«Иронии судьбы» - 45 лет!: Рыба все-таки не была гадкой, или как снимали сцены поцелуев Барбары Брыльской и Андрея Мягкова

Барбара Брыльска стала широко известно после фильма Эльдара Рязанова Фото: стоп-кадр

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» Цитаты из популярного советского фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» любят и помнят многие. Несмотря на то что в этом году лента празднует свое 45-летие, кажется, что лента, ставшая символом Нового года, не надоест никогда. Вот и в этот раз 31 декабря многие из нас прильнут к экранам, чтобы посмотреть невероятную историю Жени Лукашина, объединившую Москву и Ленинград. Накануне главного зимнего праздника «Комсомолка» узнала, каково было Ипполиту мыться в одежде в душе, были ли рыба действительно гадкой и как обычная анекдотичная история вылилась в картину на века.

«ГОНОРАРЫ У ФИЛЬМА БЫЛИ МАЛЕНЬКИЕ»

Эльдар Рязанов и сценарист Эмиль Брагинский изначально даже не думали над созданием картины. Они услышали реальную историю мужчины, над которым решили пошутить друзья, отправив спящим подшофе в другой город на поезде…

Такая история, как говорил Эльдар Рязанов, могла произойти только в новогоднюю ночь Фото: стоп-кадр

- Эта история возникла как анекдот, - смеется сын сценариста Эмиля Брагинского Виктор. - Они часто брали какую-то ситуацию для своих сценариев. Так и тут у них выдалась свободная пауза между съемками фильмов, и они решили написать пьесу, которая была бы удобна для любого театра по составу артистов - от возрастных до молодых. Это был чистый водевиль, но не идея сценария фильма. В Москве театры не особо жаловали эту пьесу, однако по стране постановка прошла более чем в ста театрах. Был очень большой успех. В тот момент мой отец попал в больницу с инфарктом. И тогда Эльдар Александрович решил взять эту вещь как основу для сценария. Вот такая предыстория.

Эльдар Рязанов очень тщательно подходил к подбору актеров. Играть Ипполита изначально должен был Олег Басилашвили, он даже принял участие в съемках, однако в этот момент у него скончался отец. Тогда Рязанову срочно пришлось искать замену, при этом нужен был человек, сильно похожий на Басилашвили, ведь сцена, где Надя Шевелева выбрасывает фотографию Ипполита в окно, была уже отснята, а на фото видно лицо актера. К счастью, почти никто из зрителей не заметил, что на снимке запечатлен не Юрий Яковлев.

Играть роль Ипполита должен был Басилашвили Фото: стоп-кадр

Что интересно, все артисты сами жаждали сняться у Рязанова, несмотря на то что гонорары у картины были ограниченны, ведь изначально широкий прокат отказался заказывать ленту. «Иронию судьбы» снимали как телевизионный проект.

- Гонорары у фильма были пониженные, но мы не думали о деньгах. Не было разговора об этом, хотя проблемы из-за этого были у Эльдара Александровича, - вспоминает оператор фильма Вадим Алисов. - У нас даже не было фотографа на картине: обычно к съемкам прикрепляют человека, который снимает каждый кадр. Но по смете он у нас не предполагался - она была пониженная. Был даже скандал из-за этого, ведь половину денег себе забирал «Мосфильм», еще часть - телевидение. На съемки оставались крохи, но Рязанов добился, чтобы все-таки сделали полноценную смету, потому что иначе у нас все разобрали на куски. А деньги были нужны, особенно на экспедицию в Ленинград. Мы там провели две недели, снимали натуру лирического характера. Проходы Брыльской по Ленинграду под музыку и проезды на машине.

Лия Ахеджакова с теплом вспоминает фильмы Эльдара Рязанова

«БРЫЛЬСКА СКАЗАЛА: КАКИЕ ПРОБЫ? Я ПРИЕХАЛА ИГРАТЬ!»

Однако для актеров пониженная смета не стала препятствием, ведь возможность сняться у Рязанова было билетом в большое кино.

- Я сразу согласился играть роль в этом фильме, - с улыбкой делится Андрей Мягков. - Мне понравился сценарий и режиссер. Мне показалось, что там много возможностей для интересной работы. Это ведь новогодняя история любви. Все это было забавно и памятно. Сложностей в игре не было, у нас были нормальные рабочие отношения с Барбарой Брыльской. Но вне съемок никак и никогда мы с ней не встречались.

Барбара Брыльска попала в ленту случайно. Пробы актрисы на роль Нади Шевелевой шли долго, но Эльдара Рязанова не устраивали местные артистки. Как он сам рассказывал, в один момент он вспомнил про польскую актрису, которую видел в фильме «Анатомия любви». Нашел телефон и позвонил ей в Варшаву. Однако участники съемок вспоминают, что режиссеру все же намекнули на нее.

Барбара Брыльска сразу заявила режиссеру - я приехала не пробоваться, а играть роль! Фото: стоп-кадр

- Барбара Брыльска попала в фильм случайно, но закономерно, - добавляет оператор Вадим Алисов. - Актрису искали. Света Немоляева пробовалась, но она не устроила Эльдара Александровича. Тогда кто-то из участников съемок, по-моему, это был второй режиссер, сказал: «Вы знаете, у меня у сына над кроватью висит портрет очень симпатичной актрисы». Он выяснил подробности. Оказалось, это польская актриса, а снимок был в журнале «Экран». Она снималась в Москве для фильма «Освобождение» и ее контакты были на «Мосфильме». Барбара тут же приехала. Эльдар Александрович ей сказал: «Давайте пробоваться».А она ответила: «Какие пробы? Я приехала играть роль!» Мало того что она так сказала Рязанову, до этого она заявила в Польше, что будет сниматься в главной роли! Она достаточно оборотистая дама.

Сама Барбара Брыльска сейчас в Польше. Она призналась «КП», что находится на самоизоляции, не принимает гостей и никуда не выходит. «Иронию судьбы» она вспоминает с большой теплотой.

- Она никогда не высказывала никаких соображений по поводу внешности других людей. Она была очень осторожна в высказываниях, - продолжает Вадим Алисов. - Сейчас ходят слухи, что она якобы просила снимать поцелуи со спины, потому что не хотела целоваться. Но я был на всех съемках и ни разу по этому поводу разговора не было. Западные актрисы - они свободны, прятать поцелуи - это бред. Да и вообще никаких конфликтных ситуаций не было. Даже намека. Сам Рязанов, например, мог поругаться с кем угодно, но не с актерами.

Про имитацию поцелуев речь на съемочной площадке не шла Фото: стоп-кадр

«КАРТИНУ ХОТЕЛИ ЗАПРЕТИТЬ»

Интересно, что легендарный фильм после съемок был на грани закрытия из-за обвинений в пропаганде алкоголизма. Из-за этого Эльдар Рязанов сильно нервничал.

- Картину хотели запретить. Я относился к этому, как большой глупости и идиотизму, - признается актер Андрей Мягков. - Сейчас говорят, что перед сценой в бане мы пили алкоголь по-настоящему, но это неправда, наговор. Это было, но не перед съемками, в разные моменты. Поймите, Эльдар Рязанов был и мягким, и жестким, и требовательным. У него всегда был порядок. При этом он нас перед съемками всегда наставлял и направлял, потому что все же были сложности в игре. Вообще все эпизоды для меня были сложные, но на экране это все выглядело легко. Эльдар сумел это сделать.

Сцена в бане на тот момент вызвала большой резонанс среди чиновников, поэтому ее хотели даже вырезать.

- Это сцена действительно была под вопросом. Якобы пропагандирует пьянство. Ее просили вырезать, но фильм никто не закрывал. Были просьбы сделать коррективы, - поясняет Викторы Брагинский. - А что они пили на самом деле - это все хохмы. У Эльдара Александровича действительно всегда был жесткий порядок.

Сцену в бане хотели вырезать из-за "пропаганды пьянства" Фото: стоп-кадр

Фильм все же было решено выпустить без вырезания сцены в бане, но Эльдара Рязанова попросили записать обращение перед показом ленты. К такому решению режиссер отнесся положительно, ведь во многом картина была экспериментальной и для него.

- Впервые мы снимали ленту сразу тремя камерами, - поясняет Вадим Алисов. - На «Мосфильме» была установлена новая немецкая система. Она была закуплена и установлена в нашем десятом павильоне. И Эльдар Рязанов взялся осваивать эту систему. Ему очень понравилось. Шла постоянная съемка, каждый дубль снимался целиком с трех камер. Возможно, он ощущал себя, будто в неизвестную прорубь окунается, но этого было не видно. На сцене вообще никаких обсуждений не было, потому что наш звукооператор требовал тишины, он писал чистый звук. И только ассистент режиссера говорил: «Ну сколько можно снимать, я не успеваю приносить пленку!» (Смеется.) Он занимался зарядкой кассет. А мы ежедневно после смены смотрели полнометражный фильм. Это два с лишним часа. Рабочий день длился восемь часов.

«РЫБА ВСЕ-ТАКИ НЕ БЫЛА ГАДКОЙ»

По словам оператора, «Ирония судьбы» снималась легко и непринужденно. Дублей было немного - максимум три-четыре.

- Это все благодаря игре актеров. Брыльска очаровательная и замечательная актриса. А Мягков понимал Рязанова с полуслова, - вспоминает Алисов. - Импровизации были почти во всех сценах. Куда пойти, где присесть. Актеры импровизировали, но это не выходило за рамки сюжета.

Рыба все же не была гадкой Фото: стоп-кадр

Актеры вспоминают, что слова Ипполита в сцене с душем - «тепленькая пошла» - были сымпровизированы, как и фраза «какая гадость эта ваша заливная рыба». Все дело в том, что, по воспоминаниям участников съемок, до этого рыба два дня стояла в тепле. Но оператор уверен, что эта фраза все же была в сценарии.

- Юрий Яковлев в одежде заходил в ванную, у него была специальная теплая вода, - поясняет Алисов. - У него не было дискомфорта. Он не высказывал ничего на этот счет. А заливную рыбу, я думаю, взяли, очевидно, из столовой. Был отдельный цех, который занимается реквизитом. Они думали, как ее приготовить. Но в шикарном ресторане, конечно же, ее не стали заказывать. По смете не предполагалось. Слова про рыбу, я думаю, все же были в сценарии. Все остроумные ходы - это Рязанов и Брагинский. Они ведь комедиографы!

Правда, дружеских отношений между актерами не сложилось. Андрей Мягков, как и остальные артисты, признается, что после съемок они не встречались.

- Дружеские, панибратские отношения не сложились. Но это не часто происходит. Я снимался с тремястами актерами, что же со всеми дружить, что ли? Дружба складывается не таким образом, не совместной работой, - улыбается Мягков.

Юрий Яковлев импровизировал, стоя под теплой струей душа Фото: стоп-кадр

ПОЧЕМУ КАРТИНА ТАК ПОЛЮБИЛАСЬ ЗРИТЕЛЮ?

«Фильм обязан всему Рязанову»

- Я сама не пересматриваю этот фильм, но полюбился он всей стране, потому что это Рязанов, - объяснила «Комсомолке» популярность картины Лия Ахеджакова. - Все, что с ним связано, это никогда не было не оплевано, не осквернено, не забыто, никто не бросил камень. Как ему это удалось, не знаю, но это удивительно и прекрасно. Что касается второй части фильм, то я категорически не жалею, что не снялась. Вторая часть не планировалась.

«Шедевр, но не стоит его показывать каждый год»

- Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр - это извращение, это покажется надоедливым, - считает Андрей Мягков. - Нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо.