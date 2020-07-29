2020-07-29T11:25:29+03:00
Происшествия

Нашли в СИЗО: в Боровичах умер обвиненный в педофилии мужчина, из-за которого произошел народный бунт

По предварительной версии, Юрий Ившин упал со второго яруса тюремных нар
Петр КИБЕР
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Подозреваемый в педофилии получил смертельные травмы в СИЗО Боровичей.Подозреваемый в педофилии получил смертельные травмы в СИЗО Боровичей.Фото: Тимур ХАНОВ
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Загадочная история произошла в Следственном изоляторе небольшого города Боровичи, что в Новгородской области. Утром 22 здесь нашли лежащего без сознания Юрия Ившина, которого обвиняли в педофилии и из-за истории которого в Боровичах едва не произошел народный бунт. Подозреваемого срочно отвезли в больницу, где он вскоре умер.

- 22 июля 2020 года в Новгородскую областную клиническую больницу из изолятора временного содержания города Боровичи был доставлен следственно - арестованный с подозрением на черепно-мозговую травму. Предварительно установлено, что мужчина содержался один в камере. 22 июля около 5 утра сотрудник ИВС обнаружил, что арестованный находится на полу. После чего мужчина был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома России по Новгородской области.

56-летнего Юрия Ившина обвиняли в приставании к 12-летней девочке. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

56-летнего Юрия Ившина обвиняли в приставании к 12-летней девочке.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По предварительной версии, подозреваемый в педофилии упал вниз головой с верхнего яруса тюремных нар. Сейчас следователи СК проводят проверку по факту гибели подследственного.

Ситуацию уже прокомментировал адвокат Юрия Ившина:

- Он человек взрослый - 56 лет. Понимал, что ему грозит до 20 лет и оправдаться нет возможности. Возможно думал, что скорее всего умрет в тюрьме. Сожалею о случившимся, пусть земля ему будет пухом, - заявил на видеозаписи в YouTUBE 28 июля адвокат Дмитрий Соболев.

Защитник также отметил, что это не первый похожий случай. Первый раз Ившин падал с кровати головой вниз в тюрьме города Великий Новгород.

Напомним, что громкая история всколыхнула Боровичи весной 2020 года. Тогда следователи СК завели дело на сотрудников уголовного розыска, которые ранее задержали 54-летнего местного жителя. Его обвиняли в том, что около года назад, в марте 2019-го, он, в автобусе, начал приставать к 12-летней девочке. По словам ее отца - гладил ноги.

- Моей дочке тогда было 12 лет. Она у меня маленькая как мышка. Ехала в автобусе домой. Подошел какой-то тип, попросил пересесть ближе к окну. Сел рядом и стал ощупывать ногу под юбкой. Спросил, где она живет. Дочка выскочила из автобуса, - рассказал журналистам «Комсомолки» отец потерпевшей.

Полиция особо разыскивать «педофила» не собиралась и мужчина принялся за поиски сам. Вскоре подозреваемый был замечен на улице и тогда его задержали.

Адвокат Юрия Ившина уверен, что его подзащитный был невиновен. Фото: Роман ЛЯЛИН

Адвокат Юрия Ившина уверен, что его подзащитный был невиновен.Фото: Роман ЛЯЛИН

54-летнего Юрия Ившина обвинили в педофилии, однако его адвокат в вину подзащитного не поверил и обратился в Следственный комитет. Там делом заинтересовались и начали проверку в отношении полицейских из-за возможного превышения полномочий - применяли силу при задержании и потом выбивали показания. На оперативников завели дело, а самого подозреваемого отпустили. И тут Боровичи взорвались...

В итоге делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и направил в Боровичи комиссию. Ившина снова арестовали.

А теперь он умер, получив травму в СИЗО. История стала еще запутанней.

Задержанный по обвинению в педофилии Юрий Ившин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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