Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Эффект от всеобщей вакцинации в Санкт-Петербурге ожидают увидеть через год

До конца года регион получит еще 100 000 доз вакцины и откроет 68 пунктов вакцинации
Анна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Минздрав поставил задачу довести число привитых взрослых до 60 процентов.

Минздрав поставил задачу довести число привитых взрослых до 60 процентов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург и Ленобласть объявили о готовности приступить к всеобщей вакцинации от коронавируса. Дело остается за вакциной, которую в регионы поставляют из федерального центра и на федеральные деньги.

– Мы находимся в тяжелой ситуации, заметен небольшой, но неуклонный прирост количества заболевших и госпитализированных, – подчеркивает первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. – Выход видим в ограничительных мероприятиях и массовой вакцинации.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – МЕДИКИ И ПЕДАГОГИ

На сегодня в Петербурге по-прежнему открыто два пункта вакцинации. До конца недели обещают открыть еще 12, а до конца года – еще 56. Итого Новый год Петербург встретит с 70 прививочными пунктами.

– Пока прививаем только медработников. С приходом большой партии вакцины приступим к вакцинации работников общественного транспорта и социальной сферы, полицейских и охранников, сотрудников ЖКХ и ПНД, волонтеров и пограничников – всех, кто соприкасается с большим количеством людей, – отмечает Сарана. – А затем стартует вакцинация всего населения.

Сейчас в городе на Неве привили уже 164 медработника. На очереди – педагоги: у учебных заведений уже запросили списки желающих, ведь прививка – дело добровольное.

– В единичных случаях в течение суток у привитых кратковременно поднималась температура до 38,5 градуса, – отмечает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева. – Других негативных реакций не зафиксировано. Количество антител нарастает.

Вакцинировать петербуржцев будут двумя препаратами.

Вакцинировать петербуржцев будут двумя препаратами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург уже получил 5150 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») московского центра Гамалеи, а сегодня ожидают доставку 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского «Вектора». Этого количества хватит на то, чтобы привить более 3000 человек: обе вакцины двухкомпонентные, вводят две дозы с интервалом в две-три недели.

К концу декабря Петербург получит еще 100-110 тысяч доз вакцины, а в январе есть предварительная договоренность о полумиллионе доз. Город – как и другие регионы России – затрачивается только на саму организацию вакцинации, открытие пунктов и закупку морозилок, в которых нужно хранить препараты.

В Ленинградской области развернули уже шесть пунктов вакцинации на базе больниц Всеволожска, Выборга, Кингисеппа, Тихвина, Тосно и Ленинградской областной клинической больницы. В 47 регионе привили 79 медработников, а до конца недели планируют привить еще 500.

– Поставлено 1542 дозы, еще более 1600 поступит до конца года, – сообщает главный внештатный специалист эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова. – До конца года заработает 23 пункта вакцинации – в каждом районе Ленобласти.

НА ПРИВИВКУ ВПЯТЕРОМ

Пока по всей стране вакцинируют лишь взрослых – людей от 18 до 60 лет. Минздрав поставил задачу довести число привитых из этой группы до 60 процентов. Клинические исследования действия вакцин на людей старше 60 и младше 18 лет продолжаются, итоги ожидают в январе.

– Для взрослых вакцины безвредны, это доказано исследованиями на шести видах животных в течение 4,5 месяца, – обращает внимание Ирина Катаева. – Исследовались не только токсичность и аллергические свойства, но и мутагенность.

Механизм всеобщей вакцинации будет следующим: любой желающий сможет записаться (как именно, сейчас прорабатывают) и прийти в пункт вакцинации. Никаких анализов предварительно сдавать не нужно: прямо на месте человека осмотрит либо специалист, проводящий вакцинацию, либо дополнительный терапевт – пациенту измерят давление и температуру, с его слов соберут анамнез. Также человеку придется заполнить анкету и подписать информированное согласие на вакцинацию.

Вскоре записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет так же легко, как на прививку от гриппа.

Вскоре записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет так же легко, как на прививку от гриппа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

После введения препарата пациент продолжит держать социальную дистанцию и носить маску: иммунитет вырабатывается примерно к 42 дню после первого укола. Вакцинированному обещают организовать наблюдение медиков. Для сбора реакций и побочных эффектов хотят задействовать портал Госуслуг, на котором каждый сможет добровольно описать все, что с ним происходит после прививки.

Так как вакцина поставляется во флаконах сразу из пяти доз, очередь в пункты вакцинации будут формировать их групп по пять человек. Цель – использовать каждую дозу препарата: после размораживания он пригоден для введения в течение двух часов и обратной заморозке не подлежит. Ленобласть рассматривает возможность довозить пациентов транспортом медорганизаций.

КОМУ НЕЛЬЗЯ?

В вакцинации откажут людям, которые переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев. Причем даже в том случае, если у них не нашли антител. А вот те, кто болел раньше, чем полгода назад, привиться смогут. Привьют по умолчанию и бессимптомного носителя «ковида», который не знает о своей болезни. Причина в том, что предварительных анализов на наличие антител делать не будут.

Пока в числе противопоказаний для вакцинации – аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкология, беременность и лактация. Впрочем, в каждом случае врач будет решать, допускать ли пациента к вакцинации, индивидуально.

– Думаю, со временем вакцинировать начнут и в частных центрах – за деньги, как это сейчас происходит с прививкой от гриппа, – добавляет Сарана. – Анонсировано, что комплект из двух инъекций вакцины «Гамалеи» может стоить 1900 рублей.

Эффект от масштабной вакцинации ожидают увидеть через один-полтора года.

ДОСЛОВНО:

Андрей САРАНА, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

– Что касается «сухого закона» перед и после вакцинации, то мне ближе всего такая позиция: три дня до и три – после. Это связано с токсикокинетикой и токсикодинамикой алкоголя, который является иммуносупрессором (угнетает иммунитет. – Прим. ред.) и может помешать вакцине подействовать.

ОФИЦИАЛЬНО:

По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, случаев повторного заражения коронавирусом в регионе не зафиксировано.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий

Рекомендуемые