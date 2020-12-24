Испокон веков женщины стремились к красоте. Каждой эпохе были присущи свои стандарты. Сейчас, когда современная косметология и пластическая хирургия интенсивно развиваются, дамы имеют все возможности как можно дольше сохранять молодость – а главное, индивидуальность - лица и тела.Услуги профессионалов в сфере индустрии красоты стали более доступны Однако, косметолога и пластического хирурга необходимо выбирать с умом, руководствуясь принципом «не навреди», ведь рынок буквально перенасыщен псевдомастерами.Этому и другим вопросам был посвящен круглый стол, который прошел в Санкт-Петербурге. Спикерами мероприятия стали: главный врач отделения косметологии Института красоты «ГАЛАКТИКА» Богатенков Алексей Игоревич; главный врач Клиники немецких медицинских технологий «GMT Clinic», дерматолог, косметолог Голубева Марина Сергеевна; заведующая отделением дерматологии и косметологии клиники им. Н.И. Пирогова, врач-дерматовенеролог, косметолог Лопаткина Марина Александровна; владелец и главный врач клиники «Модифик», врач-дерматолог, косметолог Мелешко Алиса Николаевна; руководитель Северо-западного медицинского учебного центра постдипломного образования, учредитель и руководитель сети клиник «Клиника доктора Груздева», врач-дерматолог, хирург, косметолог Груздев Денис Анатольевич; ведущий пластический хирург клиники им. Пирогова, доцент кафедры пластической хирургии университета им. И.П. Павлова Сухопарова Елена Петровна.ОПАСНОСТЬ НАДОМНОЙ КОСМЕТОЛОГИИИ первый блок вопросов на круглом столе был посвящен «серой косметологии». Сейчас, листая ленту Инстаграма, можно увидеть массу предложений от мастеров, которые принимают клиентов дома. И многие потребители соглашаются на их условия, так как зачастую прайс у таких специалистов немного ниже, чем в клиниках. Алексей Богатенков рассказал, насколько такой выбор разумен.- В первую очередь, хочу сказать, что принимать пациентов дома незаконно. Если рассуждать с позиции специалиста, то я убежден, что ни один уважающий себя врач надомничать не будет. Если говорить о пациентах, то для них это рискованно. Квалификация подобных специалистов вызывает большие вопросы, но, самое главное, колют они, как правило, все самое дешевое, что только есть на рынке. Причем, даже не зарегистрированные препараты. К нам постоянно обращаются пациенты с просьбой «рассосать» то, что вводят в лицо надомники. И когда мы спрашиваем у пострадавших, какой препарат им вводили, то люди либо не знают, либо озвучивают такие, названия которых даже мы не слышали. Поэтому, конечно, это риск. Но опыт показывает, что людей, желающих сэкономить, по-прежнему много и предупреждать их практически бессмысленно, - говорит Алексей Богатенков.Денис Груздев также продолжил рассуждать на тему «серой косметологии», которая таит в себе немало опасностей для пациентов.- Сейчас выросло число пациентов, которые приходят с осложнениями. При этом есть небольшие осложнения, а есть такие, которые чреваты серьезными проблемами, в том числе и слепотой. Но если врач в больнице знает, что с этим делать и как с этим бороться, и вероятность того, что слепота останется навсегда, минимальна, то в домашних условиях, если пойдут осложнения, пациент с этой слепотой останется на всю жизнь. При этом, когда пациент приходит в клинику, то вся ответственность ложится целиком и полностью на медицинское учреждение. Врачи постоянно проходят соответствующее обучение, курсы повышения квалификации. И все медики знают, что им необходимо постоянное обучение. А те, кто принимает на дому, не несут никакой ответственности. У них нет чеков, нет документов. Они не боятся потерять диплом, потому что, скорее всего, он куплен где-то в переходе. И те препараты, которые вводятся дома, зачастую не имеют даже русского названия. Вся эта надомная косметология может закончиться тем, что даже небольшая неприятность, которую можно было бы быстро нивелировать в клинике, приведет человека к инвалидности, - озвучил риски Денис Груздев.Марина Голубева оказалась полностью солидарна с коллегами в вопросах «серой косметологии».- Уколы красоты, проводимые в домашних условиях, - это риск для здоровья. Идя в клинику, человек получает юридическую защиту. Если что-то пошло не так, он всегда сможет обратиться за помощью. А если инъекции делались у кого-либо дома, то мастер просто может перестать отвечать на звонки. Идя домой к косметологу, пациент уже в зоне риска, - отметила Марина Голубева.СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫЕще один важный момент в косметологии, кроме профессионализма самого врача, - это препараты, с которыми работает медик. Ведь сейчас огромный разброс цен на филлеры. И, конечно, всегда существует соблазн использовать менее дорогой.- И здесь важно выделять понятия «цена» и «ценность». Игроков на рынке очень много. И большая часть черного рынка гонится только за наживой, не заботясь о качестве. Чем отличаются дешевые препараты за три копейки от дорогостоящего оригинала? В первую очередь, это качество сырья. Для докторов очень большое значение имеет также сам шприц, поршень, который доставляет в ткани пациента препарат. Чаще всего самые страшные осложнения возникают из-за дешевых препаратов. В клиниках же используются те, которые прошли клинические испытания. Вообще рекомендуем всем пациентам перед обращением в клинику эстетической медицины проверять репутацию клиники и специалиста, а также смотреть на то, имеет ли препарат, с которым будут работать, сертификат соответствия, - отметила Алиса Мелешко.Тему некачественных препаратов продолжила Марина Лопаткина.- Несертифицированные препараты могут привести к различным осложнениям, таким как гранулема, сепсис, тромбозы, вплоть до тромбозов сетчатки, - поделилась информацией эксперт.Пластический хирург Елена Сухопарова также рассказала о том, какие риски таят в себе «серые» инъекции.- К сожалению, я в своей практике сталкивалась с многочисленными осложнениями у людей, обращавшихся к надомному специалисту, который работал некачественными филлерами. Я видела миграцию геля, образование гранулем, нагноение мигрировавшего геля, нарушение перфузии ткани вплоть до частичных или тотальных некрозов мягких тканей лица. Это не только осложняет работу пластического хирурга, это переводит нашу работу в раздел реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии, - поделилась врач.РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫБытует мнение, что инъекции лучше начать делать как можно позже. Насколько это соответствует действительности, рассказал Алексей Богатенков.- Это миф. Инъекции надо начинать делать тогда, когда хочется что-либо скорректировать. Единственный момент - подходить к этому надо с точки зрения здравого смысла, когда человек уже определился со своими проблемами, - прокомментировал эксперт.Не секрет, что многие, как огня, боятся вводить себе филлеры в лицо, объясняя свои страхи тем, что препараты сделают их внешность штампованной. Этот аспект эстетической косметологии осветила Алиса Мелешко.- Эстетическая медицина сейчас развивается очень быстро, и если раньше позволить себе определенные процедуры могли только избранные, то сейчас, листая Инстаграм, мы видим штампованные лица или даже не лица, а отдельны зоны – глаза, скулы, губы. И это действительно отталкивает и выглядит негармонично. Вот та самая штампованность и отличает дилетанта от грамотного врача. Опытный профессионал подходит к каждому пациенту индивидуально, старается подчеркнуть уникальность пациента, а не загнать его под общую гребенку - отметила Алиса Мелешко.Марина Лопаткина добавляет:- Сейчас в арсенале врача есть такие передовые препараты и техники, которые позволяют добиться wow-эффекта за одно посещение, не требуется курса из нескольких процедур, а эффект длится до 6-9 месяцев. Например, процедуру биоревитализации стало возможным проводить без папул и каких-либо следов на лице. Это процедура, направленная на улучшение качества кожи, стимуляцию выработки качественного коллагена, повышения упругости и тургора кожи, что в конечном итоге придает лицу сияющий отдохнувший вид.Кстати, отметим, что введение филлеров – это не только женская процедура, как считают многие.- Чисто женские процедуры в нашем деле - это эстетическая гинекология, а все остальное применимо ко всем. Процент мужчин, прибегающий к инъекционной косметологии, в нашей стране не такой большой, как женщин. Но мужчин, обращающихся к косметологам, становится все больше и больше, - рассказал Алексей Богатенков.Кстати, самая любимая процедура у мужской аудитории – это ботулинотерапия.- Потому что очень быстрый, видимый результат. На втором месте - процедура бьютификации, но по-мужски. Это объемное моделирование, контурная пластика лица, придание нужного объема. Как правило, коррекция в области скул, в зоне подбородка и углов нижней челюсти. Скорректировав эти области, мужчина будет выглядеть более харизматично, - уверена Марина Лопаткина.А если говорить о пластике, то, по словам Елены Сухопаровой, чаще всего сильный пол просит провести им коррекцию нижних век, убрать мешки под глазами или избавить от второго подбородка, сделав овал лица более четким.- Мужчины хотят это сделать для того, чтобы внешность соответствовала статусу и, самое главное, состоянию души, - рассказала Елена Сухопарова.КАК БЫТЬ КРАСИВЫМ НА НОВЫЙ ГОДКстати, по словам Дениса Груздева, чаще всего возраст выдают кисетные морщины на верхней губе и нижняя треть лица, точнее, его овал.Не за горами Новый год. Наверняка многие дамы захотят в этот праздник выглядеть на все сто. Когда надо идти к косметологу, чтобы в новогоднюю ночь сиять, рассказала Марина Голубева.- Конечно же, лучше уже вчера посетить косметолога. Я всегда говорю своим пациентам: готовьтесь заранее. Так как если прийти в последние дни перед Новым годом, то можно 2021-й встретить с гематомами и отеками. Если говорить об аппаратной косметологии, то процедуры надо делать за полтора-два месяца. Если речь идет о филлерах, то их надо ставить за две-три недели до мероприятия, - подытожила специалист.«ВАША ПРАКТИКА – ЭТО НАША ЗАДАЧА»Нина Наследухова, генеральный директор Allergan Aesthetics в России, подвела итоги уходящего года, отметив положительные тенденции. Также эксперт рассказала, как строится взаимодействие с клиниками эстетической медицины.«2020 год наглядно показал нам, насколько все неустойчиво в мире, какой хрупкой ценностью является здоровье каждого из нас.Именно поэтому сейчас мы, как никогда, полны решимости, оптимизма, и уверены в миссии нашей компании – расширять доступ врачей к инновационным препаратам и передовым медицинским технологиям для обеспечения наилучших результатов для пациентов.Мы начали год очень уверенно. Конечно, квартал с апреля по июнь оказался для нас, как и для всех остальных, трансформационным: нам пришлось максимально быстро переходить в on-line формат коммуникаций с врачами. Команда Allergan Aesthetics настолько эффективно сработала, что, сейчас, в конце года, мы можем по праву гордиться нашими успехами и бизнес-показателями.Если смотреть на глобальный бизнес в целом, нужно делить его на определенные кластеры — как минимум по географическому признаку. Где-то регионы показывают смешанные результаты, какие-то из стран наоборот демонстрируют стремительный рост, а в октябре мы увидели цифры, которые в некоторых странах догнали или даже перегнали прошлогодние показатели. Среди таких стран есть и Россия. Это действительно впечатляет и позволяет судить об очень важной позитивной тенденции: несмотря на все сложности и препятствия, люди стремятся вернуться к обычной жизни.Allergan Aesthetics – глобальный международный бренд, который известен в разных странах. И Россия является ключевым рынком для компании.Практически полностью наш бизнес связан с людьми и постоянным общением, получением обратной связи. Поэтому для нас оказалось крайне важным сместить фокус бренда от глобальных международных инициатив до локальных местных активностей, больше сосредоточиться на непосредственном общении с локальными партнерами – клиниками эстетической медицины и врачами-косметологами, которым мы предоставляем не только передовые эстетические препараты (дермальные филлеры, ботулинический токсин и эстетическое оборудование), но и удовлетворяем их потребности во всесторонних обучающих программах: диссекционные кадавер-курсы по анатомии, междисциплинарные обучающие вебинары, мастер-классы, тренинги по постановке руки и проч.Один из ключевых факторов нашего успеха – это фокус на нуждах наших партнеров и их успешности. «Ваша практика - это наша задача» - это не корпоративный слоган, это наша горячая вера в то, что мы делаем, с чем мы живем. У компании Allergan Aesthetics есть все возможности обеспечить партнеров высококлассным сервисом больших международных компаний, при этом оставаясь актуальными и клиентоориентированными.С COVID-19, или без, эстетическая медицина – это отрасль, в которой большое внимание уделяется новинкам. И тут мы также в скором времени сможем приятно порадовать наших партнеров, чтобы они и дальше могли предоставлять высококлассный сервис своим пациентам, оставаясь при этом уверенными в результатах и безопасности проводимых процедур.»