2020-07-29T16:29:04+03:00
Общество

Появился концепт благоустройства набережных Охты и Оккервиля в Санкт-Петербурге

Горожанам предложили принять участие в создании комфортной территории для отдыха, прогулок и игр [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам показали, как будят выглядеть набережные Охты и Оккервиля / Фото: СмольныйПетербуржцам показали, как будят выглядеть набережные Охты и Оккервиля / Фото: Смольный
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Набережные Охты и Оккервиля в Санкт-Петербурге уже давно нуждаются в благоустройстве. Об этом много говорили местные жители. Так, в среду, 29 июля 2020 года, Смольный представил концепцию комплексного развития берегов рек. Для того, чтобы понять, что нужно горожанам, специалисты решили спросить у самих петербуржцев, что им нравится в набережных и чего не хватает.

- Резюмируя результаты исследований и онлайн-опроса, можно сказать, что максимальная привлекательность этого участка для пользователей заключается в его природности: «зелень», «деревья», «поющие птицы», «отдых у воды», «тишина» - это ценности называли практически все респонденты, - отметили в Смольном.

План благоустройства набережных / Фото: Смольный

План благоустройства набережных / Фото: Смольный

Не нравится горожанам при этом «разорванность, несвязанность территории», «отсутствие удобных прогулочных маршрутов», «мусор, неухоженность». Значит, главное, надо продумать удобные маршрутки для прогулок, сделать места для отдыха и обязательно установить мусорки.

Сейчас концепция берегов выглядит следующим образом: приоритет в сохранении природы, разработка маршрутов, которые будут соединять прогулочные зоны с городом.

Появятся зоны для прогулок, и велосипедов / Фото: Смольный

Появятся зоны для прогулок, и велосипедов / Фото: Смольный

На левом берегу Охты от от моста Шаумяна до Уткина моста планируется устроить активный досуг: детские, игровые, спортивные площадки, место для соседских мероприятий. Проектировщики предложили разместить в этой зоне площадку для воркаута, игровую площадку, место для соседских мероприятий, площадку для выгула и дрессировки собак, спуски к воде и места для тихого отдыха, пикниковую зону (без возможности разведения огня), велосипедный и пешеходный маршруты.

Левый берег Оккервиля, который рядом с жилыми домами, может также обзавестись спортивными площадками и дорожками для прогулок.

Правый берег Оккервиля представляет большую природную ценность. Это часть реки больше подходит для созерцания, считаю петербуржцы. Проектировщики предлагают сохранить в этой зоне максимальное количество деревьев, уже имеющиеся тропинки сделать небольшими дорожками, а также создать пикниковую зону.

Планируется создать спортивные, детские площадки и зоны для пикников / Фото: Смольный

Планируется создать спортивные, детские площадки и зоны для пикников / Фото: Смольный

Четвертая зона – это Уткин нос. Он Люди любят стоять на Уткином мосту и наблюдать за птицами, через мост проходит транзитный маршрут с одного берега Оккервиля на другой, при этом его ширина с трудом позволяет разойтись двум пешеходам. Решить эту проблему можно строительством еще одного пешеходного моста, но такое строительство однозначно выходит за рамки бюджета проекта «Твой город», или организацией транзитных маршрутов с проспекта Шаумяна на Заневский проспект и обратно по левому берегу Оккервиля.

План еще не окончателен. Всем петербуржцам предлагается принимать активное участие в судьбе набережных и пройти опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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