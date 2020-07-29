Бутылки отдельно, пачки из-под крупы отдельно: Как в Санкт-Петербурге происходит раздельный сбор отходов

Еще лет десять назад сложно было представить человека, который сортировал бы по разным мешкам мусор. И все ради того, чтобы отправить его на переработку и тем самым меньше вредить природе. Более того, некоторые даже отказываются от любимых продуктов, из-за того что упаковку от них нельзя сдать на переработку. Рассказываем, где в Петербурге можно сдать разные фракции мусора и куда звонить, если контейнер для раздельного сбора необходим в вашем дворе.

«Я ОТКАЗАЛАСЬ ОТ КОФЕ»

Вот уже полгода 30-летняя петербурженка Анастасия Хамаева, выбирая продукты в супермаркете, смотрит не только на цену и состав товара, но и на его упаковку. Если она не подлежит переработке - увы, приятель, оставайся на витрине и жди другого покупателя. Пощады не будет даже для любимых марок.

- Я раньше очень любила сметану определенной фирмы, но когда узнала, что ее упаковка не может стать вторсырьем, то перестала покупать эту сметану, - делится девушка в беседе с корреспондентом «Комсомолки». - И кофе с собой я больше не беру. Стаканчики, в которые его наливают, переработке не подлежат. Да и крышки у них сделаны из пластика, который никто не примет.

30-летняя петербурженка Анастасия Хамаева, выбирая продукты в супермаркете, смотрит не только на цену, но и на его упаковку.

Весь мусор, который можно сдать отдельно, Настя терпеливо раскладывает по разным пакетам. Но это только половина дела!

- Самым сложным было выработать у себя привычку мыть мусор, - рассказывает Анастасия. - Если раньше ты просто совал его в ведро, то теперь от контейнеров надо отделить пленку, у винных бутылок убрать жестяное горлышко, бутылки пластиковые - сполоснуть и скрутить. Я приучила себя мыть мусор, когда мою посуду. И лучше сразу раздельно его раскладывать.

Рассортированные отходы Настя и ее супруг, который, кстати, поддерживает экологические начинания жены, вывозят раз в две-три недели. Как смеется девушка - когда заканчивается место на балконе. Отвозят в основном к МЕГЕ Дыбенко либо на Софийскую улицу.

- На дорогу, кстати, много времени не тратим - 40 минут туда-обратно, - поясняет Настя. - Зато уж точно знаем, что хоть немного помогли природе, ведь на каждого человека сейчас приходится очень много мусора. Каждый раз, когда я не сдаю что-то, а просто выкидываю, у меня душа болит, что это будет где-то лежать и гнить. Но, к сожалению, пока иначе никак - переработать можно не все.

КОНТЕЙНЕР В КАЖДЫЙ ДВОР

Чтобы таким, как Настя, было проще делать мир чище, в Петербурге уже много лет работают активисты движения «РазДельный сбор». Они вместе с муниципалитетами добиваются того, чтобы контейнеры для сортировки отходов располагались в каждом дворе. Как поясняет руководитель организации Татьяна Нагорская, в Северной столице с этой точки зрения обстановка весьма благополучная.

- Все достаточно хорошо, потому что региональный оператор не мешает нам и не пытается мешать частникам вывозить мусор с контейнерных площадок, как это часто происходит в других городах, - говорит она. - Наверное, уже в половине дворов нам удалось организовать раздельный сбор мусора в шаговой доступности. И все благодаря усилиям жителей, которым удалось убедить управляющие компании, что им эта услуга нужна.

В ближайшее время в городе должны появиться четыре крупных комплекса по переработке отходов. Фото: Экологического движения "Раздельный сбор"

По словам Татьяны, одна из проблем с раздельным сбором мусора состоит в том, что перерабатывать его нерентабельно. И если за рубежом на это выделяются дотации, а в Европе производитель товара в упаковке фактически оплачивает ее переработку, то в России все пока иначе.

- У нас институт расширенной ответственности производителя развит слабо, а раздельный сбор финансируется недостаточно, - объясняет она. - Но все равно заготовительные компании хотят быть полезными и продолжают свои проекты, даже если они практически не окупаются. Эти фирмы устанавливают специальные контейнеры, хоть и недорогие и не особо красивые. Сейчас в Санкт-Петербурге более двадцати компаний внедряет придомовой РСО. И даже во время карантина практически каждую неделю появлялись новые накопители для вторсырья.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы жители смогли задать все вопросы в отношении того, как добиться установки таких контейнеров в своем дворе, активисты запустили горячую линию 8 (812) 603-79-83. А на сайте организации появилась специальная карта. Она помогает узнать, где находятся ближайшие к вам пункты раздельного сбора и что именно там принимают. На карте также можно отметить новые точки.

В Петербурге уже много лет работают активисты движения «РазДельный сбор». Фото: Экологического движения "Раздельный сбор"

ОФИЦИАЛЬНО

Появятся новые заводы по переработке мусора

Проблема раздельного сбора и утилизации на повестке дня и в Смольном. Сейчас чиновники утвердили новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге. В городе должны появиться четыре крупных комплекса по переработке отходов, а также перегрузочные и сортировочные станции. В общей сложности построят пятнадцать новых предприятий.

«Для снижения объемов прямого полигонного захоронения твердых коммунальных отходов, предотвращения их вредного воздействия на среду и использования в качестве дополнительных источников сырья организуется раздельное накопление отходов и их переработка», - говорится в документе.

Известно, что модернизируют предприятие по переработке отходов завод МПБО-2 на Волхонском шоссе и рекультивацию главной петербургской свалки в Левашово. Здесь, а также в Петро-Славянке и на Гостилицком шоссе появятся крупные мусороперерабатывающие комплексы.

А КАК У НИХ

В Москве эксперимент уже запустили

С 2020 года в Первопрестольной мусор собирают по-новому. На площадках установлено два вида баков: серые - для органических отходов, синие - для вторсырья. Однако далеко не все жители учитывают этот нюанс и продолжают выбрасывать в контейнеры смешанный мусор. Что касается опасных отходов, то лампочки и батарейки следует сдавать на специальных пунктах, которые находятся в каждом районе.

Куда более трепетно к раздельному сбору мусора относятся в Европе. В Финляндии, например, на каждом контейнере написана инструкция, что именно туда следует выкидывать. Точка сбора мусора полагается одна для спального квартала или отдельного многоквартирного дома. Швеция пошла еще дальше и начала закупать мусор у своих соседей. Страна хочет отказаться от нефти и газа и полностью перейти на топливо из вторсырья.