Первый в России палеопарк откроется в Ленобласти в 2021 году

В Ленобласти будут искать окаменелых – нет, не динозавров, а кое-кого еще древнее – трилобитов. Откопать обитателей доисторического океана можно будет в палеонтологическом парке у Путиловского карьера. Он станет первым в России и даст старт целой сети отечественных палеопарков.

НА ПУТИ К «ДИКАРЯМ»

Месторождение известняка в Путилово начали разрабатывать шведы еще пять веков назад. По преданию, после поражения в Северной войне Карл XII сказал: «Не так было жалко потерять Нотебург, как Путилову гору».

Петербург начал облачаться в известняки с петровских времен. И сегодня этим камнем облицованы цоколи большинства исторических домов Петербурга, из него собраны лестницы во многих парадных. Путиловский карьер даже называют каменной колыбелью архитектурного убранства Северной Венеции.

Разрабатывать Путиловский карьер начали еще шведы пять веков назадФото: Олег ЗОЛОТО

Работает карьер и сейчас. Правда, не так интенсивно: если раньше добывали по 700 000 кубометров известняка в год, то теперь – в 100 раз меньше. Камень идет на реконструкцию или декоративную облицовку. Чтобы добраться до прочного слоя («дикарей») путиловского известняка, верхние мягкие слои разрушают. Дорога отвалов – в дробилку и затем на отсыпку дорожек.

Но у членов крупнейшего в России палеонтологического сообщества Paleo Hunters появилась идея получше: искатели окаменелостей задумали рядом с карьером первый в стране палеопарк.

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ

Путиловские известняки – наследие ордовикского периода палеозоя. Они запечатлели тех, кто жил здесь 470 миллионов лет назад. В то время Ленобласть была частью единого континента Пангея и находилась где-то в районе Австралии, а миром правила водная фауна.

Для облицовки подходят «дикари», а вот палеонтологам интересны отвалыФото: Олег ЗОЛОТО

– На вершине пищевой пирамиды находились огромные головоногие моллюски эндоцерасы, напоминающие современных кальмаров, – рассказывает основатель проекта Paleo Hunters Михаил Воскресенский. – Их щупальца и два огромных глаза высовывались из полой раковины, разделенной перегородками. Если эндоцерас хотел погрузиться глубже, он наполнял полости водой. Если хотел всплыть – выталкивал воду с помощью собственного газа. Такой же принцип используют в подлодках.

Соседями эндоцерасов были трилобиты – небольшие членистоногие, состоящие из трех частей: головы, туловища и хвоста (отсюда и название). Трилобиты были одними из первых жителей планеты со сложным строением глаз. Ученые до сих пор изучают их и отмечают, что эти глаза одни из самых совершенных из существовавших и существующих.

Эндоцерасы достигали двух метров в длинуФото: Олег ЗОЛОТО

И трилобитов, и эндоцерасов в отвалах Путиловского карьера можно найти и сейчас. И если первых в известняке придется поискать подольше, то раковины вторых встречаются на каждом шагу. Окаменелости Путиловского месторождения известны среди палеонтологов по всему миру, а по сохранности наши трилобиты входят в число лучших на Земле.

ФАНАТАМ «ПАРКА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

Рассказать о том, какое чудо лежит под ногами жителей Ленобласти и радует глаз петербуржцев, призван проект палеопарка в Путилово. Инициаторы мечтают превратить палеонтологию в новый вид интеллектуального хобби и активного семейного отдыха. В этом плане Ленобласть в общемировом тренде: в Германии уже вовсю ищут окаменелые лилии, а в США – древних рыб.

По сохранности наши трилобиты входят в число лучших на ЗемлеФото: Олег ЗОЛОТО

– Туристы смогут приезжать и находить окаменелости, параллельно знакомясь с древнейшей историей, – объясняет руководитель проекта «Палеопарк Путилово» Михаил Виноградов. – А если повезет найти что-то целое, наши эксперты помогут очистить находку и покрыть ее лаком.

На центральной площадке организуют мини-музей, лабораторию для препарирования окаменелостей и VR-блок, внутри которого посетители, словно в машине времени, отправятся на 470 миллионов лет назад. Работу в лаборатории доверят специалистам, но в будущем сюда, возможно, пустят и начинающих палеонтологов. Гостей встретят эксперты и гиды, которые погрузят в контекст и расскажут о технике безопасности.

Извлечь окаменелости гостям помогут специалистыФото: Олег ЗОЛОТО

Переодевшись и оставив вещи в ящичке, туристы отправятся на действующий карьер. По пути их будут сопровождать стенды с «портретами» эндоцерасов и других бывших хозяев здешних мест. Полюбовавшись работой в карьере, посетители вооружатся молоточками и пойдут к отвалам искать своих трилобитов.

– Чтобы все было легально, мы выкупили у предприятия, которое работает на Путиловском карьере, отвалы, арендовали участок и получили лицензию на поверхностный сбор трилобитов, – отмечает Михаил Воскресенский. – Окаменелостей хватит на всех и очень надолго.

Чтобы все было легально, отвалы выкупили у предприятия, которое работает на карьереФото: Олег ЗОЛОТО

В перспективе появятся в парке и еда, и гостиничные номера. Посетителями парка видят не только школьников, но и их родителей – фанатов «Парка юрского периода», которые не прочь закрыть свои детские гештальты. А начинающие палеонтологи смогут покопаться в отвалах под контролем коллег, минуя экскурсию.

ЧИЖИК-ПЫЖИК, ТОЛЬКО В КАМНЕ

Создание палеопарка уже поддержали власти Ленобласти и администрация предприятия, разрабатывающего карьер. Воплощать идею планируют за счет инвесторов и грантов. Так как разработку карьера не заканчивают, примерно через десять лет парку придется немного поменять месторасположение, поэтому все объекты будут мобильными. В мечтах создателей – разбить парк на три части, посвященные среднему, нижнему и верхнему ордовику.

Открывшись 1 июня 2021 года, Путилово станет первым палеопарком России. Но далеко не последним.

Михаил Виноградов и Михаил ВоскресенскийФото: Олег ЗОЛОТО

– Россия – единственная страна, в которой можно создать полноценный палеопарк из всех двенадцати геологических периодов, – продолжает Михаил. – Путилово станет одной из двенадцати точек. Еще три уже подобраны. Россияне смогут путешествовать по регионам и знакомиться с древнейшей историей планеты. Кроме того, сеть палеопарков, аналогов которой в мире пока нет, точно привлечет иностранных туристов.

По словам искателей, кого-нибудь из древних можно обнаружить почти в каждой плите известнякаФото: Олег ЗОЛОТО

Продолжением парка мог бы стать палеонтологический музей, рассказывающий о геологическом достоянии двух регионов и памятниках архитектуры, в которых это достояние можно увидеть. Есть идея создать памятник трилобиту на месте окаменелого панциря, который палеонтологи недавно заметили прямо в облицовке одной из современных школ в центре Петербурга.

– Глядишь, и у нас появится новый символ наподобие Чижика-Пыжика, – отмечают палеонтологи. – Только геологический – ленинградский трилобит.

КОНКРЕТНО: Почему задумали именно 12 парков?

Фанерозойский эон, стартовавший около 541 миллиона лет назад и продолжающийся сейчас, называют временем «явной» жизни. Именно тогда на планете появилось множество организмов с минеральными скелетами, которые и исследует палеонтология. Время до него – время «скрытой» жизни – носит имя докембрий: следов проявления живого в толще Земли сохранилось очень мало.

Всего эон включает 12 периодов, которые составляют три геологические эры: палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Ордовикский период в этой дюжине второй, он находится между кембрийским и силурийским периодами.

Работать в лаборатории пока доверят только профессионаламФото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО:

Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ, основатель проекта Paleo Hunters:

– Пройдет лет 15-20 – и человечество перейдет на искусственно выращенное мясо. Из экологических и этических соображений: коровы разрушают озоновый слой сильнее, чем нефтеперерабатывающие предприятия. В мясо, выращенное на 3D-принтере, инвестируют огромные деньги. А мы со своим проектом заходим с другой стороны. Понимая, что в человеке генетически заложен инстинкт охотника, мы предлагаем ему сделать ещё один шаг в эволюционном пути и новый формат бескровной «охоты». Так мы сохраним вымирающие виды и «воскресим» те, что давно скрыты в толще земли.