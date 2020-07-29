Главный в России учитель взрослых Евгения Тонконогая отмечает юбилей

Уникальный педагог и душевный человек

В СПбГУП Евгения Павловна трудится 25 лет. С ее приходом учебно-методический фундамент преподавания педагогики в вузе существенно изменился. В 1997-2008 годах Тонконогая возглавляла кафедру социальной работы университета, а в 1998-м облачилась в красную мантию почетного профессора. Сейчас Тонконогая преподает в вузе педагогику, социальную геронтологию и педагогику высшей школы.

Под началом профессора защищено больше 30 кандидатских диссертаций. За последние 15 лет кафедра, на которой трудится Евгения Павловна, выпустила 517 специалистов, и только один обратился на биржу труда. Каждого второго приглашают в штат уже во время учебной практики в учреждениях соцзащиты Петербурга.

- Евгения Павловна всегда воспринималась нами не только как уникальный педагог, но и как огромной души человек, - рассказывает выпускница СПбГУП 2002 года, член Российского психологического общества Виктория Дессау. - К ней всегда можно прийти с любым вопросом, и она всегда выслушает и поможет.

Характер закалила война

Свой путь в педагогике Тонконогая начала в роковом 1941-м, когда поступила в Старорусское педагогическое училище. Но учебу прервала война. Вместе с родными 15-летней девушке пришлось болотами выбираться из оккупации, потом вдвоем с больным младшим братом нагонять эшелон, двигавшийся в сторону Алтайского края. Война закалила характер, но охоту к педагогике не отбила: уже в эвакуации Тонконогая поступила на третий курс педучилища и окончила его с отличием, а в 1946-м поступила в ЛГУ.

За 75 лет Евгения Павловна выпустила более 300 научных работ по вопросам общего среднего, высшего и постдипломного образования взрослых, 30 из которых перевели на немецкий, французский, английский, польский, вьетнамский и другие языки, многие используют по линии ЮНЕСКО. Трудами Тонконогой в стране появились учебные курсы «Основы андрагогики», «Социальные инновации», «Инновации в образовании» и другие. Ее разработки легли в основу ряда государственных документов, по пособиям и программам Тонконогой уже много лет обучают руководителей отечественной системы образования.

Ее лекции - праздник

Несмотря на плотный график и «серебряный» возраст, Евгения Павловна успевает заниматься и общественной деятельностью. По ее инициативе родная кафедра СПбГУП помогает четырем районам Петербурга в создании новых типов центров соцзащиты. Участвовала Тонконогая и в разработке шведско-российского исследовательского проекта по проблемам социальной работы, за что была награждена дипломом Стокгольмского университета.

Профессора Тонконогую коллеги называют человеком удивительной доброжелательности, требовательности к себе и умения противостоять невзгодам. Каждая лекция Евгении Павловны превращается в живой и увлекательный диалог с аудиторией: она никогда не была только «кабинетным» ученым.

ДОСЛОВНО

- Евгения Павловна Тонконогая - один из легендарных преподавателей университета, - отмечает ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Для нас, коллег, и для студентов такие личности - камертоны отношения к делу, к стране. Реальные символы гражданственности и профессионализма. Для университета такие персоны очень важны, ведь какие профессора - такие и студенты.