очередь в пункты вакцинации будут формировать их групп по пять человек. Цель – использовать каждую дозу препарата: после размораживания он пригоден для введения в течение двух часов и обратной заморозке не подлежит. Ленобласть рассматривает возможность довозить пациентов транспортом медорганизаций.

КОМУ НЕЛЬЗЯ?

В вакцинации откажут людям, которые переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев. Причем даже в том случае, если у них не нашли антител. А вот те, кто болел раньше, чем полгода назад, привиться смогут. Привьют по умолчанию и бессимптомного носителя «ковида», который не знает о своей болезни. Причина в том, что предварительных анализов на наличие антител делать не будут.

Пока в числе противопоказаний для вакцинации – аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкология, беременность и лактация. Впрочем, в каждом случае врач будет решать, допускать ли пациента к вакцинации, индивидуально.

– Думаю, со временем вакцинировать начнут и в частных центрах – за деньги, как это сейчас происходит с прививкой от гриппа, – добавляет Сарана. – Анонсировано, что комплект из двух инъекций вакцины «Гамалеи» может стоить 1900 рублей.

Эффект от масштабной вакцинации ожидают увидеть через один-полтора года.

ДОСЛОВНО:

Андрей САРАНА, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

– Что касается «сухого закона» перед и после вакцинации, то мне ближе всего такая позиция: три дня до и три – после. Это связано с токсикокинетикой и токсикодинамикой алкоголя, который является иммуносупрессором (угнетает иммунитет. – Прим. ред.) и может помешать вакцине подействовать.

ОФИЦИАЛЬНО:

По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, случаев повторного заражения коронавирусом в регионе не зафиксировано.