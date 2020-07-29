2020-07-29T11:46:48+03:00
Общество

Аттракционы, мастер-классы и знакомство с вепсской культурой: Как в Ленобласти прошел День деревни Ярославичи

Свой праздник жители отмечали 25 июля. На торжества пригласили всех желающих
Алина ЧЕМЕРИС
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Несмотря на дождь и серое небо, народные гулянья были полны красок и яркого колорита. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.Несмотря на дождь и серое небо, народные гулянья были полны красок и яркого колорита. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.
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Деревня Ярославичи выглядит как декорации к романтическому фильму про сельскую жизнь. Аккуратные деревянные домики с низким забором, подвесной мост над неширокой речкой - он будто сказочный! - и, что особенно удивительно, крыши, поросшие травой. Здесь очень чисто и живописно. Но главное украшение деревни - ее жители. Душевные и гостеприимные, они обожают свой родной край и всегда с трепетом относятся к самому, пожалуй, важному для них празднику - Дню деревни Ярославичи.

А состоялся он в минувшую субботу, 25 июля. Организаторами выступили комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение».

Несмотря на дождь и серое небо, народные гулянья были полны красок и яркого колорита. Начались они в полдень и продолжались до самого вечера. Гостей приветствовали на двух языках - русском и вепсском. Именно эти два народа издавна дружно и припеваючи живут бок о бок на этой земле.

Гости Ярославичей имели уникальную возможность познакомиться с культурой и бытом вепсов. Для детей и взрослых состоялись мастер-классы по созданию вепсской куклы. Кроме того, можно было попробовать себя в ткачестве из трав и цветов.

Для любителей отдохнуть активно и с огоньком тоже были сюрпризы - множество подвижных игр и аттракционов. А развлекали собравшихся артисты фольклорного коллектива «Сударушка».

Для детей и взрослых прошли уникальные мастер-классы по созданию вепсской куклы. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.

Для детей и взрослых прошли уникальные мастер-классы по созданию вепсской куклы. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.

Однако, несмотря на все развлечения, большинство гостей все-таки заинтересовались культурой и историей вепсов, ведь, как выяснилось, далеко не все ранее знали о существовании этого народа. Вепсы - малочисленный этнос финно-угорской языковой группы, который традиционно проживает на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей.

В Ярославичах вепсы средние, или оятские - по названию реки Ояти, по берегам которой они живут. Есть еще вепсы северные и южные. Издавна этот народ занимался земледелием. Также вепсы считались прекрасными охотниками и рыболовами и славились как искусные гончары и резчики по дереву.

Весьма занятными являются и вепсские ритуалы. Во многом они схожи с северорусскими, но есть и необычные традиции. Так, свататься жених к невесте ходил ночью, а только что вступившие в брак юноша и девушка должны были вдвоем съесть пирог-рыбник, кстати, самое популярное у вепсов блюдо.

Свою культуру этот народ очень чтит и стремится знакомить с ней всех желающих, ведь вепсов действительно очень мало - по последним данным, в России проживает порядка шести тысяч представителей этого народа. На Ленинградскую область приходится всего около четверти из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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