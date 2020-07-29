Заповедными тропами и маршрутами Суворова: Как туризм Ленобласти выйдет из «коронакризиса»
«Коронакризис» не обошел стороной ни одну отрасль экономики и, говоря без излишнего драматизма, ни одну сферу нашей жизни. Одним из первых пострадал туризм, причем пострадал явно, масштабно и без пути назад. В Ленобласти, как и в других регионах России и странах мира, приостановили работу музеи, храмы и монастыри, закрылись различные туристические интерактивные объекты, встали гостиницы, рестораны и экскурсии.
Хуже всего пришлось культурно-познавательному, событийному, круизному, детскому и религиозному туризму. Из-за того что экскурсионные потоки иссякли, больше всего досталось гостиницам, расположенным в городах Ленобласти.
Ленинградская область делает ставку на гостей из соседних регионовФото: Олег ЗОЛОТО
Но нет худа без добра: пандемия заставила отрасль переориентироваться на внутренний туризм. Место иностранцев заняли петербуржцы, москвичи и жители других регионов России. По сути, туристическая сфера стала работать в первую очередь для самих россиян. А россияне охотно поддержали отечественного «производителя» впечатлений и взглянули на родину под другим углом.
– Отсутствие экскурсионной составляющей и невозможность посещения музеев повысили спрос на самостоятельный туризм, автотуризм, рекреационно-экологический и активный виды туризма, – рассказывают в комитете Ленинградской области по туризму. – В тренде оказались загородные комплексы и базы отдыха, коттеджи, а также рекреационный потенциал Ленинградской области – ее многочисленные реки и озера.
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Для рекреационно-экологического, или природоориентированного, туризма Ленобласти петербуржцы и раньше были основной аудиторией, но теперь на жителей соседнего мегаполиса переключились практически полностью. Спешат на лоно ленинградской природы и соседние регионы.
– Рекреационный и экологический потенциал Ленобласти очень велик: на территории региона более 870 рек и 1700 озер, вблизи которых располагаются 276 комплексов отдыха, 143 коттеджа, 166 гостиниц и 74 сельских гостевых дома, придерживающихся демократичной ценовой политики, – рассказывают в турведомстве.
Одни вояжеры релаксируют на берегах водоемов или «охотятся» на рыбу, грибы и ягоды. Другие выбирают отдых поактивнее. Например, отправляются в пешие и велосипедные походы в заповедники и заказники области: одних только экомаршрутов с экотропами в регионе насчитывается 14 штук, и их число растет.
В регионе насчитывается свыше 5 200 различных объектов, достойных внимания туристаФото: Олег ЗОЛОТО
Но самыми перспективными видами туризма в Ленобласти называют активный и экстремальный. Это и конные прогулки, и веревочные парки, и пейнтбол, и скалолазание вкупе с альпинизмом и спелеологией, и всевозможная активность на горнолыжных курортах. Особняком стоит дайвинг и водный экстрим на сапах, байдарках, ялах, каяках, рафтах.
– Для наиболее успешного развития туризма в регионе нужно развивать туристскую инфраструктуру. И в первую очередь – пригородный сервис: зеленые стоянки, кемпинги, – отмечают в комитете. – В планах создание на территории региона сети кемпингов и глэмпингов («гламурных кемпингов». – Прим. ред.).
Большие надежды в регионе возлагают и на водный туризм – круизные и яхтенные путешествия. По акваториям области уже проходят три круизные линии, на основе которых разработали региональные, межрегиональные и международный водные маршруты. Последние несколько лет в регионе воплощают крупный инвестпроект по созданию сети современных пассажирских причалов.
С прошлого года разрабатывают два новых аквамаршрута из Выборга в Новинский залив и на остров Верхолаз, а в акватории Выборгского залива строят пять гостевых причалов для маломерных судов. Запустить маршруты планируют уже в этом году.
ПИЩА ДЛЯ УМА
Наряду с экотуризмом культурно-познавательный туризм входит в пятерку лидеров по популярности среди гостей Ленобласти. Не уступает ему и туризм религиозный. Причина в том, что культурно-историческое наследие Ленобласти вбирает в себя и усадьбы удивительной архитектуры и судьбы, и потрясающей красоты храмы и монастыри, и кровавые памятники военного прошлого.
Дворцово-парковые ансамбли, бывшие дворянские усадьбы и памятные места, средневековые крепости, военные памятники, памятники истории, архитектуры, литературы, археологии – в 47-м регионе насчитывается свыше 5200 различных объектов, достойных внимания туриста. В их числе дюжина монастырей и более 250 церквей и храмов.
– Но, чтобы привлечь еще больше туристов, которые останутся в области с ночевкой, надо строить сетевые гостиницы, причем как российских сетей, так и европейских, – обращают внимание власти. – Это позволит значительно увеличить турпоток в регион, в том числе иностранный.
Сегодня в области существуют туристические маршруты для групповых и индивидуальных туристов, разработанные по проектам «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Маяки Ленинградской области», «Жизнь замечательных людей». В этом году активно трудятся над включением межрегионального проекта «Государева дорога» в перечень брендовых маршрутов России. Этот маршрут проходит по Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областям. Цель – знакомство туристов с историей знаменитого тракта из Петербурга в Москву.
Некоторые вояжеры релаксируют на берегах водоемов или «охотятся» на рыбу, грибы и ягодыФото: Олег ЗОЛОТО
Прорабатывают и маршрут «Прогулка вокруг Большой поляны», проходящий по территории усадьбы Демидова в поселке Тайцы. Место будущей туристической дорожки уже расчистили от мусора и растений, маршрут промаркировали информационными щитами и указателями. В планах – конный маршрут к усадьбе Демидовых. Кстати, похожий проект для любителей верховой езды воплощают и в усадьбе героя войны 1812 года Петра Витгенштейна в Дружноселье.
А вот военно-патриотическую тематику туризм Ленобласти отражает исчерпывающе: она представлена местами сражений, многочисленными мемориалами и музеями. Самые популярные объекты среди гостей области – Дорога жизни и ее памятники, музей «Прорыв блокады Ленинграда», Невский пятачок, Синявинские высоты и вообще мемориалы Зеленого пояса Славы. Так, маршруты «Дорога жизни» и «Города воинской славы» включены в «Серебряное ожерелье России».
ЗА ГРАНИЦУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Ленобласть – заметный участник международных туристических проектов и давний партнер Юго-Восточной Финляндии, Эстонии и Латвии. Так, она фигурирует в приграничном проекте VisitVuoksi, задача которого – опутать озерно-речную систему Вуоксы сетью экотроп и экомаршрутов. Их уже наносят на карту, продумывают маркировку.
Еще один интересный проект, который начали реализовывать в этом году в рамках приграничного сотрудничества с Юго-Восточной Финляндией, – Suvorov, или «Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости».
– Проект направлен на разработку и развитие маршрутов, посвященных военной истории и объектам, связанным с Суворовым, – рассказывают в комитете. – Российские и финские специалисты уже разрабатывают локальные части маршрута, которые впоследствии объединятся в единый исторический тур. В него войдут в том числе Новая Ладога, Приозерск, Выборг, а в Финляндии – самые старые каналы и крепости на юге Саймы, построенные генералиссимусом.
Здесь есть не только каменные здания, но и необыкновенные деревянные строения. Фото: lentravel.ru
Глобально подошли и к созданию региональной сети веломаршрутов: по задумке она должна не просто объять все районы Ленобласти, но и встроиться в европейские велосипедные маршруты. В соответствии с приграничным проектом BizCycle разрабатывают три маршрута с учетом требований, принятых европейской сетью EuroVelo.
Первый маршрут носит имя «Морской». Он пройдет от приграничной Торфяновки до поселка Приветинское через Озерки, Чулково, Выборг, Советск и Приморск. Маршрут станет частью европейских веломаршрутов 10 и 13. По пути любители гнать велосипед смогут полюбоваться Выборгским замком и Монрепо, Березовыми островами и песчаными пляжами Финского залива.
Второй маршрут – «Экологический». Он соединит Шуваловский парк, Лосево, Мельниково и Приозерск. По дороге хозяева «железных коней» увидят коней настоящих, а также зубробизонов. Дополнят картину пороги Вуоксы.
Третий, «Исторический» маршрут познакомит путешественников с достопримечательностями Выборга, памятниками на месте финских хуторов и военных линий обороны, монастырем на острове Коневец. Все три маршрута собираются открыть для российских и иностранных путешественников уже в 2021 году.
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТУРИСТОВ
В числе первых – и по популярности, и по значимости – в Ленобласти фигурирует детский туризм. Для региона маршруты и программы для юных путешественников – это не только воспитание, оздоровление и просвещение молодого поколения, но и самый устойчивый сектор рынка туристических услуг.
Несмотря на коронавирус, в области продолжают воплощать проект «Мой родной край – Ленинградская область», инициированный губернатором Александром Дрозденко в 2017 году.
Маяки Ленобласти - отдельный и очень интересный проектФото: Илья КРУШЕВСКИЙ
– Формат проекта подразумевает двухдневные маршруты для школьников по районам области, наиболее удаленным от их родных мест, – объясняют в правительстве. – Поучаствовать в проекте могут отличники, ребята с выдающимися достижениями во внеучебной деятельности и спорте, победители и участники олимпиад и конкурсов, представители «Юнармии» и творческих коллективов, дети в сложной жизненной ситуации и инвалиды.
Что самое главное – участие в таких путешествиях совершенно бесплатное: проект полностью финансируется из средств регионального бюджета. За три года в просветительский вояж по важнейших достопримечательностям Ленобласти отправили 12 500 ребят.
КСТАТИ:
О визах
Электронные визы заработали в Ленобласти с 1 октября 2019 года: оформить их смогли граждане 53 государств. И хотя вскоре границы пришлось закрывать из-за коронавируса, даже за такой небольшой период в регионе увидели положительный эффект.
– На начало 2020 года по электронной визе в Ленинградскую область и Санкт-Петербург въехало более 60 000 человек, – рассказывают в ведомстве. – Это очень хороший показатель для нашего региона.
Теперь, после «разморозки» потока иностранных туристов, регион ждет еще более впечатляющих цифр и многократного увеличения числа туристов: «эффект отложенного спроса никто не отменял».
О бренде
Официальный туристский бренд – бабочка, крылья которой похожи на лоскутное одеяло, – появился в Ленобласти в 2017 году. Впрочем, до сих пор ленинградская бабочка остается не слишком известной, в отличие от того же Лосилия – неформального туристского символа региона.
– Наш туристский бренд многогранен, – объясняют в администрации. – Силуэт Ленинградской области похож на бабочку, раскинувшую крылья от Ладоги до Балтийского моря. Форма крыльев стилизована и упрощена, а в геометрию каждого сектора вписаны символы, отражающие основные виды туризма: культурно-познавательный, военно-патриотический, религиозный, экологический, сельский, гастрономический, водный, активный. Заполнение крыльев-секторов меняется в зависимости от применения логотипа.
Туристический логотип Ленобласти размещают на всех международных и межрегиональных выставках, где идет речь о достопримечательностях, маршрутах и туризме как таковом. Найти бабочку можно и в путеводителях по Ленобласти, которые издают на русском и иностранных языках.
О деньгах
Чтобы поддержать туристическую сферу, в этом года в регионе запустили госпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма», рассчитанную на пять лет. Только на 2020-й на затраты по ней предусмотрели почти 343 миллиона рублей. Из них на «Продвижение туристского потенциала» потратят 152 миллиона рублей, на «Формирование комфортной туристской среды» – 163 миллиона.
Власти уверены, что затраты окупятся сторицей, ведь поддержка туризма в Ленобласти не только разовьет его как таковой, но и обеспечит рост 53 отраслей экономики страны и повысит качество жизни россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU
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