2020-07-29T11:57:17+03:00
Общество

Историческая битва и мастер-класс по стрельбе из лука

Гости увидели реконструкцию сражения, состоявшегося 856 лет назад
Алина ЧЕМЕРИС
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После победы русичей шведы не нападали на Новгородские земли вплоть до Невской битвы и Ледового побоища. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.После победы русичей шведы не нападали на Новгородские земли вплоть до Невской битвы и Ледового побоища. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.
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Воины в доспехах и шлемах, вооруженные щитами и мечами, с громким боевым кличем налетают на противника. Лязг оружия заглушает любые другие звуки, а солдаты дерутся все отважнее. Вот кто-то достает лук, и пучок стрел летит прямо в самую гущу боя… Если бы не толпа восторженных зевак вокруг и праздничное оформление, можно было бы подумать, что нас, словно на машине времени, перекинуло почти на тысячу лет назад.

Тогда, в 1164 году, на реке Воронеге русские разбили шведов. Сейчас, в наши дни, этому событию посвящен праздник, который ежегодно проводится в деревне Самушкино Ленинградской области и называется «Слава русскому оружию». В этом году он выпал на 25 июля.

Несмотря на пасмурную погоду и дождь, который то прекращался, то начинался снова, гости праздника были настроены действительно по-богатырски. С удовольствием участвовали в мастер-классах и различных активностях. Некоторые даже осмелились уподобиться воинам древности и взяли в руки лук. Многие имели дело с этим оружием впервые.

- Я не думала, что будет так сложно! Главное - держать правильно, чтобы тетива по руке не ударила потом, а то синяк большой появится и болеть будет, - рассказывает одна из гостей.

Каждый мог прикоснуться к древнему оружию. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.

Каждый мог прикоснуться к древнему оружию. Фото предоставлено КМСУ ММО ЛО.

Развлекали собравшихся также песнями и танцами, для всех желающих работали ярмарка и выставка оружия. Однако самым ярким событием праздника, конечно, стала реконструкция боя русских со шведами. Ради нее-то все сюда и пришли.

Битва на реке Воронеге случилась 856 лет назад. После победы русичей шведы не нападали на Новгородские земли вплоть до Невской битвы и Ледового побоища, когда русскими войсками командовал легендарный Александр Невский. Информация об осаде Ладоги и сражении на Воронеге сохранилась только в новгородских летописях.

Однако, как говорит предание, в честь победы над шведами в ладожской крепости был построен храм Георгия Победоносца, который сохранился и по сей день.

Желающих совершить путешествие в прошлое оказалось немало - все места в импровизированном зрительном зале были заняты. Гости торжества с удовольствием рассматривали историческую утварь и мебель, представленные в избах, а также фотографировались с артистами в исторических костюмах. Праздник завершился ближе к вечеру. Люди, окунувшись в эпоху отважных воинов и лютых сражений, долго не хотели расходиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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